Общие боевые потери РФ с начала войны - около 923 670 человек (+1330 за сутки), 10 554 танка, 25 786 артсистем, 21 972 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 923 670 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 923 670 (+1330) человек,

танков - 10 554 (+13) единицы,

боевых бронированных машин - 21 972 (+20) единицы,

артиллерийских систем - 25 786 (+56) единиц,

РСЗО - 1354 (+4) единицы,

средств ПВО - 1124 (+0) единицы,

самолетов - 370 (+0) единиц,

вертолетов - 335 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 846 (+68) единиц,

крылатых ракет - 3130 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 43 050 (+96) единиц,

специальной техники - 3789 (+1) единиц.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.