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Новости Фото Война
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Хоккеисты Богдан Титов и Максим Брагин погибли вследствие удара РФ по Запорожью 6 декабря. ФОТО

Вследствие удара российских войск по Запорожью 6 декабря погибли двое украинских спортсменов - хоккеисты Богдан Титов и Максим Брагин.

Об этом сообщили в Спортивном комитете Украины, передает Цензор.НЕТ.

Обоим спортсменам было по 27 лет.

Отмечается, что они выступали за любительский хоккейный коллектив "Аврора".

Богдан Титов был капитаном команды, а Максим Брагин совмещал игры за клуб с тренерской деятельностью: воспитывал юных хоккеистов в местной детско-юношеской школе.

Читайте также: Удар РФ по Запорожью: четверо погибших, 20 раненых, среди них - двое врачей. ФОТОрепортаж (обновлено)

Хокеїсти Богдан Тітов та Максим Брагін загинули внаслідок удару РФ по Запоріжжю 6 грудня
Хокеїсти Богдан Тітов та Максим Брагін загинули внаслідок удару РФ по Запоріжжю 6 грудня

Удар РФ по Запорожью 6 декабря

Напомним, что 6 декабря РФ атаковала Запорожье. Как сообщалось, среди раненых в Запорожье - 4-месячная девочка. Разрушено СТО.

В результате российской атаки 10 человек погибли, 27 получили ранения.

7 декабря в Запорожской области День траура.

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Запорожье (2649) хоккей (132) жертвы (2071) война в Украине (3729)


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Вічна Пам'ять та Царство Небесне
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10.12.2024 22:47 Ответить
Спорт внє палітікі - казали руzzкіє нацисти.
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10.12.2024 23:26 Ответить
Добре було б у відповідь знищити московську хокейну команду цска.
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10.12.2024 23:53 Ответить
Вічна памʼять нашим загиблим спортсменам та щирі співчуття їхнім
родинам 😪😪😪
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10.12.2024 23:55 Ответить
Загинули не як воїни. Чому не мобілізувались?
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11.12.2024 01:20 Ответить
 
 