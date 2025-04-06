75 вражеских атак отражены на Покровском направлении. Оккупанты наступали возле Разлива и Константинополя, - Генштаб. КАРТЫ

В общей сложности, за минувшие сутки на фронте зафиксировано 178 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 99 авиаударов, в частности - сбросил 163 КАБа. Кроме этого, совершил около 5449 обстрелов, из них 123 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2237 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Хреновка Черниговской области; Петрушевка, Проходы, Краснополье, Великая Писаревка, Братеница, Басовка, Наумовка Сумской области; Казачья Лопань, Слатино Харьковской области; Гавриловка Днепропетровской области; Заря, Старая Николаевка, Покровск, Камышеваха Донецкой области; Гуляйполе, Лукьяновское, Степногорск Запорожской области.

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Удары по врагу

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двенадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и средство ПВО противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1330 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 20 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, четыре РСЗО, 68 БПЛА оперативно-тактического уровня, 96 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

За минувшие сутки на Харьковском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Каменка.

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На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Новоегоровки, Новолюбовки, Грековки, Нового, Катериновки и в сторону Зеленой Долины.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили пять штурмовых действий вражеских войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

Также отмечается, что на Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районах Часова Яра и Григорьевки.

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На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Курдюмовки, Торецка, Дачного, Леонидовки и Дружбы.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 75 атак агрессора в районах населенных пунктов Котляровка, Валентиновка, Александрополь, Тарасовка, Лысовка, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоалександровка и Богдановка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских штурмов в районах населенных пунктов Разлив, Константинополь и Бурлацкое.

Противник один раз атаковал позиции наших защитников возле Ривнополя на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, в районе Степного, Малых Щербаков и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки захватчики совершили четыре бесполезных атаки на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

Обстановка на Севере

На Курском направлении за минувшие сутки наши воины отразили 17 атак противника. Враг нанес 322 артиллерийских обстрела, из них 12 - из реактивных систем залпового огня; осуществил 22 авиационных удара, сбросив 34 КАБа.

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На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.