ЕС не имеет "красных линий" по соглашению Украины с США о минералах, - Матернова
Европейский Союз не имеет собственных "красных линий" относительно возможного двустороннего соглашения между Украиной и Соединенными Штатами в сфере полезных ископаемых. Определять границы допустимого в этом вопросе должно исключительно украинское государство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.
"Я имею в виду, что "красные линии" может установить только украинское правительство. Поэтому я не думаю, что существуют "красные линии" со стороны ЕС. Но, конечно, мы говорим с властями об этом соглашении", - подчеркнула посол.
Она добавила, что в Брюсселе царит осторожный оптимизм относительно возможности передать Украине до двух миллионов снарядов до конца 2025 года.
"Переговоры с государствами-членами продолжаются. Представители руководства ЕС демонстрируют уверенность в достижении запланированных объемов. Динамика сейчас выглядит значительно позитивнее, чем еще несколько недель назад", - отметила Матернова.
Напомним, ЕС предоставит Украине 1 млрд евро в виде грантов на оборонную промышленность по "датской модели" - посол ЕС выделит миллиард евро в виде грантов на оборонную промышленность Украины.
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тобто матернова не чула про верховенство права?
уряд, це найняті менеджери, що управляють країною, а не володіють країною!!!
президент, взагалі має досить обмежені права, і не має права підписувати будь які бумажкі про територію та надра! не має права підписувати господарчі бумажкі!
конституція україни, головна червона лінія, навіть не лінія, скала, яку неможливо відсунути, прибрати, зруйнувати!
всі надра належать народу україни, а не уряду!!!