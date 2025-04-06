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Украину атакуют российские ударные беспилотники, - Воздушные Силы
Вечером 6 апреля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- На востоке Харьковщины наблюдаются вражеские ударные БпЛА, курс - юго-западный.
- Группы вражеских ударных БпЛА на севере Донецкой области, курс - западный/юго-западный.
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Не пишіть кацапською!!
Це Україна, сама себе убиває, щоб прутіна оговорити, що він СЕРІЙНИЙ УБИВЦЯ! А прутін*******, найкращий для трампа!
Як кажуть, яблуко недалеко падає від..баобаба...