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Новости Шпионское оборудование РФ в водах Британии
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Следили за атомными подводными лодками: Британия обнаружила в своих водах российские шпионские датчики, - The Telegraph

РФ могла шпионить за британскими подводными лодками

Британские военные обнаружили в водах своей страны российские датчики для слежения за атомными ракетными подводными лодками. Устройства рассматривают как потенциальную угрозу национальной безопасности.

Об этом пишет The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что военные обнаружили эти датчики, когда несколько из них вынесло на берег.

По данным британской газеты The Sunday Times, Россия пыталась собрать разведданные о четырех британских подводных лодках Vanguard, которые являются носителями ядерных ракет.

Одна из таких подводных лодок находится в море в рамках непрерывной операции Великобритании по сдерживанию в море.

Высокопоставленный британский военный, комментируя эту ситуацию, сказал:

"Не должно быть никаких сомнений, что в Атлантике бушует война. Это игра в кошки-мышки, которая продолжается после окончания холодной войны, а теперь снова набирает обороты. Мы видим чрезвычайную активность России".

Издание также напоминает, что в прошлом году российский разведывательный корабль "Янтарь" привлек к себе внимание, когда оказался у берегов Великобритании. Его программа подводных исследований в основном контролируется Главным управлением глубоководных исследований Минобороны России.

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Автор: 

Великобритания (4947) подводная лодка (195) россия (95467) шпионаж (1384)


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Топ комментарии
+6
Щось це нато стає все більш схожим кволу качку, що дуже погано для всього світу(
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06.04.2025 17:52
+5
Треба швиденько на переговори з метою вияснити, чи бува не ущімляє ГБ права узково чєловєка, взявши до рук того датчика?
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06.04.2025 17:48
+5
Не "стає схожою" , а вже давно є такою . І ***** , про це , чудово знає
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06.04.2025 18:06
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Треба швиденько на переговори з метою вияснити, чи бува не ущімляє ГБ права узково чєловєка, взявши до рук того датчика?
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06.04.2025 17:48 Ответить
Щось це нато стає все більш схожим кволу качку, що дуже погано для всього світу(
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06.04.2025 17:52 Ответить
Не "стає схожою" , а вже давно є такою . І ***** , про це , чудово знає
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06.04.2025 18:06 Ответить
Та ладно. Мілий парєнь Балодья такого собі дозволити не може. Він же голуб миру. Лисий голуб миру - таку версію почув сьогодні в Ютубі.
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06.04.2025 17:54 Ответить
Пристрої розглядають як потенційну загрозу національній безпеці

Гуй там.
Блеф та пусте роздування своєї "величі" - це свята рузьге скрєпа!
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06.04.2025 17:54 Ответить
А де у рузького нєт сільонок налякати, він просто щось поламає, чи нагидить - пусть трєпєщут!
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06.04.2025 18:00 Ответить
А ви відстежуєте російські чи ні
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06.04.2025 17:58 Ответить
Завжди
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06.04.2025 17:59 Ответить
звісно що відстежують, це гра яку грають всі.
доречі кацапи свій єдиний "лошарик" втратили коли намагались біля своїх берегів дістати з дна американський "датчик" який при підйомі взяв тай взірвався.
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06.04.2025 18:07 Ответить
Тоді що за кіпіш
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06.04.2025 18:15 Ответить
Потрібно у водах встановлювати датчики стеження по виявленню датчиків стеження за лодками....

"Круговорот води в природі"
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06.04.2025 18:00 Ответить
Рішуча відповідь-відсіч від Нато: 1. Стурбованість 2. Склик 100500 самітів 3. Гучна заява. 4. Перші три пункти по колу
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06.04.2025 19:06 Ответить
А выброшенные датчики на берег разве не надо вернуть на места установки, согласовал их, датчиков, наиболее эффективное расположение???? Хотя JD, несмотря на то, что DJ просто гнусный, Пентагонавския карты привезёт в мацкву сам, с указанием лучших мест...
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07.04.2025 00:54 Ответить
Та быть не может!? Какие датчики-неудачники? Вы в Лондоне копните, под носом у короля, там такое вылезет вместо призраков шотландских замков с рожами фсб, что обсеритесь на своих британских островах! Включая всё британское содружество.
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06.04.2025 19:16 Ответить
На кожен "Янтарь" повинен знайтися свій скотовоз-барановоз!
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06.04.2025 23:48 Ответить
Это, конечно, не пересечение "красных линий". Поэтому, это только лёгкая встревоженность.
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07.04.2025 00:04 Ответить
 
 