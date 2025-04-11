Необходимо усилить защиту вооружений и военной техники на фоне активизации наступательных действий врага, - Сырский
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский открыл ежеквартальную конференцию Командования Сил логистики по организации и ремонту вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"В условиях интенсификации наступательных действий противника подчеркнул необходимость усилить защиту вооружений и военной техники, ускорить восстановление поврежденных ВВТ и их возвращение к выполнению боевых задач. Оперативное выполнение работ, повышение стандартов качества ремонта, действенные асимметричные решения для противодействия FPV-дронам противника, внедрение новых технических решений - такими должны быть наши ответы на вызовы современной войны", - отметил Сырский.
Главком добавил, что украинская армия наращивает способности в области ударных дронов, в частности - с оптоволоконным управлением, а также дронов-перехватчиков и средств радиоэлектронной борьбы. Над этим активно работают отечественные предприятия оборонно-промышленного комплекса.
"Кроме того, должны улучшить логистическое и боевое обеспечение, чтобы доставка наших военнослужащих на бронетехнике к переднему краю стала более быстрой и безопасной", - добавил Сырский.
Он также отметил усиление роли частного сектора, который демонстрирует высокую адаптивность и скорость реагирования на потребности ВСУ, в частности - по ремонту ВВТ иностранного производства.
Отмечается, что в конференции приняли участие военные, руководители предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности, поддерживающих функционирование наших боевых подразделений.
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А воно он до чоно додумалося!