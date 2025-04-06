Россияне перебрасывают силы ближе к северной границе Украины, но признаков формирования мощной группировки нет, - ОТГВ "Северск"
Российская армия перебрасывает определенные группировки ближе к северной границе с Украиной. Однако признаков формирования мощной группировки пока нет.
Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал представитель ОТГВ "Северск" Вадим Мисник, информирует Цензор.НЕТ.
Спикер рассказал, что РФ сохраняет интенсивность обстрелов по приграничным общинам Сумской, Черниговской и Харьковской областей, применяя различные виды вооружения.
По его словам, оккупанты перебрасывают определенные группировки ближе к северной границе с Украиной.
"Мы контролируем ситуацию. Фиксируем присутствие войск РФ. Это сотни километров государственной границы. Перебрасываются определенные силы, но признаков формирования мощной группировки в настоящее время мы не видим. Но мы готовимся к различным вариантам развития событий. Российские военные, используя свою транспортную логистику, могут перебрасывать силы достаточно быстро. Мы стараемся наносить удары вглубь территории РФ. Любую технику максимально уничтожаем", - рассказал Мысник.
Он отметил, что в основном захватчики используют ДРГ.
"Мы знаем, что они используют спецназовцев в качестве ДРГ. Мы даем отпор. Сейчас уже появляется "зеленка" (растительность, - ред.), есть определенные рельефные особенности. Всегда этот регион был благоприятен для применения ДРГ. Но у нас достаточно технических средств для фиксирования. Есть противодиверсионные резервы. Но угроза применения ДРГ существует", - сказал спикер.
Кроме этого, военный рассказал, что оккупанты обстреливают Сумскую область из разного арсенала вооружения: FPV-дроны, сбросы с БпЛА, КАБы.
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