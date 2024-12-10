Врачи реанимировали одного из пострадавших, который во время поисковой операции в Запорожье был признан погибшим, - ОВА
Медикам удалось реанимировать человека, который считался погибшим после российского удара по Запорожью.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Есть обнадеживающая новость: запорожские врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, который во время поисковой операции был признан погибшим. Состояние человека тяжелое, однако верим в лучшее и благодарим наших медиков", - написал он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 10 декабря войска РФ атаковали Запорожье.
По состоянию на 17:30 сообщалось о трех погибших и 16 раненых.
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Военные ,волонтеры и медики творят чудеса
Я не хочу жить в стране чудес
Мне больно видеть
Как одни жилы рвут ,спасая страну
А другие в это время жируют
На этом НОРМАЛЬНУЮ СТРАНУ построить невозможно
Неужто власть не понимает
Что в итоге ей ,как и Башару Асаду
Придется валить в рашу
И даже там я много бы не дала за их жизни
После всего, что натворили эти мерзавцы