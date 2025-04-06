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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 923 670 человек (+1330 за сутки), 10 554 танка, 25 786 артсистем, 21 972 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 923 670 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 923 670 (+1330) человек,

танков - 10 554 (+13) единицы,

боевых бронированных машин - 21 972 (+20) единицы,

артиллерийских систем - 25 786 (+56) единиц,

РСЗО - 1354 (+4) единицы,

средств ПВО - 1124 (+0) единицы,

самолетов - 370 (+0) единиц,

вертолетов - 335 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 846 (+68) единиц,

крылатых ракет - 3130 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 43 050 (+96) единиц,

специальной техники - 3789 (+1) единиц.

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потери войск РФ в Украине

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19160) Генштаб ВС (6250) ликвидация (3526) уничтожение (6887)


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Топ комментарии
+25
Минув 4064 день москальсько-української війни.
190! одиниць знищеної техніки та 1330! чумардосів за день.
Логістика а перевалила за 43000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 923 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Кабардино-Балкарська Республіка.
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06.04.2025 08:16
+22
Ого пітушні з самого ранку набігло.

Логістика чергова тисяча, ББМ на підході.
Мінус оптоволоконний завод і порвані пердаки у пропагандонів.
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06.04.2025 08:13
+14
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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06.04.2025 08:38
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Ще 15 хвилин потерпи!
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06.04.2025 07:44 Ответить
Силу духа тренуєш!? Молодець. 10 хвилин залишилось. Тримайся.
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06.04.2025 07:49 Ответить
От тільки твого самогубства нам тут не вистачало!🥹
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06.04.2025 07:57 Ответить
В тебе вже галюцинації! Лікар запізнюється. Непорядок.
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06.04.2025 08:06 Ответить
Не хвилюйся. Це буде як елєктрічєскій стул, только наоборот!
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06.04.2025 08:11 Ответить
Твій аутотренінг якийсь одноманітний.
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06.04.2025 08:31 Ответить
Перша стадія - отріцаніє. Їдем далі.))
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06.04.2025 08:37 Ответить
Друга - гнів!))
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06.04.2025 08:51 Ответить
Де той пєтух, що з ранку сповіщає всіх про "якесь свято"? ))
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06.04.2025 07:43 Ответить
"Підчас війни всю правду знати зайве, інакше думки у людей з"являться" (Кирило Буданов - щойно - див. вище).
Уже навіть представники вищого політичного і військового керівництва України визнають, що в Україні брехня уведена в ранг державної політики! А "штабні криси" продовжують гнати народу "потужно-переможну" брехню по-наростаючій! Чим швидше країна котиться у прірву, тим більше ГШ бреше про "успіхи"!
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06.04.2025 07:49 Ответить
Яку правду ти хочеш знати?
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06.04.2025 07:50 Ответить
В контексті питання, твоя безглузда смерть навряд чи зацікавить пана дописувача.
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06.04.2025 08:19 Ответить
Вы все вретиии, мы побеждаем. Киев за три дня. Мы бровь подняли и четвертый год так и держим.
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06.04.2025 10:27 Ответить
Ого пітушні з самого ранку набігло.

Логістика чергова тисяча, ББМ на підході.
Мінус оптоволоконний завод і порвані пердаки у пропагандонів.
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06.04.2025 08:13 Ответить
Так, так... Уже (-) мінус (анексовано безповоротно) понад 20% території України. "А в остальном, прєкрасная маркіза - всьо харашо, всьо харашо..."
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06.04.2025 21:15 Ответить
Минув 4064 день москальсько-української війни.
190! одиниць знищеної техніки та 1330! чумардосів за день.
Логістика а перевалила за 43000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 923 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Кабардино-Балкарська Республіка.
показать весь комментарий
06.04.2025 08:16 Ответить
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06.04.2025 08:18 Ответить
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06.04.2025 09:45 Ответить
Рєспубліканцы хрєнавы... Нальчика им нехватат, уродам...
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06.04.2025 12:57 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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06.04.2025 08:38 Ответить
Стабільно "мочимо" кацапів! Сказано ж древніми: "Хто до нас із мечем прийде, від меча і загине...".
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06.04.2025 12:32 Ответить
 
 