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Необходимо усилить защиту вооружений и военной техники на фоне активизации наступательных действий врага, - Сырский

Сырский об усилении обороны

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский открыл ежеквартальную конференцию Командования Сил логистики по организации и ремонту вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В условиях интенсификации наступательных действий противника подчеркнул необходимость усилить защиту вооружений и военной техники, ускорить восстановление поврежденных ВВТ и их возвращение к выполнению боевых задач. Оперативное выполнение работ, повышение стандартов качества ремонта, действенные асимметричные решения для противодействия FPV-дронам противника, внедрение новых технических решений - такими должны быть наши ответы на вызовы современной войны", - отметил Сырский.

Главком добавил, что украинская армия наращивает способности в области ударных дронов, в частности - с оптоволоконным управлением, а также дронов-перехватчиков и средств радиоэлектронной борьбы. Над этим активно работают отечественные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

"Кроме того, должны улучшить логистическое и боевое обеспечение, чтобы доставка наших военнослужащих на бронетехнике к переднему краю стала более быстрой и безопасной", - добавил Сырский.

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Он также отметил усиление роли частного сектора, который демонстрирует высокую адаптивность и скорость реагирования на потребности ВСУ, в частности - по ремонту ВВТ иностранного производства.

Отмечается, что в конференции приняли участие военные, руководители предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности, поддерживающих функционирование наших боевых подразделений.

Автор: 

оборона (5204) Александр Сырский (584)


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Топ комментарии
+4
Геніально!
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11.04.2025 09:24
+3
Новина стилю епохи радянщини
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11.04.2025 09:19
+1
А ти шо хотів почути де що як і коли заборонить взагалі інформації про військові дії військові знають іншим нах воно знать
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11.04.2025 09:25
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Новина стилю епохи радянщини
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11.04.2025 09:19 Ответить
А ти шо хотів почути де що як і коли заборонить взагалі інформації про військові дії військові знають іншим нах воно знать
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11.04.2025 09:25 Ответить
Сер -Гей! А де розділові знаки?
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11.04.2025 12:01 Ответить
Геніально!
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11.04.2025 09:24 Ответить
А без "конференции", никто бы до этого не додумался...
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11.04.2025 09:28 Ответить
А ви казали...
А воно он до чоно додумалося!
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11.04.2025 09:32 Ответить
Приказываю улучшить логистическое и боевое обеспечение ! Есть! Пример типичной военной "конференции".
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11.04.2025 09:40 Ответить
Пане генерал, треба впорядкувати мобілізацію, роботу МО по тиловому постачанню. Банально взяти під військовий контроль економічне і політичне життя країни.
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11.04.2025 09:52 Ответить
та ти шоооо
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11.04.2025 10:03 Ответить
Сказав, щоб не мовчати.
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11.04.2025 10:30 Ответить
а як же люди?! зелений світоч ********** казало, що люди - головне
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11.04.2025 11:30 Ответить
Яка свіжа ідея!!! Сирун просто геній!!! По перше треба захистити ЗСУ від таких покидьків як сирун-кремлівський!!!
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11.04.2025 12:31 Ответить
 
 