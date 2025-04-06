Следили за атомными подводными лодками: Британия обнаружила в своих водах российские шпионские датчики, - The Telegraph

Британские военные обнаружили в водах своей страны российские датчики для слежения за атомными ракетными подводными лодками. Устройства рассматривают как потенциальную угрозу национальной безопасности.

Об этом пишет The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что военные обнаружили эти датчики, когда несколько из них вынесло на берег.

По данным британской газеты The Sunday Times, Россия пыталась собрать разведданные о четырех британских подводных лодках Vanguard, которые являются носителями ядерных ракет.

Одна из таких подводных лодок находится в море в рамках непрерывной операции Великобритании по сдерживанию в море.

Высокопоставленный британский военный, комментируя эту ситуацию, сказал:

"Не должно быть никаких сомнений, что в Атлантике бушует война. Это игра в кошки-мышки, которая продолжается после окончания холодной войны, а теперь снова набирает обороты. Мы видим чрезвычайную активность России".

Издание также напоминает, что в прошлом году российский разведывательный корабль "Янтарь" привлек к себе внимание, когда оказался у берегов Великобритании. Его программа подводных исследований в основном контролируется Главным управлением глубоководных исследований Минобороны России.

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