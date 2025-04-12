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Telegram может начать блокировать украинские каналы, в частности Бутусова, - журналист

Блокировка в Telegram может коснуться украинских каналов

Мессенджер Telegram после блокировки анонимного канала "ВЧК-ОГПУ" может начать блокировку украинских каналов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил российский журналист-расследователь Андрей Захаров.

Так, он напомнил, что в Telegram есть уязвимость, когда канал можно заблокировать массовыми жалобами.

Специальные боты могут массово жаловаться на определенный канал, поэтому платформа автоматически переведет его в закрытый режим. По такому сценарию несколько каналов стали недоступными во время протестов в российском Башкортостане. Telegram тогда сказал, что это произошло именно из-за спам-атак.

В случае с "ВЧК-ОГПУ" все было иначе. Он считает версию Telegram о "взломе администратора" канала маловероятной.

Журналист связывает происходящее с усилением сотрудничества Telegram с властями разных стран после недавнего задержания Павла Дурова во Франции.

Согласно слухам платформа теперь взаимодействует с властями РФ.

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"Если мессенджер действительно выполнил решение Таганского районного суда от 3 декабря 2024 года, то есть риск выполнения аналогичного решения и от 13 августа. А там каналы Nexta, издания УНИАН, военного эксперта Игаля Левина и Юрия Бутусова. У каждого - от нескольких сотен тысяч до почти миллиона подписчиков", - пишет Захаров.

Потенциальной уязвимостью Telegram журналист считает его российскую команду.

Один из ближайших соратников Дурова - Илья Перекопский, вероятно, посещал Россию даже после начала полномасштабного вторжения РФ.

Привязанный к мессенджеру кошелек Wallet, предположительно, контролируется бывшим директором "ВКонтакте" Андреем Рогозовым и предпринимателем Дмитрием Еремеевым. У последнего есть рабочий банк в РФ, а сам Wallet недавно заблокировал аккаунты активистов, внесенных в российский реестр экстремистов.

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"И нет ничего плохого в российской команде - но в условиях популярности Telegram в России и интереса к нему властей РФ это, на мой взгляд, уязвимость", - сказал он.

Журналист также считает, что Павел Дуров продолжит балансировать между бизнесом и идейным проектом, поэтому возможные блокировки по требованию российских властей, если они действительно происходят, пока будут происходить вручную и обсуждаться внутри команды.

Однако Захаров допускает, что может ошибаться.

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Telegram может начать блокировать украинские каналы
Telegram может начать блокировать украинские каналы
Telegram может начать блокировать украинские каналы

Автор: 

Бутусов Юрий (4354) блокирование (462) Telegram (113)


