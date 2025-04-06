Враг продолжает продвигаться в районе Лимана, - DeepState

Российские войска продолжают захватывать территорию на Лиманском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут DeepState.

Аналитики проекта рассказывают, что ситуация по отрезку Новое-Катериновка-Невское продолжает обостряться, а враг осуществляет продвижение, имея преимущество на участке. В частности, проводятся штурмовые действия в направлении Новомихайловки, а в районе Невского враг имел успех.

Кроме того, кацапы имели успехи в районе Нового, а на Катериновку осуществляется постоянное давление.

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"К сожалению, ситуация складывается на данном отрезке для Сил Обороны не лучшим образом. На ней сказываются неэффективное использование ресурсов бригады, которая держит зону ответственности, плохая ситуационная осведомленность и преимущество кацапов в дронах и возможностях поражения. Также успех русне добавляет пехота, которая осуществляет постоянное давление на позиции украинских военных. Ситуация ухудшается и ее необходимо спасать. Линия боевого соприкосновения на данном отрезке претерпит определенные изменения", - говорится в сообщении.

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