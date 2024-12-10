Хоккеисты Богдан Титов и Максим Брагин погибли вследствие удара РФ по Запорожью 6 декабря. ФОТО
Вследствие удара российских войск по Запорожью 6 декабря погибли двое украинских спортсменов - хоккеисты Богдан Титов и Максим Брагин.
Об этом сообщили в Спортивном комитете Украины, передает Цензор.НЕТ.
Обоим спортсменам было по 27 лет.
Отмечается, что они выступали за любительский хоккейный коллектив "Аврора".
Богдан Титов был капитаном команды, а Максим Брагин совмещал игры за клуб с тренерской деятельностью: воспитывал юных хоккеистов в местной детско-юношеской школе.
Удар РФ по Запорожью 6 декабря
Напомним, что 6 декабря РФ атаковала Запорожье. Как сообщалось, среди раненых в Запорожье - 4-месячная девочка. Разрушено СТО.
В результате российской атаки 10 человек погибли, 27 получили ранения.
7 декабря в Запорожской области День траура.
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родинам 😪😪😪