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Россияне продвинулись в Западном и еще двух населенных пунктах в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Россияне смогли продвинуться в Западном Харьковской области и еще двух населенных пунктах Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Западного, в Лисовке и Разливе", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг продолжает продвигаться в районе Лимана, - DeepState

Россияне продвинулись в Лисовке
Лысовка

Россияне продвинулись в Разливе

Автор: 

Донецкая область (9603) Харьковская область (753) Волновахский район (201) Покровский район (540) Купянский район (154) Лысовка (6) Западное (6) Разлив (15) война в Украине (3729) DeepState (88)


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