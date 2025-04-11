Единственной темой переговоров с РФ является прекращение огня в Украине, - Госдепартамент США
Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что на переговорах с Россией есть только один пункт - прекращение огня. Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.
Нынешняя ситуация - это настоящая мясорубка, и никакой результат невозможен, пока продолжаются стрельба и убийства", - отметила Брюс.
Она подчеркнула, что это не конфликт, который может затянуться еще на полгода или год. По ее словам, президент четко дал понять: США поддерживают дипломатический путь, но внимательно наблюдают за тем, как идет процесс.
Она напомнила, что на пресс-конференция НАТО Рубио "четко дал понять, что мы на самом деле узнаем через несколько недель, серьезно ли настроена Россия" в вопросе прекращения огня.
"Поэтому мы поверим ему на слово... И я считаю, что России, безусловно, нужно отнестись к этому серьезно... Это не продлится полгода, или год, или еще что-то. И президент также четко дал понять, что мы хотим дипломатии. Но дело в том, что мы наблюдаем и судим, как этот процесс продолжается", - добавила Брюс.
Напомним, в Государственном Департаменте США рассказали о результатах встречи с российской делегацией в Стамбуле.
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нууу.....
поки що ситуація нам на користь. навіть і без санкцій проти кацапії.
не залежно не від чого.
у нього, вже нема іншого варіанту.
але, ціна на нафту, наближує час остаточного розвалу кацапської імперії.
як би пафосно це не звучало, але: ми породили московію, ми її знищимо!
питання часу і життів українців.
ціна на нафту у 40 доларів виглядає нереальною. мінімум на який вона може опуститися буде десь в районі 50. ну а при ціні на нафту у 50 та й навіть у 40 доларів лапті воювати будуть ще рік, як мінімум. і навіть більше. та й Китай може вже навіть і вдкрито стати на сторону рашки. чого йому тепер соромитись раз на нього Штати наклали уже тарифи 124%. раніше Китай боявся відкрито підтримувати цапів, бо боявся, що втратить свою торгівлю з Америкою. а тепер фіг його знає як ті комуняки себе поведуть. і щось підказує здоровий глузд, що вони ще більше можуть із кацами зростись. тож тут не варто тішити себе ілюзіями про швидкий розпад тої федерації. там хіба що Чечня й Дагестан можуть відколотися і приєднатись до мусульманського світу. а вся решта федерації буде триматись купи.
Де там щось про припинення вогню?