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Топ комментарии
+17
Конкретика - баранограм співпрацює з ФСБ.
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12.04.2025 16:04
+13
Телеграм ще з часів його появи позіціонувався як найбільше захищений та й від посягань держави також. А ще йому готували імідж такого собі антиросійського. Чомусь впевнений, що це спецпроект російських спецслужб аби пересадити на ,,захищений,, Телеграм своїх потенційних противників та спокійно контрольювати їхню діяльність. А ще цікаво, що з початком повномасштабного вторгнення Телеграм почали активно просувати в Україні в якості групових чатів. Зараз трохи попустило в цьому питанні. Якщо коротко - мережа для України ворожа.
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12.04.2025 16:16
+10
Використовувати почали Телеграм активно тому, що держава вимкнула адекватні медійні телеканали та ввімкнула "телемарафон". А Телеграм просто зручний для різних групових чатів. Доречі - штаб-квартира знаходиться в ОАЕ. А якщо ви просто спілкуєтеся з друзями або є груповий чат вашого будинку - то взагалі не бачу проблем. Бо навіть цілий Кротевич юзає Телеграм та цілий Бутусов публікує там новини
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12.04.2025 16:23
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Правила форума Совет форумчан
самі припущення без жодної конкретики.
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12.04.2025 16:01 Ответить
Конкретика - баранограм співпрацює з ФСБ.
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12.04.2025 16:04 Ответить
Довбойопам не доведеш. їм зручно і випадлу інший софт шукати, а безпека і конфіденційність - та покуй.
Федорівці як вони є.
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12.04.2025 16:40 Ответить
офіс жеж "сидить в ОАЕ", а в ОАЕ ж одні бендеровці сидять. і їм пох що пашуня на крису десятки разів мотається в рашку, а віце-презік телеграму ілля перекопський ні в які оае не переїжджав, бо ******** полювання на квадріках і баньку разом із губернатором вологодщини.
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12.04.2025 17:04 Ответить
Ви тільки що Кротевича і Бутусова образили. Просто у людей є своя голова, а не оця вся пропаганда. Будь-який месенджер частково співпрацює з спецслужбами країни, громадяни якої його використовують. Завтра мені якийсь Корсун почне розповідати, що Віндовз - то є зло, то мені на Убунту перейти заради чиєїсь суб'єктивної думки? Або Макбук придбати? Всі нормальні люди користують тим, що заважають потрібне. Ви хто - поліціянт? Співробітник "ізбушкі" ? Ви просто громадянин України і це просто ваша думка. Нічим не підкріплена
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12.04.2025 21:57 Ответить
Так, співпрацює, виконує рамки законодавства відповідної країни. А ще з СБУ, ЦРУ, Mi6, АНБ, і далі по списку, інакше його б просто не пустили в США.
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12.04.2025 17:19 Ответить
Той журналіст знає щось більше, ніж написав..... і про спеціальні боти теж знає!
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12.04.2025 16:03 Ответить
Телеграм ще з часів його появи позіціонувався як найбільше захищений та й від посягань держави також. А ще йому готували імідж такого собі антиросійського. Чомусь впевнений, що це спецпроект російських спецслужб аби пересадити на ,,захищений,, Телеграм своїх потенційних противників та спокійно контрольювати їхню діяльність. А ще цікаво, що з початком повномасштабного вторгнення Телеграм почали активно просувати в Україні в якості групових чатів. Зараз трохи попустило в цьому питанні. Якщо коротко - мережа для України ворожа.
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12.04.2025 16:16 Ответить
Використовувати почали Телеграм активно тому, що держава вимкнула адекватні медійні телеканали та ввімкнула "телемарафон". А Телеграм просто зручний для різних групових чатів. Доречі - штаб-квартира знаходиться в ОАЕ. А якщо ви просто спілкуєтеся з друзями або є груповий чат вашого будинку - то взагалі не бачу проблем. Бо навіть цілий Кротевич юзає Телеграм та цілий Бутусов публікує там новини
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12.04.2025 16:23 Ответить
в Дубаях сидять всі російські працівники іноземних компаній які припинили бізнес в росії - але не вигнали росіян з роботи, просто перевезли їх в Дубаї

