Россияне продвинулись в Западном и еще двух населенных пунктах в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ
Россияне смогли продвинуться в Западном Харьковской области и еще двух населенных пунктах Донецкой области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Западного, в Лисовке и Разливе", - говорится в сообщении.
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YU ST
показать весь комментарий07.04.2025 00:52 Ответить Мне нравится 7
Володимир Трощинський #578642
показать весь комментарий07.04.2025 07:34 Ответить Мне нравится 1
Підлога Маккартні
показать весь комментарий07.04.2025 09:06 Ответить Мне нравится 3
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