Россияне заявляют о захвате Басовки на Сумщине: в ГПСУ это опровергли. КАРТА

Россияне распространяют ложь о захвате села Басовка в Сумской области. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что село не находится под контролем оккупантов.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Российское Минобороны 6 апреля заявило, что якобы оккупанты захватили приграничное село Басовка Сумской области.

В ЦСК опровергли фейк российской пропаганды.

"Село не находится под контролем врага. Оккупанты осуществляют попытки штурма малыми группами, но Силы обороны Украины эффективно их уничтожают. В самом населенном пункте продолжаются бои", - отметил Центр стратегических коммуникаций.

"Российские группы на данный момент присутствуют в Басовке, но село не под их контролем",- цитирует ЦСК спикера ГПСУ Демченко.

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