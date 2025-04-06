Россияне заявляют о захвате Басовки на Сумщине: в ГПСУ это опровергли. КАРТА
Россияне распространяют ложь о захвате села Басовка в Сумской области. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что село не находится под контролем оккупантов.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
Российское Минобороны 6 апреля заявило, что якобы оккупанты захватили приграничное село Басовка Сумской области.
В ЦСК опровергли фейк российской пропаганды.
"Село не находится под контролем врага. Оккупанты осуществляют попытки штурма малыми группами, но Силы обороны Украины эффективно их уничтожают. В самом населенном пункте продолжаются бои", - отметил Центр стратегических коммуникаций.
"Российские группы на данный момент присутствуют в Басовке, но село не под их контролем",- цитирует ЦСК спикера ГПСУ Демченко.
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У ДПСУ заперечили і захоплення села Басівка у Сумській області, в Держприкордонслужбі це заперечили.
"Російські групи на даний момент присутні в Басівці, але село не під їхнім контролем, тривають бойові дії", - повідомив Демченко речник ДПСУ в коментарі журналісту Цаплієнку.
Але , як завжди , ставити ці питання нікому ...
Роблять , що хочуть - і всі мовчать !