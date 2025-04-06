Штурмовые действия войск РФ на Покровском направлении отражены, враг понес многочисленные потери, - ОСГВ "Хортиця"

За минувшие сутки, 5 апреля 2025 года, на Харьковском направлении противник штурмовых действий не проводил. Основные усилия враг сосредоточил на поддержании боеспособности передовых подразделений и их обеспечении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".

Как отмечается, на Купянском направлении наши защитники успешно отбили пехотные атаки агрессора возле Каменки, Петропавловки, Надии и Загрызово. Силы обороны не допускают продвижения и перемещения войск противника.

"На Лиманском направлении армия противника атаковала возле населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Новомихайловка, Новое, Новосергиевка и Екатериновка. Штурмовые действия врага отбиты", - говорится в сообщении.

На Сиверском направлении подразделения Сил обороны не допустили ухудшения тактического положения у Верхнекаменского и Белогоровки. Враг понес потери в живой силе и отступил.

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По данным ОСГВ "Хортиця", на Краматорском и Торецком направлениях противник проводил штурмовые действия различной интенсивности в направлениях Марково, Белой Горы, Часова Яра, Дачного, Дилиевки, Романовки, Крымского и Торецка. Потерь позиций не допущено, враг получил достойный отпор.

"На Покровском направлении армия агрессора продолжает атаковать в направлениях Елизаветовки, Новоалександровки, Котляровки, Андреевки, Алексеевки, Шевченко, Лисовки, Котлино, Удачного, Новосергиевки, Успеновки и Преображенки. Штурмовые действия противника отбиты, враг понес многочисленные потери", - добавляют в ОСГВ "Хортиця".

На Новопавловском направлении враг безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Мирного и Разлива. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.