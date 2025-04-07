Россияне продвинулись в Западном и еще двух населенных пунктах в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Россияне смогли продвинуться в Западном Харьковской области и еще двух населенных пунктах Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Западного, в Лисовке и Разливе", - говорится в сообщении.

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Лысовка