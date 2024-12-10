Врачи реанимировали одного из пострадавших, который во время поисковой операции в Запорожье был признан погибшим, - ОВА

Медикам удалось реанимировать человека, который считался погибшим после российского удара по Запорожью.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Есть обнадеживающая новость: запорожские врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, который во время поисковой операции был признан погибшим. Состояние человека тяжелое, однако верим в лучшее и благодарим наших медиков", - написал он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 10 декабря войска РФ атаковали Запорожье.

По состоянию на 17:30 сообщалось о трех погибших и 16 раненых.

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