По меньшей мере 165 гражданских, в том числе 8 детей, погибли в ноябре в Украине вследствие обстрелов РФ, - ООН

В ноябре в Украине погибли по меньшей мере 165 гражданских лиц, еще 887 получили ранения.

Об этом говорится в ежемесячном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за ноябрь, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что восемь из убитых и 57 раненых - дети.

"Хотя количество жертв в ноябре было ниже, чем в октябре, оно было значительно выше, чем в ноябре 2023 года (113 погибших, 363 раненых). Подавляющее большинство жертв среди гражданского населения (93%) и повреждения учреждений образования и здравоохранения (97,5%) произошли на подконтрольной Украине территории", - говорится в отчете.

Как отмечается, 42% потерь (65 убитых; 372 раненых) произошли в результате использования оружия большой дальности (ракет и барражирующих боеприпасов), выпущенного российскими вооруженными силами, что значительно больше, чем в предыдущие месяцы. Жертвы среди гражданского населения от ракет и барражирующих боеприпасов зафиксированы в 11 областях Украины.

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В ООН также отметили, что ВС РФ возобновили широкомасштабные скоординированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Последняя атака до ноября произошла в августе. Две атаки в ноябре повредили 24 объекта по производству и распределению электроэнергии в 13 регионах Украины, в частности объекты, привлеченные к преобразованию и передаче электроэнергии с атомных электростанций, что привело к аварийным отключениям электроэнергии во многих регионах и восстановлению ежедневных плановых отключений электроэнергии по всей стране.

Кроме того, около 57% потерь в ноябре произошло вблизи линии фронта, в основном из-за воздушных бомбардировок, артиллерийских обстрелов, ударов РСЗО и атак беспилотников ближнего радиуса действия. Больше всего - в Херсонской и Донецкой областях. На Херсонщине почти ежедневно в результате обстрелов с применением беспилотных летательных аппаратов малой дальности (дронов) гибли и были ранены мирные жители, что составляло почти половину жертв среди мирного населения области в ноябре.

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