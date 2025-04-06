Россияне в течение дня обстреляли девять громад Сумщины: били КАБами, артиллерией, минометами и дронами
В течение дня воскресенья, 6 апреля, россияне совершили 87 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 186 взрывов на территории 9 громад области.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражескими обстрелами оказались:
- Краснопольская громада: осуществлен авиационный удар с использованием КАБов (20 взрывов), минометные обстрелы (21 взрыв), удары FPV-дронами (3 взрыва), обстрелы из РСЗО (19 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва);
- Белопольская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов);
- Миропольская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов), минометов (2 взрыва), КАБами (2 взрыва);
- Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (15 взрывов), миномета (1 взрыв), КАБами (6 взрывов), РСЗО (20 взрывов), FPV-дронами (3 взрыва) и сбросили ВОГ с БпЛА (2 взрыва);
- Великописаревская громада: нанесены артиллерийские обстрелы (11 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов), авиационный удар с использованием КАБ (5 взрывов).
- Эсманьская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), минометный обстрел (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Новослободская громада: враг ударил из РСЗО (22 взрыва).
- Шалыгинская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), удары FPV-дронами (2 взрыва).
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Amber
показать весь комментарий06.04.2025 23:16 Ответить Мне нравится 0
Тонка червона лінія
показать весь комментарий07.04.2025 00:45 Ответить Мне нравится 0
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