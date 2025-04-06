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Новости Бои на Харьковском направлении Бои у приграничья Сумщины Ситуация на приграничье Черниговщины
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Россияне перебрасывают силы ближе к северной границе Украины, но признаков формирования мощной группировки нет, - ОТГВ "Северск"

ВСУ на Сумщине

Российская армия перебрасывает определенные группировки ближе к северной границе с Украиной. Однако признаков формирования мощной группировки пока нет.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал представитель ОТГВ "Северск" Вадим Мисник, информирует Цензор.НЕТ.

Спикер рассказал, что РФ сохраняет интенсивность обстрелов по приграничным общинам Сумской, Черниговской и Харьковской областей, применяя различные виды вооружения.

По его словам, оккупанты перебрасывают определенные группировки ближе к северной границе с Украиной.

"Мы контролируем ситуацию. Фиксируем присутствие войск РФ. Это сотни километров государственной границы. Перебрасываются определенные силы, но признаков формирования мощной группировки в настоящее время мы не видим. Но мы готовимся к различным вариантам развития событий. Российские военные, используя свою транспортную логистику, могут перебрасывать силы достаточно быстро. Мы стараемся наносить удары вглубь территории РФ. Любую технику максимально уничтожаем", - рассказал Мысник.

Он отметил, что в основном захватчики используют ДРГ.

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"Мы знаем, что они используют спецназовцев в качестве ДРГ. Мы даем отпор. Сейчас уже появляется "зеленка" (растительность, - ред.), есть определенные рельефные особенности. Всегда этот регион был благоприятен для применения ДРГ. Но у нас достаточно технических средств для фиксирования. Есть противодиверсионные резервы. Но угроза применения ДРГ существует", - сказал спикер.

Кроме этого, военный рассказал, что оккупанты обстреливают Сумскую область из разного арсенала вооружения: FPV-дроны, сбросы с БпЛА, КАБы.

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Автор: 

Сумская область (3102) боевые действия (4009) Харьковская область (753) Черниговская область (1128)


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Топ комментарии
+51
При Наєві було спокійніше на Півночі і на Сумщині і на Чернігівщині...
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06.04.2025 18:43
+39
Наєв прийде, порядок наведе. Поверніть його.
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06.04.2025 18:48
+30
Був Наєв, пофіг було на ОВА, самі собі копали, готувались. Пішов Наєв, війська перекинули, те що готувалось закинули...
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06.04.2025 18:50
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06.04.2025 17:31 Ответить
дежавю лютого 2022

.
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06.04.2025 23:56 Ответить
Цікаво, що з Басівкою Сумської області?
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06.04.2025 17:34 Ответить
Басівка наразі зайнята кацапами.
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06.04.2025 18:21 Ответить
Нє, там групами по три пруть і никаються. Наші їх методично знищують.
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06.04.2025 18:55 Ответить
Відомо що - прорвалися кацапи, а влада продовжує брехати
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07.04.2025 00:15 Ответить
Однак ознак формування потужного угруповання наразі немає

