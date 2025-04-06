75 вражеских атак отражены на Покровском направлении. Оккупанты наступали возле Разлива и Константинополя, - Генштаб. КАРТЫ
В общей сложности, за минувшие сутки на фронте зафиксировано 178 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 99 авиаударов, в частности - сбросил 163 КАБа. Кроме этого, совершил около 5449 обстрелов, из них 123 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2237 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Хреновка Черниговской области; Петрушевка, Проходы, Краснополье, Великая Писаревка, Братеница, Басовка, Наумовка Сумской области; Казачья Лопань, Слатино Харьковской области; Гавриловка Днепропетровской области; Заря, Старая Николаевка, Покровск, Камышеваха Донецкой области; Гуляйполе, Лукьяновское, Степногорск Запорожской области.
Удары по врагу
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двенадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и средство ПВО противника.
Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1330 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 20 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, четыре РСЗО, 68 БПЛА оперативно-тактического уровня, 96 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.
Обстановка на Харьковщине
За минувшие сутки на Харьковском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Каменка.
На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Новоегоровки, Новолюбовки, Грековки, Нового, Катериновки и в сторону Зеленой Долины.
На Сиверском направлении Силы обороны отбили пять штурмовых действий вражеских войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.
Также отмечается, что на Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районах Часова Яра и Григорьевки.
На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Курдюмовки, Торецка, Дачного, Леонидовки и Дружбы.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 75 атак агрессора в районах населенных пунктов Котляровка, Валентиновка, Александрополь, Тарасовка, Лысовка, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоалександровка и Богдановка", - говорится в сообщении.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских штурмов в районах населенных пунктов Разлив, Константинополь и Бурлацкое.
Противник один раз атаковал позиции наших защитников возле Ривнополя на Гуляйпольском направлении.
На Ореховском направлении, в районе Степного, Малых Щербаков и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки захватчики совершили четыре бесполезных атаки на позиции наших защитников.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.
Обстановка на Севере
На Курском направлении за минувшие сутки наши воины отразили 17 атак противника. Враг нанес 322 артиллерийских обстрела, из них 12 - из реактивных систем залпового огня; осуществил 22 авиационных удара, сбросив 34 КАБа.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
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На Запорізькому напрямку противник просунувся вздовж двох лісосмуг на південь від Малих Щербаків і продовжує тиснути в районі Лобкового у напрямку північної частини даного населеного пункту та в районі Щербаків.
На Комарівському напрямку тривають бойові зіткнення у напрямку Вільного Поля, в районі Веселого та південніше Розливу.
На Новопавлівському та Покровському напрямах ситуація без істотних змін.
У Торецьку російські війська просунулися у мікрорайоні "Забалка" та продовжують атаки у північній частині міста.
На Лиманському напрямку українські війська відбили атаки на схід від Торського і в районі Ямполівки.
На Борівському/Лиманському напрямку російські війська закріпилися на захід від Балки Журавки та Новолюбівки на ділянці завширшки до 3.5 км на глибину до 1.72 км. Противник продовжує тиснути у західному напрямку з метою зміцнення флангу виступу.
На Куп'янському напрямку зберігається високий темп бойових дій у районі плацдармів за річкою Оскіл. Противник просунувся на південній околиці Кам'янки та вздовж лісосмуг.
Бої продовжуються.
На Сумщині російські війська штурмують південну частину Басівки.
У Курській області йдуть бої в районі Гуєво і на захід від Мєлового у напрямку Олешні."