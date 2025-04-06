На фронте произошло 75 боестолкновений, 29 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 75 боевых столкновений. Активнее всего враг атакует на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 6 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по территории Украины

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Проходы, Марьино, Миропольское, Большой Прикол, Петрушевка, Кучеровка Сумской области; Клиновая Новоселовка Харьковской области. Кроме того, авиация страны-террориста нанесла авиаудары управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Турья и Краснополье Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако, нанес авиаудары по Березовке, Казачьей Лопани и Двуречанскому.

Также читайте: Штурмовые действия войск РФ на Покровском направлении отражены, враг понес многочисленные потери, - ОСГВ "Хортица"

На Купянском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений в районе Песчаного, боестолкновения продолжаются.

Бои на Востоке

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новое, Колодязи, Ямполовка и в направлениях Новомихайловки, Торского. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Дачного, Дилиевки, Торецка и Леонидовки, где Силы обороны отбили семь штурмов российских подразделений, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

С начала суток на Покровском направлении противник совершил 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Удачное, Елизаветовка, Лисовка, Котляровка, Преображенка, Андреевка, Богдановка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 21 атаку противника. Под вражескими авиаударами оказались Бересток, Покровск.

Также смотрите: 75 вражеских атак отражено на Покровском направлении. Оккупанты наступали возле Разлива и Константинополя, - Генштаб. КАРТЫ

На Новопавловском направлении украинские воины отражают три атаки оккупационной армии в районах населенных пунктов Разлив и Константинополь, одна попытка штурма наших позиций уже остановлена.

Обстановка на Юге

На Гуляйпольском направлении наши подразделения отбили две атаки в районе Привольного.

На Ореховском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки в сторону Щербаков и Каменского. Авиаударам КАБами подверглись Новопавловка, Орехов и Новоандреевка.

Ситуация в Курской области

На Курском направлении украинские защитники отбили девять атак захватчиков, еще шесть боестолкновений продолжаются. Кроме того, враг осуществил 93 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 13 - из реактивных систем залпового огня, нанес пять авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 923 670 человек (+1330 за сутки), 10 554 танка, 25 786 артсистем, 21 972 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

В Генштабе добавили, что на Северском, Краматорском и Приднепровском направлениях противник активных наступательных действий не проводил.