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Новости Обстрелы Кировоградщины
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Атака "шахедов" на Кировоградщине: повреждены дома и уличное освещение

Шахеды атаковали Кировоградскую область 11 апреля 2025 года

Российские оккупанты атаковали дронами Кировоградскую область в ночь на 11 апреля 2025 года.

Об этом сообщил глава области Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

"В одном из сел Петровской громады обломками беспилотника повреждены окна в четырех частных домах. В одном из дворов разбиты панели солнечной электростанции. Получило повреждения и уличное освещение", - говорится в сообщении.

Утром на местах будет работать бригада местных РЭС (Региональные электрические сети). Соответствующие службы обследуют поврежденные домовладения.

В Кропивницком районе отработали силы ПВО. Последствий не зафиксировано.

Читайте: Враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети (обновлено). ФОТО

Автор: 

обстрел (27093) Кировоградская область (630) Кропивницкий район (9) Александрийский район (2) война в Украине (3789)


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11.04.2025 09:58 Ответить
 
 