Просто у рузьгих ніщо не пов'язано зі словом "потужний"!
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06.04.2025 17:37 Ответить
А можна повернути Ніколюка і всіх хто з 2022 року доказали свій розум діяти стратегічно?
Чому самих надійних і сильних щатерли хто зна куди?
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06.04.2025 17:37 Ответить
Стільки вже чули подібні "колискові", а потім споглядали результат - що стає якось лячно.
Котрий рік війни, а "шашлички" ніяк не вивітряться з доповідей наших керманичів.
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06.04.2025 17:40 Ответить
Не очкуй, якщо будуть проблеми, всі офіцери Сіверська поїдуть штурмовиками. Всіх попередили.
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06.04.2025 19:03 Ответить
Це така іронія?... "попередили". Хто б знав. Тепер можна заспокоїтися і замочити шашлики?
Одне клоунське чувирло з бейджиком "президент" вже одного разу усіх заспокоїло.
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06.04.2025 19:28 Ответить
Та кацапам просто соляру нема куди дівати - от і катаються...
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06.04.2025 17:44 Ответить
Зе їздив в Суми, а потім отакі новини.
Це, що нова форма шифрованого спілкування з тим «хто так хоче миру»?
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06.04.2025 17:49 Ответить
Так само співали в січні 2022-го
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06.04.2025 17:52 Ответить
укріплення потужні та заміновано потужно чи гроші потужно вкрадено?
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06.04.2025 17:56 Ответить
Потуги потужного потужича потужать потугами пОПуги...
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06.04.2025 17:59 Ответить
,,росіяни використовують свою транспортну логістику,, Хіба це не причина по якій потрібно лупити по російським залізничним вузлам та мостам в зоні яка доступна біля кордону. Але зрозуміло, це ж не шибки вибивати в Москва-сіті з великим апломбом. Бо про місток ніхто й не почує. Хоч користі для нас буде набагато більше.
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06.04.2025 18:00 Ответить
В рамках операцій мости і переправи знищують регулярно, не прибріхуй.
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06.04.2025 18:57 Ответить
Мабуть по запаху визначили
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06.04.2025 18:27 Ответить
При Наєві було спокійніше на Півночі і на Сумщині і на Чернігівщині...
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06.04.2025 18:43 Ответить
Наєв прийде, порядок наведе. Поверніть його.
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06.04.2025 18:48 Ответить
Збираються день "дєди воєвалі" зустрічати з шашликами...і "папєдой"
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06.04.2025 18:48 Ответить
Був Наєв, пофіг було на ОВА, самі собі копали, готувались. Пішов Наєв, війська перекинули, те що готувалось закинули...
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06.04.2025 18:50 Ответить
Тут скоріш потрібна допомога генерала Наєва - він як ніхто розуміється в обороні північних кордонів.
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06.04.2025 18:58 Ответить
Безліч військових, які служили під керівництвом Наєва, знають його компетентність і честь. Дякую за службу, пане генерал! 🫡
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06.04.2025 18:59 Ответить
Згадую,що і на 02-00 24.02.22 ні генштаб,ні всезнайка Буданов,ні інтелектуал Баканов,ні безкінечні ОТУВ,ОТУ,ОК тощо теж накопичення русні не бачили і жодних ознак не було....
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06.04.2025 19:02 Ответить
В тебе хибні дані
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06.04.2025 19:05 Ответить
У чому саме "хибні"? Про буданова чи про бакланова (прізвище, ну, просто по Фрейду, якщо трохи змінити).
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06.04.2025 19:11 Ответить
вам потрібна відповідь від щойно вилупленого та підтримкою таких самих кугутів із інкубатора жОПи?
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06.04.2025 19:29 Ответить
Ти по собі не суди) баканова на пляшку треба безперечно. Буданов відпрацював як треба. Проблема в тому, що згідно закону про розвідку, ГУР звітує президенту, не військовим. Роби висновки.
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06.04.2025 19:39 Ответить
(Щоб не флудити на службовій гілці).
Я вже давно зауважив, що час від часу "подоляцькі плоскогубці" прибігають "зграйкою" із 5-6 тушок під якусь новину; один з них "булькне купку", а решта "зграйки" ту "купку" мовчки плюсує.
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08.04.2025 23:46 Ответить
Поверніть Наєва на північ!
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06.04.2025 19:03 Ответить
Те ж саме було у лютому 22-го - ніхто нічого підозрілого не спостерігав і ніякої небезпеки не було. І раптом сталось: нікагда нє било, і вот апять (с)
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06.04.2025 19:09 Ответить
Раніше теж була "зеленка" та "певні особливості рельєфу", але було спокійніше та оборона організована на належному рівні! Згоден лише з тим, що треба працювати на випередження та знищувати ворога на підходах до нашого кордону!
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06.04.2025 19:12 Ответить
un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina, Non crede in Allah e ama le bombe.
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06.04.2025 19:20 Ответить
Курська операція стала Сумською
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06.04.2025 19:54 Ответить
Здається я це вже чув колись. А, на початку лютого 2022 го.
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06.04.2025 20:51 Ответить
Що ж ви брешете? Ви і в 2022 нічого не бачили. Протріть окуляри і не вякайте,де вас не питають. Чи за підказки кацапи добре платять?
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06.04.2025 23:47 Ответить
 
 