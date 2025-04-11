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Новости переговоры США и России
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Единственной темой переговоров с РФ является прекращение огня в Украине, - Госдепартамент США

Тэмми Брюс о переговорах США и РФ

Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что на переговорах с Россией есть только один пункт - прекращение огня. Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Нынешняя ситуация - это настоящая мясорубка, и никакой результат невозможен, пока продолжаются стрельба и убийства", - отметила Брюс.

Она подчеркнула, что это не конфликт, который может затянуться еще на полгода или год. По ее словам, президент четко дал понять: США поддерживают дипломатический путь, но внимательно наблюдают за тем, как идет процесс.

Она напомнила, что на пресс-конференция НАТО Рубио "четко дал понять, что мы на самом деле узнаем через несколько недель, серьезно ли настроена Россия" в вопросе прекращения огня.

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"Поэтому мы поверим ему на слово... И я считаю, что России, безусловно, нужно отнестись к этому серьезно... Это не продлится полгода, или год, или еще что-то. И президент также четко дал понять, что мы хотим дипломатии. Но дело в том, что мы наблюдаем и судим, как этот процесс продолжается", - добавила Брюс.

Напомним, в Государственном Департаменте США рассказали о результатах встречи с российской делегацией в Стамбуле.

Автор: 

Госдепартамент США (1828) переговоры с Россией (960) Брюс Темми (5)


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Топ комментарии
+4
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11.04.2025 08:43
+3
Рижі такі грозні. Ставлять парашинцям умову - мийту дупу, інікше вилизувати не будемо.
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11.04.2025 08:21
+3
та яке на користь. говорити про "нам на користь" можна лише тоді, коли цапська нафта буде на рівні хоча би 40 дол за бочку. та й то на протязі не менше року. а при нафті у 60, вони ще довго можуть і будуть воювати. тож не варто тих рожевих ілюзій..
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11.04.2025 08:41
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путлєр на цеи перемовнии процес вже начепив з десяток хотєлок і Трамп змовчав
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11.04.2025 08:15 Ответить
Рижі такі грозні. Ставлять парашинцям умову - мийту дупу, інікше вилизувати не будемо.
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11.04.2025 08:21 Ответить
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11.04.2025 08:21 Ответить
Спотовая цена сырой нефти Urals - (URL-E)

Москва

Цена вUSD

65,49 -2,27(-3,35%)

нууу.....
поки що ситуація нам на користь. навіть і без санкцій проти кацапії.
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11.04.2025 08:26 Ответить
та яке на користь. говорити про "нам на користь" можна лише тоді, коли цапська нафта буде на рівні хоча би 40 дол за бочку. та й то на протязі не менше року. а при нафті у 60, вони ще довго можуть і будуть воювати. тож не варто тих рожевих ілюзій..
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11.04.2025 08:41 Ответить
кацапи будуть воювати поки живий плєшивая крємлядь.
не залежно не від чого.
у нього, вже нема іншого варіанту.
але, ціна на нафту, наближує час остаточного розвалу кацапської імперії.
як би пафосно це не звучало, але: ми породили московію, ми її знищимо!
питання часу і життів українців.
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11.04.2025 09:03 Ответить
десь так воно і є. хоча на болотах вже настільки всі стали упороті, що все більше хочуть крові, то навіть якщо і здохне пу йло чи його приберуть, то воювати вони навряд чи перестануть. бо там таких як пуйло вистачає. ті всі патрушеви, бортнікови, гебісти, чекісти... нікого там нема зараз з опощиції, хто міг би підняти антивоєнний якийсь двіж.
ціна на нафту у 40 доларів виглядає нереальною. мінімум на який вона може опуститися буде десь в районі 50. ну а при ціні на нафту у 50 та й навіть у 40 доларів лапті воювати будуть ще рік, як мінімум. і навіть більше. та й Китай може вже навіть і вдкрито стати на сторону рашки. чого йому тепер соромитись раз на нього Штати наклали уже тарифи 124%. раніше Китай боявся відкрито підтримувати цапів, бо боявся, що втратить свою торгівлю з Америкою. а тепер фіг його знає як ті комуняки себе поведуть. і щось підказує здоровий глузд, що вони ще більше можуть із кацами зростись. тож тут не варто тішити себе ілюзіями про швидкий розпад тої федерації. там хіба що Чечня й Дагестан можуть відколотися і приєднатись до мусульманського світу. а вся решта федерації буде триматись купи.
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11.04.2025 10:26 Ответить
Зазначається, що делегації обмінялися нотами для завершення процесу домовленостей про стабільне банківське обслуговування їхніх дипломатичних представництв у Росії і США.

Де там щось про припинення вогню?
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11.04.2025 08:37 Ответить
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11.04.2025 08:43 Ответить
не кіздіть, ви вже домовляєтесь про зняття санкцій
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11.04.2025 08:43 Ответить
Домовлятися не мішки ворочати.
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11.04.2025 12:05 Ответить
Політика США сьогодні ,це 100% зрада демократії та Миру у світі , намахана команда трампа увійде у сторію Людства як ті ,хто перевернув все с ніг на хвору голову ...
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11.04.2025 10:54 Ответить
 
 