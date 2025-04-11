Единственной темой переговоров с РФ является прекращение огня в Украине, - Госдепартамент США

Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что на переговорах с Россией есть только один пункт - прекращение огня. Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Нынешняя ситуация - это настоящая мясорубка, и никакой результат невозможен, пока продолжаются стрельба и убийства", - отметила Брюс.

Она подчеркнула, что это не конфликт, который может затянуться еще на полгода или год. По ее словам, президент четко дал понять: США поддерживают дипломатический путь, но внимательно наблюдают за тем, как идет процесс.

Она напомнила, что на пресс-конференция НАТО Рубио "четко дал понять, что мы на самом деле узнаем через несколько недель, серьезно ли настроена Россия" в вопросе прекращения огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о российском переговорщике Дмитриеве: "Сепар, который родился в Украине"

"Поэтому мы поверим ему на слово... И я считаю, что России, безусловно, нужно отнестись к этому серьезно... Это не продлится полгода, или год, или еще что-то. И президент также четко дал понять, что мы хотим дипломатии. Но дело в том, что мы наблюдаем и судим, как этот процесс продолжается", - добавила Брюс.

Напомним, в Государственном Департаменте США рассказали о результатах встречи с российской делегацией в Стамбуле.