і всі ці росіяни вдають з себе "хорошіх русскіх", а насправді там хто його зна ...
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12.04.2025 16:38 Ответить
Працівники російських компаній сидять і працюють по всьому світу. А в Верховній Раді сидить повно адептів "руського міру". То мені слухати поради депутатів ВР, чи може просто мати власну голову і власноруч приймати рішення?
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12.04.2025 16:48 Ответить
ти думаєш я на тебе наїжджаю, коли я просто пишу якийсь факт, про який знаю ?
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12.04.2025 16:52 Ответить
Звісно ні. У нас контрольний пакет акцій "Київстар" належить громадянину РФ. Просто є інформаційна гігієна, а є приказка: "Застав дурня богові молитися - він і лоба розіб'є"
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12.04.2025 19:04 Ответить
Ви психично нормальний ? До чого тут державне телебачення ?! Ніхто ж канали Порошенка не забороняє . Вони мають свої 3% случахчів вже років 15 ... "Тєлєгу" ніхто не порівнює з державними , або ахметівскими каналами . Це зовсім інша аудіторія . Тільки з "трубою" й можно порівнювати "тєлєгу" ... Усі як ранійше викладали у "трубі" свої контенти ... Тільки одне було зауваження -- компанія "Google" працює вже років 10 як тут написанно у "Тізері" (teaser) ... Тобто московити закидають його спамом й через велику кількість запитів в одиницю часу блокують "подозрілий контент" . Майже завжди потім розблоковують , але новини через тиждень це вже як підтухла риба . Якщо "Тєлєга" почне так робити в неї зникне потреба , бо "труба" в рази популярнійша й в ній сидять до 5 млрд. глядачів . Тєлєга не така зручна , але відсутність в неї блокування надавала їй шанс бути конкурентно-спроможньою навіть с Гулєлом ...
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12.04.2025 18:45 Ответить
Ты, Витя, идиот или за деньги? У меня в телевизоре 5-й и эспрессо давно отключили и заменили марафоном, т.е. горит табличка "5-й канал", а идёт - марафон. Такая вот "Ніхто ж канали Порошенка не забороняє"
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13.04.2025 11:30 Ответить
Зомбоящики уходять в небуття як папірові газети -- це я тобі особисто кажу як колишній прогрмер деск-топ , а зараз фул-стек ведучий фахівець у великіх газеті з 70-річною історією . Як колись театри зайняли дрібну нішу чистого мистецтва , а не місце де паблік чує правду . Так зара зомбоящих лише штучно залишається я носій інфи й як головний інструмент пропоганди максимум рік два чи три . Потім усе - повне падіння у прірву разом с пахлом , пєтєю , юлєю , толіком (а ляшко вже зара там) . Та й фофік шонефтіка буде на наступних виборах статистом між Залужним й Притулою ... Хоча у Раду пройде й Пєтя й Юля й навіть Ляшко , якщо приєднається до колишньої шефіні ... а якщо ні -- то не пройдуть обидва , бо нема в них олігархічних можливостєй я Юльця дуже сильно недоцінила інтернет мережі - ПАП в цьому крайще вигляда ... Хоча вік в них однаковий
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13.04.2025 18:12 Ответить
Сила зомбоящика в пульте - включаю лёжа в кровати. Ты с темы не соскакивай - " Ніхто ж канали Порошенка не забороняє".
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14.04.2025 12:51 Ответить
Те, що це спецпроект російських спецслужб було зрозуміло з самого початку!
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12.04.2025 17:44 Ответить
Так-так... Навіть піктограмка Телеграм якась підозріла... І кольори месенджера якісь п@дарські... Я одразу щось запідозрив...
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12.04.2025 21:59 Ответить
А какая дружественная?
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12.04.2025 18:10 Ответить
Не маю уявлення.
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12.04.2025 18:12 Ответить
А какая дружественная?

