Украину атакуют российские ударные беспилотники, - Воздушные Силы

Вечером 6 апреля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

На востоке Харьковщины наблюдаются вражеские ударные БпЛА, курс - юго-западный.

Группы вражеских ударных БпЛА на севере Донецкой области, курс - западный/юго-западный.

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