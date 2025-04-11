ЕС не имеет "красных линий" по соглашению Украины с США о минералах, - Матернова

Европейский Союз не имеет собственных "красных линий" относительно возможного двустороннего соглашения между Украиной и Соединенными Штатами в сфере полезных ископаемых. Определять границы допустимого в этом вопросе должно исключительно украинское государство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

"Я имею в виду, что "красные линии" может установить только украинское правительство. Поэтому я не думаю, что существуют "красные линии" со стороны ЕС. Но, конечно, мы говорим с властями об этом соглашении", - подчеркнула посол.

Она добавила, что в Брюсселе царит осторожный оптимизм относительно возможности передать Украине до двух миллионов снарядов до конца 2025 года.

"Переговоры с государствами-членами продолжаются. Представители руководства ЕС демонстрируют уверенность в достижении запланированных объемов. Динамика сейчас выглядит значительно позитивнее, чем еще несколько недель назад", - отметила Матернова.

Напомним, ЕС предоставит Украине 1 млрд евро в виде грантов на оборонную промышленность по "датской модели" - посол ЕС выделит миллиард евро в виде грантов на оборонную промышленность Украины.

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