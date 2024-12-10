Хоккеисты Богдан Титов и Максим Брагин погибли вследствие удара РФ по Запорожью 6 декабря. ФОТО

Вследствие удара российских войск по Запорожью 6 декабря погибли двое украинских спортсменов - хоккеисты Богдан Титов и Максим Брагин.

Об этом сообщили в Спортивном комитете Украины, передает Цензор.НЕТ.

Обоим спортсменам было по 27 лет.

Отмечается, что они выступали за любительский хоккейный коллектив "Аврора".

Богдан Титов был капитаном команды, а Максим Брагин совмещал игры за клуб с тренерской деятельностью: воспитывал юных хоккеистов в местной детско-юношеской школе.

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Удар РФ по Запорожью 6 декабря

Напомним, что 6 декабря РФ атаковала Запорожье. Как сообщалось, среди раненых в Запорожье - 4-месячная девочка. Разрушено СТО.

В результате российской атаки 10 человек погибли, 27 получили ранения.

7 декабря в Запорожской области День траура.

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