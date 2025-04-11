Атака "шахедов" на Кировоградщине: повреждены дома и уличное освещение
Российские оккупанты атаковали дронами Кировоградскую область в ночь на 11 апреля 2025 года.
Об этом сообщил глава области Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.
"В одном из сел Петровской громады обломками беспилотника повреждены окна в четырех частных домах. В одном из дворов разбиты панели солнечной электростанции. Получило повреждения и уличное освещение", - говорится в сообщении.
Утром на местах будет работать бригада местных РЭС (Региональные электрические сети). Соответствующие службы обследуют поврежденные домовладения.
В Кропивницком районе отработали силы ПВО. Последствий не зафиксировано.
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