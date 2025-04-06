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Новости Атака беспилотников
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Украину атакуют российские ударные беспилотники, - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 6 апреля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • На востоке Харьковщины наблюдаются вражеские ударные БпЛА, курс - юго-западный.
  • Группы вражеских ударных БпЛА на севере Донецкой области, курс - западный/юго-западный.

Читайте: Войска РФ атаковали Киевскую область: разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах. ФОТОрепортаж

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Воздушные силы (2283) воздушная тревога (787) Шахед (976) война в Украине (3729)


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Отличное перемирие нам Зеленский привез у саудов. Прямо чувствуется. Со времен перемирия ни одна нефтепромышленность в России не пострадала, зато убило и покалечило кучу украинцев.
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06.04.2025 20:35 Ответить
Починайте...вчити...українську.

Не пишіть кацапською!!
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06.04.2025 21:14 Ответить
Ракетам и беспилотникам все равно.
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06.04.2025 21:16 Ответить
А, ну так. Какаяразніца.
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06.04.2025 22:17 Ответить
Ї...шь їх, вава!(с) Ми сподівалися, що це заклик про московитів, але помилилися(((
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06.04.2025 20:40 Ответить
А Трамп, з оточенням у Білому домі, у цьому мають сумніви!,…
Це Україна, сама себе убиває, щоб прутіна оговорити, що він СЕРІЙНИЙ УБИВЦЯ! А прутін*******, найкращий для трампа!
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06.04.2025 20:59 Ответить
Головне що дурні що погодились на рашиські забаганки ,хвалятся що вони не атакують російські нафтопереробні заводи і нафтобази ,в той час як рашисти збільшили вдвічі удари по цивільних обєктів загинуло десятки цивільних серед яких діти.Ось такі в нас переговорники.
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06.04.2025 21:05 Ответить
А в цей час батько Маска в захваті від сертифікованого серійного убівці - пуйла !
Як кажуть, яблуко недалеко падає від..баобаба...
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06.04.2025 21:08 Ответить
Не такі страшні кацапські воші, як свої гниди.
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07.04.2025 01:41 Ответить
 
 