Враг продолжает продвигаться в районе Лимана, - DeepState
Российские войска продолжают захватывать территорию на Лиманском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут DeepState.
Аналитики проекта рассказывают, что ситуация по отрезку Новое-Катериновка-Невское продолжает обостряться, а враг осуществляет продвижение, имея преимущество на участке. В частности, проводятся штурмовые действия в направлении Новомихайловки, а в районе Невского враг имел успех.
Кроме того, кацапы имели успехи в районе Нового, а на Катериновку осуществляется постоянное давление.
"К сожалению, ситуация складывается на данном отрезке для Сил Обороны не лучшим образом. На ней сказываются неэффективное использование ресурсов бригады, которая держит зону ответственности, плохая ситуационная осведомленность и преимущество кацапов в дронах и возможностях поражения. Также успех русне добавляет пехота, которая осуществляет постоянное давление на позиции украинских военных. Ситуация ухудшается и ее необходимо спасать. Линия боевого соприкосновения на данном отрезке претерпит определенные изменения", - говорится в сообщении.
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по тєлєхмарафону інше розповідають.
розкажи, що тобі розповідають по тєлємарафону.
Знайомі в Лимані одну окупацію ледве пережили, і знову...
Хочу боневтіка туди, на місяць пожити із скумбрією