На фронте произошло 75 боестолкновений, 29 из них - на Покровском направлении, - Генштаб
Всего с начала суток на фронте произошло 75 боевых столкновений. Активнее всего враг атакует на Покровском направлении.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 6 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по территории Украины
Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Проходы, Марьино, Миропольское, Большой Прикол, Петрушевка, Кучеровка Сумской области; Клиновая Новоселовка Харьковской области. Кроме того, авиация страны-террориста нанесла авиаудары управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Турья и Краснополье Сумской области.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако, нанес авиаудары по Березовке, Казачьей Лопани и Двуречанскому.
На Купянском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений в районе Песчаного, боестолкновения продолжаются.
Бои на Востоке
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новое, Колодязи, Ямполовка и в направлениях Новомихайловки, Торского. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Дачного, Дилиевки, Торецка и Леонидовки, где Силы обороны отбили семь штурмов российских подразделений, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.
С начала суток на Покровском направлении противник совершил 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Удачное, Елизаветовка, Лисовка, Котляровка, Преображенка, Андреевка, Богдановка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 21 атаку противника. Под вражескими авиаударами оказались Бересток, Покровск.
На Новопавловском направлении украинские воины отражают три атаки оккупационной армии в районах населенных пунктов Разлив и Константинополь, одна попытка штурма наших позиций уже остановлена.
Обстановка на Юге
На Гуляйпольском направлении наши подразделения отбили две атаки в районе Привольного.
На Ореховском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки в сторону Щербаков и Каменского. Авиаударам КАБами подверглись Новопавловка, Орехов и Новоандреевка.
Ситуация в Курской области
На Курском направлении украинские защитники отбили девять атак захватчиков, еще шесть боестолкновений продолжаются. Кроме того, враг осуществил 93 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 13 - из реактивных систем залпового огня, нанес пять авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб.
В Генштабе добавили, что на Северском, Краматорском и Приднепровском направлениях противник активных наступательных действий не проводил.
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