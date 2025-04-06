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Новости Фото Бои у приграничья Сумщины
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Россияне заявляют о захвате Басовки на Сумщине: в ГПСУ это опровергли. КАРТА

Россияне распространяют ложь о захвате села Басовка в Сумской области. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что село не находится под контролем оккупантов.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Российское Минобороны 6 апреля заявило, что якобы оккупанты захватили приграничное село Басовка Сумской области.

В ЦСК опровергли фейк российской пропаганды.

приграничье Сумщины, карта

"Село не находится под контролем врага. Оккупанты осуществляют попытки штурма малыми группами, но Силы обороны Украины эффективно их уничтожают. В самом населенном пункте продолжаются бои", - отметил Центр стратегических коммуникаций.

"Российские группы на данный момент присутствуют в Басовке, но село не под их контролем",- цитирует ЦСК спикера ГПСУ Демченко.

Читайте также: Россияне перебрасывают силы ближе к северной границе Украины, но признаков формирования мощной группировки нет, - ОТГВ "Северск"

Автор: 

Госпогранслужба (6412) дезинформация (343) Сумская область (3102) боевые действия (4009) Сумский район (176) Басовка (6)


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Топ комментарии
+9
Задовбала ця марахвоньщина, брешуть не менше кацапів. "Російські групи на даний момент присутні в Басівці, але село не під їхнім контролем" Джерело: https://censor.net/ua/p3545367 Чай з присутніми там п'єте чи що? Під чиїм контролем, якщо рашистські групи в селі? Якщо під нашим контролем, то присутствіє дозволене чи як розуміти? Якщо прорвались, то скажіть як є - прорвались паскуди, ідуть бої, а не крутіть, що дозволяє кацапам виставляти вас брехунами.
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06.04.2025 20:20
+6
Сама лише наявність кацапів в Журавці , Басовці , Новенькому - викликає багато запитань до кер-ва ОВА і військових командирів !
Але , як завжди , ставити ці питання нікому ...
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06.04.2025 20:01
+6
Правду холопам не можна знати,а то почнуть мислити власними головами. (Буданов)
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06.04.2025 20:38
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Прямий
@prm_ua
·
27 хв
У ДПСУ заперечили і захоплення села Басівка у Сумській області, в Держприкордонслужбі це заперечили.

"Російські групи на даний момент присутні в Басівці, але село не під їхнім контролем, тривають бойові дії", - повідомив Демченко речник ДПСУ в коментарі журналісту Цаплієнку.
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06.04.2025 19:01 Ответить
Не перший випадок вишуканого словоблудія від влади.
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06.04.2025 21:06 Ответить
Тут згадався анекдот: "І гівна я не їв, а так лише картопельку повибирав..."
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06.04.2025 23:29 Ответить
самые элитниые войска в Украине,на самой дорогой технике в мире просто отошли
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06.04.2025 19:25 Ответить
Карти показують , що фактично захопили ...
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06.04.2025 19:55 Ответить
Сама лише наявність кацапів в Журавці , Басовці , Новенькому - викликає багато запитань до кер-ва ОВА і військових командирів !
Але , як завжди , ставити ці питання нікому ...
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06.04.2025 20:01 Ответить
ОВА -це ті що розказували про ракету біля 20-ї школи?
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06.04.2025 21:09 Ответить
Ну так на Маріуполь, Сіверськодонецьк, Бахмут, і т.д. Зельоні до сих пір в бюджеті вказують сотні мільйонні виділення на ЖКХ.
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06.04.2025 20:14 Ответить
Молодці
Роблять , що хочуть - і всі мовчать !
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06.04.2025 20:27 Ответить
Задовбала ця марахвоньщина, брешуть не менше кацапів. "Російські групи на даний момент присутні в Басівці, але село не під їхнім контролем" Джерело: https://censor.net/ua/p3545367 Чай з присутніми там п'єте чи що? Під чиїм контролем, якщо рашистські групи в селі? Якщо під нашим контролем, то присутствіє дозволене чи як розуміти? Якщо прорвались, то скажіть як є - прорвались паскуди, ідуть бої, а не крутіть, що дозволяє кацапам виставляти вас брехунами.
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06.04.2025 20:20 Ответить
Правду холопам не можна знати,а то почнуть мислити власними головами. (Буданов)
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06.04.2025 20:38 Ответить
НИКОЛАЕВСКИЙ ВАНЕК з осені минулого року перестав піблікувати результати збиття ракет за данними військового керівництва країни, сьогодня, після чергової атаки кацапів, знов нагадав що не публікує бо там суцільна брехня, а йому відомий реальний стан справ...так і живемо...
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06.04.2025 21:15 Ответить
КАЦЫ не пропонують сдаться - вони вже здалися... КОРДОН - НАШ!
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07.04.2025 00:45 Ответить
 
 