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Новости Война
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Врачи реанимировали одного из пострадавших, который во время поисковой операции в Запорожье был признан погибшим, - ОВА

Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня 2024 року

Медикам удалось реанимировать человека, который считался погибшим после российского удара по Запорожью.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Есть обнадеживающая новость: запорожские врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, который во время поисковой операции был признан погибшим. Состояние человека тяжелое, однако верим в лучшее и благодарим наших медиков", - написал он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 10 декабря войска РФ атаковали Запорожье.

По состоянию на 17:30 сообщалось о трех погибших и 16 раненых.

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Автор: 

Запорожье (2649) обстрел (27057) Запорожская область (3067) Запорожский район (99) война в Украине (3729)


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10.12.2024 19:21 Ответить
Чудо....
Военные ,волонтеры и медики творят чудеса
Я не хочу жить в стране чудес
Мне больно видеть
Как одни жилы рвут ,спасая страну
А другие в это время жируют
На этом НОРМАЛЬНУЮ СТРАНУ построить невозможно
Неужто власть не понимает
Что в итоге ей ,как и Башару Асаду
Придется валить в рашу
И даже там я много бы не дала за их жизни
После всего, что натворили эти мерзавцы
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10.12.2024 19:23 Ответить
 
 