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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Великобритания рассматривает возможность развертывания войск в Украине на пять лет, - The Telegraph

Британия рассматривает пятилетнее размещение своих войск в Украине

Возглавляемые Великобританией и Францией международные миротворческие силы могут находиться в Украине до пяти лет, следя за соблюдением Россией условий мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Согласно планам, которые обсуждаются с союзниками, Британия рассматривает возможность развертывания в Украине своих подразделений сроком на пять лет", - говорится в материале.

Схема поэтапного вывода войск была поднята в ходе дискуссий, которые ведут Британия и Франция в рамках "коалиции желающих". Согласно этому плану, который является одним из нескольких вариантов поддержания мира, в Украину будут направлены европейские силы, которые сначала будут сдерживать РФ от нарушения какого-либо урегулирования и дадут киевским военным столь необходимую передышку.

Французские военные планировщики утверждают, что очень маловероятно, что Путин санкционирует еще одну атаку во время пребывания западных сил внутри Украины, пишет The Telegraph.

Согласно плану, "силы успокоения" во главе с Францией и Великобританией также предложат помощь в защите неба и моря Украины.

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Но главной целью развертывания будет немедленное оказание помощи в тренировке и восстановлении украинских вооруженных сил для сдерживания очередного российского нападения. Позже они будут выводиться поэтапно, а окончательный вывод войск состоится примерно через пять лет.

Это заставит Великобританию, Францию и их западных союзников "наперегонки восстанавливать и укреплять украинскую армию" до того, как Москва снова будет готова развязать полномасштабную войну, отмечают в издании.

Руководители британской, датской и немецкой разведок считают, что Путин может быть готов к этому уже через пять лет.

Напомним, в "коалиции желающих" есть шесть стран, которые готовы отправить военный контингент в Украину.

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Автор: 

Великобритания (4950) миротворцы (1158) помощь (7797)


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Топ комментарии
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Какая чушь и бура? Знают же, что делать не станут.
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11.04.2025 08:05
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Правила форума Совет форумчан
Але головною метою розгортання буде негайне надання допомоги у тренуванні та відновленні українських збройних сил для стримування чергового російського нападу. Пізніше вони будуть виводитися поетапно, а остаточне виведення військ відбудеться приблизно через п'ять. То есть они уже даже распланировали когда будет следующий этап войны и путлер успеет наклепать новых танков и снова в атаку.
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11.04.2025 07:28 Ответить
п'ять років підтримувати мир на україно європейському кордоні, це потужно!
а, що ж тепер наші прикордонники на тисі?
це ж стільки бабла мимо каси.....
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11.04.2025 07:47 Ответить
Какая чушь и бура? Знают же, что делать не станут.
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11.04.2025 08:05 Ответить
негайне надання допомоги у тренуванні Джерело: https://censor.net/ua/n3546202
І що вони такого нового зможуть натренувати наших воїнів які вже бачили все? Хіба що пілотів
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11.04.2025 08:30 Ответить
краще б союзники взяли на себе беззаперЕчний захист неба своїми силами
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11.04.2025 08:47 Ответить
Миротворці з інших країн навряд чи матимуть якийсь вплив на поведінку схибленого на імперському маренні **********. Контингенти це не армії. Ну введуть, наприклад пару тисяч військових і що? Це нічого крім їх винищення і стимуляції постачання зброї Україні не дасть. Тому витрачати час та кошти на це не бачу сенсу. Військова співпраця має розвиватися в сфері створення виробничих потужностей, інформаційного та логістичного забезпечення кордонів з орками. До виконання специфічних завдань, безумовно, можна залучати якісь спеціальні підрозділи на час виконання завдання. Але участь в широкомасштабній війні в Україні військових з країн де армій фактично немає не може мати суттєвого впливу на перебіг військових дій. Умовно боєздатними в Європі можна вважати лише бійців французського Іноземного легіону. Європейці поступово починають усвідомлювати що покладатися на США не можна.
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11.04.2025 09:09 Ответить
Чейные войска планирует развертывать Великобритания ???
У Великобритании нет армии.
Численность чиновников и психотерапевтов МО превышает количество военнослужащих.
И вдруг Украина !
Это же вам не индусами из пушек стрелять!
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11.04.2025 09:11 Ответить
"буде направлено європейські сили, які спочатку стримуватимуть РФ від порушення будь-якого врегулювання і дадуть київським військовим такий необхідний перепочинок."

І яким чином? Невже відбиватимуть кацапські штурми? А що заважає прямо зараз це робити?
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11.04.2025 11:00 Ответить
"Це змусить Велику Британію, Францію та їхніх західних союзників "наввипередки відновлювати і зміцнювати українську армію" до того, як Москва знову буде готова розв'язати повномасштабну війну, зазначають у виданні."

Чому і як саме змусить "наввипередки відновлювати і зміцнювати українську армію"? І як москва буде готова знову розв"язати війну, якщо економіка рашки вже всьо і через 2 -3 місяці рашка розвалиться?
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11.04.2025 11:03 Ответить
 
 