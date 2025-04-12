Telegram может начать блокировать украинские каналы, в частности Бутусова, - журналист
Мессенджер Telegram после блокировки анонимного канала "ВЧК-ОГПУ" может начать блокировку украинских каналов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил российский журналист-расследователь Андрей Захаров.
Так, он напомнил, что в Telegram есть уязвимость, когда канал можно заблокировать массовыми жалобами.
Специальные боты могут массово жаловаться на определенный канал, поэтому платформа автоматически переведет его в закрытый режим. По такому сценарию несколько каналов стали недоступными во время протестов в российском Башкортостане. Telegram тогда сказал, что это произошло именно из-за спам-атак.
В случае с "ВЧК-ОГПУ" все было иначе. Он считает версию Telegram о "взломе администратора" канала маловероятной.
Журналист связывает происходящее с усилением сотрудничества Telegram с властями разных стран после недавнего задержания Павла Дурова во Франции.
Согласно слухам платформа теперь взаимодействует с властями РФ.
"Если мессенджер действительно выполнил решение Таганского районного суда от 3 декабря 2024 года, то есть риск выполнения аналогичного решения и от 13 августа. А там каналы Nexta, издания УНИАН, военного эксперта Игаля Левина и Юрия Бутусова. У каждого - от нескольких сотен тысяч до почти миллиона подписчиков", - пишет Захаров.
Потенциальной уязвимостью Telegram журналист считает его российскую команду.
Один из ближайших соратников Дурова - Илья Перекопский, вероятно, посещал Россию даже после начала полномасштабного вторжения РФ.
Привязанный к мессенджеру кошелек Wallet, предположительно, контролируется бывшим директором "ВКонтакте" Андреем Рогозовым и предпринимателем Дмитрием Еремеевым. У последнего есть рабочий банк в РФ, а сам Wallet недавно заблокировал аккаунты активистов, внесенных в российский реестр экстремистов.
"И нет ничего плохого в российской команде - но в условиях популярности Telegram в России и интереса к нему властей РФ это, на мой взгляд, уязвимость", - сказал он.
Журналист также считает, что Павел Дуров продолжит балансировать между бизнесом и идейным проектом, поэтому возможные блокировки по требованию российских властей, если они действительно происходят, пока будут происходить вручную и обсуждаться внутри команды.
Однако Захаров допускает, что может ошибаться.
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Федорівці як вони є.
і всі ці росіяни вдають з себе "хорошіх русскіх", а насправді там хто його зна ...
Як яка?. Тільки марахвон наше усе, все інше заборонити, заблокувати, користувачів по можливості, розстріляти
чи маєш щось проти тг каналів бригад ?
Хоча *** нас -- розрив орка на шматки є найбільшим проявом людяності по віношенню до будь кого, хто не орк .