Общие боевые потери РФ с начала войны - около 923 670 человек (+1330 за сутки), 10 554 танка, 25 786 артсистем, 21 972 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 923 670 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 923 670 (+1330) человек,
танков - 10 554 (+13) единицы,
боевых бронированных машин - 21 972 (+20) единицы,
артиллерийских систем - 25 786 (+56) единиц,
РСЗО - 1354 (+4) единицы,
средств ПВО - 1124 (+0) единицы,
самолетов - 370 (+0) единиц,
вертолетов - 335 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 846 (+68) единиц,
крылатых ракет - 3130 (+0) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 43 050 (+96) единиц,
специальной техники - 3789 (+1) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Уже навіть представники вищого політичного і військового керівництва України визнають, що в Україні брехня уведена в ранг державної політики! А "штабні криси" продовжують гнати народу "потужно-переможну" брехню по-наростаючій! Чим швидше країна котиться у прірву, тим більше ГШ бреше про "успіхи"!
Логістика чергова тисяча, ББМ на підході.
Мінус оптоволоконний завод і порвані пердаки у пропагандонів.
190! одиниць знищеної техніки та 1330! чумардосів за день.
Логістика а перевалила за 43000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 923 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Кабардино-Балкарська Республіка.