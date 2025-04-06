Российские штурмы в районе Северска остаются безуспешными, - DeepState
Несмотря на значительное давление в район Северска российские штурмы не достигают успеха.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что враг проводит активные штурмовые действия в районе Белогоровки, но завладеть полностью селом не может и важно отметить, что примерно 1/3 Белогоровки находится в руках бойцов Сил Обороны.
"Хотя руины, которые там остались от постоянных боев и обстрелов кацапов уже трудно назвать населенным пунктом", - отмечают DeepState.
"Одновременно с этим, осуществляется активное давление на Верхнекаменское и после очередных штурмовых действий начала встречаться информация, что противник фиксировался в окрестностях Северска и бои продолжаются там, что не соответствует действительности. Несмотря на сильное давление, линия боевого соприкосновения особых изменений не претерпевала и район Северска остается для русни безуспешным", - говорится в сообщении.
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