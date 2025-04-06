Чешский хоккеист Гашек раскритиковал НХЛ за присутствие в лиге россиян, в частности Овечкина

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек раскритиковал Национальную хоккейную лигу за присутствие в турнире российских спортсменов, в частности Александра Овечкина.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшие дни гражданин России, который никогда не осуждал российскую империалистическую войну в Украине, побьет рекорд НХЛ по результативности. Поскольку этот человек никогда официально не осуждал российскую войну и российские преступления, ему всю жизнь придется жить с осознанием того, что из-за его публичного появления (его игра последние 3 года и 40 дней - с начала российско-агрессивной войны) на войне было убито и покалечено огромное количество людей, в том числе и его соотечественников. Рад ли он этому, равнодушен к этому или жалеет, мы не знаем", - написал Гашек.

Он подчеркнул, что "мы точно знаем, что НХЛ не только позволила ему это сделать, но даже поддерживала его в этом в течение 3 лет и 40 дней".

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Поэтому, по его мнению, НХЛ несет "огромную ответственность за сотни тысяч (а может, и миллионы) людей, убитых и покалеченных в российской войне в Украине".

Гашек считает, что "НХЛ должна заплатить за это".

"Также хотел бы отметить, что ответственность за убитых и покалеченных людей несут и страны, в которых этот гражданин России был допущен к играм НХЛ. То есть США и Канада. Это факты. Пожалуйста, поделитесь, чтобы люди поняли, какую ответственность несут НХЛ, страны США и Канада, и чтобы прекратилась эта реклама российской империалистической войны. Вместе мы можем спасти много человеческих жизней", - призвал чешский хоккеист.

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