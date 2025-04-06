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Новости Обстрелы приграничья Сумщины
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Россияне в течение дня обстреляли девять громад Сумщины: били КАБами, артиллерией, минометами и дронами

Вражеские обстрелы Сумщины

В течение дня воскресенья, 6 апреля, россияне совершили 87 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 186 взрывов на территории 9 громад области.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

  • Краснопольская громада: осуществлен авиационный удар с использованием КАБов (20 взрывов), минометные обстрелы (21 взрыв), удары FPV-дронами (3 взрыва), обстрелы из РСЗО (19 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва);
  • Белопольская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов);
  • Миропольская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов), минометов (2 взрыва), КАБами (2 взрыва);
  • Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (15 взрывов), миномета (1 взрыв), КАБами (6 взрывов), РСЗО (20 взрывов), FPV-дронами (3 взрыва) и сбросили ВОГ с БпЛА (2 взрыва);
  • Великописаревская громада: нанесены артиллерийские обстрелы (11 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов), авиационный удар с использованием КАБ (5 взрывов).
  • Эсманьская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), минометный обстрел (1 взрыв).
  • Середино-Будская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Новослободская громада: враг ударил из РСЗО (22 взрыва).
  • Шалыгинская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), удары FPV-дронами (2 взрыва).

Смотрите также: Россияне заявляют о захвате Басовки в Сумской области: в ГПСУ это опровергли. КАРТА

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обстрел (27057) Сумская область (3102)


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Щоб ти здох , кремлівська гнида і бидло 👹
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06.04.2025 23:16 Ответить
Рашисти спростовують недостовірну інформацію про удар КАБ:

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07.04.2025 00:45 Ответить
 
 