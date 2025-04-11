Великобритания рассматривает возможность развертывания войск в Украине на пять лет, - The Telegraph

Возглавляемые Великобританией и Францией международные миротворческие силы могут находиться в Украине до пяти лет, следя за соблюдением Россией условий мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Согласно планам, которые обсуждаются с союзниками, Британия рассматривает возможность развертывания в Украине своих подразделений сроком на пять лет", - говорится в материале.

Схема поэтапного вывода войск была поднята в ходе дискуссий, которые ведут Британия и Франция в рамках "коалиции желающих". Согласно этому плану, который является одним из нескольких вариантов поддержания мира, в Украину будут направлены европейские силы, которые сначала будут сдерживать РФ от нарушения какого-либо урегулирования и дадут киевским военным столь необходимую передышку.

Французские военные планировщики утверждают, что очень маловероятно, что Путин санкционирует еще одну атаку во время пребывания западных сил внутри Украины, пишет The Telegraph.

Согласно плану, "силы успокоения" во главе с Францией и Великобританией также предложат помощь в защите неба и моря Украины.

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Но главной целью развертывания будет немедленное оказание помощи в тренировке и восстановлении украинских вооруженных сил для сдерживания очередного российского нападения. Позже они будут выводиться поэтапно, а окончательный вывод войск состоится примерно через пять лет.

Это заставит Великобританию, Францию и их западных союзников "наперегонки восстанавливать и укреплять украинскую армию" до того, как Москва снова будет готова развязать полномасштабную войну, отмечают в издании.

Руководители британской, датской и немецкой разведок считают, что Путин может быть готов к этому уже через пять лет.

Напомним, в "коалиции желающих" есть шесть стран, которые готовы отправить военный контингент в Украину.

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