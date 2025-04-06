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Новости Российские спортсмены
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Чешский хоккеист Гашек раскритиковал НХЛ за присутствие в лиге россиян, в частности Овечкина

Доминик Гашек

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек раскритиковал Национальную хоккейную лигу за присутствие в турнире российских спортсменов, в частности Александра Овечкина.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшие дни гражданин России, который никогда не осуждал российскую империалистическую войну в Украине, побьет рекорд НХЛ по результативности. Поскольку этот человек никогда официально не осуждал российскую войну и российские преступления, ему всю жизнь придется жить с осознанием того, что из-за его публичного появления (его игра последние 3 года и 40 дней - с начала российско-агрессивной войны) на войне было убито и покалечено огромное количество людей, в том числе и его соотечественников. Рад ли он этому, равнодушен к этому или жалеет, мы не знаем", - написал Гашек.

Он подчеркнул, что "мы точно знаем, что НХЛ не только позволила ему это сделать, но даже поддерживала его в этом в течение 3 лет и 40 дней".

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Поэтому, по его мнению, НХЛ несет "огромную ответственность за сотни тысяч (а может, и миллионы) людей, убитых и покалеченных в российской войне в Украине".

Гашек считает, что "НХЛ должна заплатить за это".

"Также хотел бы отметить, что ответственность за убитых и покалеченных людей несут и страны, в которых этот гражданин России был допущен к играм НХЛ. То есть США и Канада. Это факты. Пожалуйста, поделитесь, чтобы люди поняли, какую ответственность несут НХЛ, страны США и Канада, и чтобы прекратилась эта реклама российской империалистической войны. Вместе мы можем спасти много человеческих жизней", - призвал чешский хоккеист.

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Автор: 

россия (95467) спорт (2426) хоккей (132)


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Топ комментарии
+28
Архівна світлина 1976-го року. Канадські хокеїсти в майках з українським гербом-тризубом 🇺🇦
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06.04.2025 22:34
+16
Гашеку респект.
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06.04.2025 22:42
+15
Домініку Гашеку за позицію-респект...
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06.04.2025 23:32
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ну хоча б хтось подав голос
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06.04.2025 22:30 Ответить
"хтось" - це дуже занижено, вам не здається?
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07.04.2025 02:07 Ответить
Архівна світлина 1976-го року. Канадські хокеїсти в майках з українським гербом-тризубом 🇺🇦
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06.04.2025 22:34 Ответить
..дивлячись на Гашека, не не дуже політизовані хокейні фанати,хоч щось в змозі зрозуміти...дякую,пане Доменіке...
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06.04.2025 22:36 Ответить
Також хотів би зазначити, що відповідальність за вбитих і покалічених людей несуть і країни, в яких цього громадянина Росії було допущено до ігор НХЛ. Тобто США і Канада. Джерело: https://censor.net/ua/n3545385
То це наші стратегічні партнери. Від них залежить наше майбутнє. Як ми можемо їх засудити, навіть за таке?
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06.04.2025 22:37 Ответить
Гашеку респект.
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06.04.2025 22:42 Ответить
Мало того, что трамп работает на путлера, но в сша ещё сегодня будут чествовать путиноида-хоккеиста! Это уже открытая агрессия против Украины и подготовка к победобесию, которое начинается в сша уже сегодня ночью. Если мне не верите - включите любой штатовский канал и вы убедитесь в том, о чём я пишу. Чествование путиноида овечкина в сша в момент трагедии в Кривом Рогу - это верх штатовского цинизма, проплаченное путлеровскими кгбэшными кровавыми рублями!
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06.04.2025 22:44 Ответить
не я так хочу, путлер так хочет
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06.04.2025 23:12 Ответить
А російська мова не цинізм?
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06.04.2025 23:28 Ответить
Щелепа російськомовна?
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06.04.2025 23:29 Ответить
Можна було би і порадіти за капітана Putin-team разом з його мамою, але спочатку треба народитися негідником без краплі моралі. Не зайве, натомість, порадіти за Домініка Гашека котрий виявився справжньою людиною, на відміну від обох рекордсменів.
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06.04.2025 23:45 Ответить
Ты уже второй раз высказался, ватан, пора идти нах.
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07.04.2025 00:00 Ответить
Иди в жопу,овца.
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07.04.2025 00:16 Ответить
кацапські пі@дари то брудні чурбани
а ти кацапське смердюче лайно брись під шконку
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07.04.2025 00:31 Ответить
Пізно. Ovie сьогодні став легендою, потіснивши великого Gretzky.
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06.04.2025 22:55 Ответить
Це не скільки не відміняє факту того , що він путінофіл .. якби мав хоч йоту волі , вже давно міг би висловити протест війні ..
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06.04.2025 23:39 Ответить
аль-каїди не вистачае ще там
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06.04.2025 22:58 Ответить
Домініку Гашеку за позицію-респект...
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06.04.2025 23:32 Ответить
Нажаль цей світ морально деградував. Кому там цікаві якісь вбиті кацапами діти в якомусь Кривому Розі? Тут ********** соска рекорд встановила. Велика радість.
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07.04.2025 00:20 Ответить
за кораблем сцикуна-легенду((
а пан Гашек - красавчик, як завжди!!!))) честь йому!!
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07.04.2025 02:45 Ответить
Гашеку РЕСПЕКТ !
Грецькі МАНКУРТ !
Вівця ПІДОР !
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07.04.2025 06:47 Ответить
Респект домінатору
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07.04.2025 11:49 Ответить
 
 