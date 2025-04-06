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Новости Боевые действия на Лиманском направлении
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Враг продолжает продвигаться в районе Лимана, - DeepState

Россияне продвигаются на Лиманском направлении

Российские войска продолжают захватывать территорию на Лиманском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут DeepState.

Аналитики проекта рассказывают, что ситуация по отрезку Новое-Катериновка-Невское продолжает обостряться, а враг осуществляет продвижение, имея преимущество на участке. В частности, проводятся штурмовые действия в направлении Новомихайловки, а в районе Невского враг имел успех.

Кроме того, кацапы имели успехи в районе Нового, а на Катериновку осуществляется постоянное давление.

Читайте: Российские штурмы в районе Северска остаются безуспешными, - DeepState

"К сожалению, ситуация складывается на данном отрезке для Сил Обороны не лучшим образом. На ней сказываются неэффективное использование ресурсов бригады, которая держит зону ответственности, плохая ситуационная осведомленность и преимущество кацапов в дронах и возможностях поражения. Также успех русне добавляет пехота, которая осуществляет постоянное давление на позиции украинских военных. Ситуация ухудшается и ее необходимо спасать. Линия боевого соприкосновения на данном отрезке претерпит определенные изменения", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Донецкая область (9603) Краматорский район (214) Лиман (47) война в Украине (3729) DeepState (88)


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Топ комментарии
+10
А захисники Тернів поереджували про це...що у них чудові позиції, на яких можна стримувати ворога дуже довго і ефективно, тільки підкріплення потрібне іноді надавати...командування ніяк не відреагувало - от і маємо, що зараз потрібно набагато більше військ, яких немає...
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06.04.2025 21:54
+6
Поки буде просування, миру не буде. Хоч зелька підпише сто п'ятсот тисяч всяких планів та гарантій, а Трамп забере собі всі ліси, річки та атомні станції.
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06.04.2025 21:57
+5
Неефективне використання ресурсів бригади, яка тримає зону відповідальності, погана ситуаційна обізнаність та перевага кацапів у дронах і можливостях ураження дається взнаки.
===============
по тєлєхмарафону інше розповідають.
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06.04.2025 21:57
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А захисники Тернів поереджували про це...що у них чудові позиції, на яких можна стримувати ворога дуже довго і ефективно, тільки підкріплення потрібне іноді надавати...командування ніяк не відреагувало - от і маємо, що зараз потрібно набагато більше військ, яких немає...
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06.04.2025 21:54 Ответить
Поки буде просування, миру не буде. Хоч зелька підпише сто п'ятсот тисяч всяких планів та гарантій, а Трамп забере собі всі ліси, річки та атомні станції.
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06.04.2025 21:57 Ответить
...і землю. Адже не дарма риги, хоч і колишні, хоча колишніх ригів не буває разом із СН проголосували за закон про продаж земель с/г призначення.
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06.04.2025 22:02 Ответить
Неефективне використання ресурсів бригади, яка тримає зону відповідальності, погана ситуаційна обізнаність та перевага кацапів у дронах і можливостях ураження дається взнаки.
===============
по тєлєхмарафону інше розповідають.
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06.04.2025 21:57 Ответить
Лантух,
розкажи, що тобі розповідають по тєлємарафону.
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07.04.2025 00:25 Ответить
Поки у нас клоун, так воно і буде. Зміна обставин це не якась вундервафля.
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06.04.2025 22:58 Ответить
Божечки(((
Знайомі в Лимані одну окупацію ледве пережили, і знову...
Хочу боневтіка туди, на місяць пожити із скумбрією
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06.04.2025 23:11 Ответить
Найрозумніший запевняє, що час на боці України і потрібно лише дочекатися, коли Путін помре
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06.04.2025 23:22 Ответить
Як багато експертів в тилу пропадає.
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07.04.2025 05:29 Ответить
Має відбутися зміна підходу до оборони.
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07.04.2025 09:16 Ответить
 
 