Як яка?. Тільки марахвон наше усе, все інше заборонити, заблокувати, користувачів по можливості, розстріляти
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12.04.2025 20:12 Ответить
"Укрпошта"
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12.04.2025 22:00 Ответить
Голубиной почтой еще можно. Так надежнее.
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13.04.2025 12:28 Ответить
Пох
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12.04.2025 16:36 Ответить
Тьху на ваш телеграм.
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12.04.2025 16:39 Ответить
А хто контролює ці телеграм канали ? звичайно рашисти саме вони вербують бидло для диверсій ,за це мали б відповідати СБУ і малиб РНБО прийняти рішення що до закриття проросійських помийок.
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12.04.2025 16:40 Ответить
У нас всі держструктури в ТГ. Блн, навіть показники за гарячу воду - тільки в ТГ передати можна..
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12.04.2025 16:47 Ответить
Це де такий треш? В Києві і Кривому Розі всі показники (не тільки води) можна передавати через сайти, додатки, вайбер без всяких телеграмів.
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12.04.2025 17:02 Ответить
В Києві, Є@лореконструкція приймає - або тг, або телефоном. Додзвонитись - анреал.
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12.04.2025 17:57 Ответить
ну його к ****** отой тєолєХрам,)
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12.04.2025 16:50 Ответить
Дурня. Телеграм дійсно виконує деякі запити влади, але далеко не всі і не у всіх країнах. Принцип суверенітету поки що є непорушним, запити влади можуть бути виконані тільки на території її юрисдикції, не можуть росіяни нам блокувати канали, а американці росіянам, бо це б миттєво зруйнувало сам телеграм. Всі хто бажає в опозицію і якісно поливати лайном Надію Нації мегапотужну, одразу купуйте британську чи молдовську сімкарту і реєструйте акаунт з під неї, тоді навіть у наших ручних шавок *********** не буде підстави додовбатись, можливості по запиту на вас нульові. А краще ще номери анонімні за TON.
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12.04.2025 17:15 Ответить
Як кажуть: "Сильна рука потрібна людям зі слабкою головою та за слабкою потенцією". Так і у нас - відлуння совка. Ментальні совкі марять забороною всього і вся (тоді не будуть підпалювати авто і війна закінчиться). Але жодних доказів чи аргументів ніхто навести не може, бо не багато людей взагалі розуміють, що таке месенджер і як він взагалі працює. Бо вони вважають, що ледь не Дуров особисто на флешці перевозить наші переписки Наришкіну
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12.04.2025 22:07 Ответить
просте питання - нахер той "телеграм"? що туди пруться всі? медом там намазали, або на запах гівна туда лізуть???
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12.04.2025 17:15 Ответить
там немає цензури, можна подивитись без блюру як кацапи на шматки рвуться.
чи маєш щось проти тг каналів бригад ?
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12.04.2025 17:33 Ответить
Если бы Бутусова, Стерненка и тд хотели бы заблокировать - уже давно заблокировали бы! А эти все разговоры из серии а если бы, да как бы - просто обычные сплетни и не более!
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12.04.2025 17:34 Ответить
кацап,це цікава думка,треба її обмізкувати..ще щось можеш нам повідомити? тоді йди НХ!
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12.04.2025 17:58 Ответить
А як же тут без споживача зеленого лайна обійтися
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12.04.2025 20:18 Ответить
нехай ще у "вайбері" відкриють! я з сином спілкуюсь виключно лише в "сигналі"!
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12.04.2025 17:59 Ответить
Телега под присмотром ГРУ ,там нормально думающим и правду пишущим не место.
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12.04.2025 18:42 Ответить
Якщо б вона була такою, то Ви ніколи б не отримали б змоги бачити стріми, як орків на шматки розрива . Ось спробуйте це в "Трубі" за виставити ... Скільки це протримається - пів години . Але ж скільки хвили Вас не видалять з "Триби" скільки років Вам заборонять змогу щось виставляти . Бо такий "жорстокий" контент там рахується найстрашним порушенням на рівні "дитячого порно" ...
Хоча *** нас -- розрив орка на шматки є найбільшим проявом людяності по віношенню до будь кого, хто не орк .
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13.04.2025 22:54 Ответить
Ніколи не було й не буде у мене кацапського тєлєграма.
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12.04.2025 18:50 Ответить
Московіти та зеленський з оточенням, гадять в інформПросторі України!
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12.04.2025 19:30 Ответить
Створіть свій месенджер і користуйтеся, що в тому телеграмі є унікальне?
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12.04.2025 20:16 Ответить
Кажуть що Телеграм зручний. Але це брехня. Всі месенджери однакові. Навіщо придумувати велосипед якщо є купа американських. Той же Whatsapp який так ******* кацапи, якщо народ не може жити без кацапів.
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12.04.2025 22:04 Ответить
Помийок розвелось неміряно...
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12.04.2025 20:22 Ответить
Ще в 23 році в армії офіційно було заборонено військовим користуватись Телеграм і мати на смартфоні і у випадку перевірки могти покарати.
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12.04.2025 20:37 Ответить
 
 