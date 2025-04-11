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Новости
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За государственную измену будут судить перебежчика в армию РФ, попавшего в плен на Донетчине, - ГБР

дбр

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего украинского военного, который добровольно присягнул на верность россиянам после захвата его части в Симферополе в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Обвинительный акт направлен в суд.

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Предыстория

После начала полномасштабного вторжения он пошел воевать против Украины в составе российских штурмовиков 123 омб рф. При этом его родители до сих пор проживают в Полтавской области.

В январе 2025 года предатель попал в плен к Вооруженным Силам Украины в Донецкой области. ГБР задержало его и сообщило о подозрении.

Бывший военный признает свою вину и сейчас находится под стражей. Он обвиняется в государственной измене (ч. 1, 2 ст. 111 УК Украины).

Автор: 

государственная измена (1539) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+14
манкурти-крисчани
саме такі з 2014 на пару із манкуртами-лугандонами привели війну в Україну
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11.04.2025 10:49
+12
Чому він не потрібен?Одноразові там завжди потрібні,їх там називають одноразовими
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11.04.2025 10:54
+8
Ізі каломийському нічого не буде і нічого не впаяють! Зєля просто ховає його від американського правосуддя. Має підозру, що і сидить він не у буцегарні, а вдома. А фінансовому департаменту ФБР США, який давно полює за Ізіком-махінатором, наші судочинці відповідають, що мов, ми самі з ним розберемось та накажемо. Інакше сидів би цей пан десь у федеральної тюрмі штату Айдахо, де зекі-нігери рвали б його сніжну дупу на фашистський хрест.
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11.04.2025 11:27
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манкурти-крисчани
саме такі з 2014 на пару із манкуртами-лугандонами привели війну в Україну
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11.04.2025 10:49 Ответить
"Родители проживают в Полтавской области", это не тот крысчанин которого вы ищете).
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11.04.2025 10:57 Ответить
у гобліна-аксьонова батьки живуть у молдові (бельц), де цей гандон народився та виріс,
у підара константінова (особистого друга *****) - батьки також проживають у молдові (слободзея), де цей гандон народився та виріс
так шо, ці упирі не крисчани? - цікава логіка
на фото із ****** виглядають як крисчани

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11.04.2025 11:15 Ответить
Купа моїх колишніх співслужбовців, у Криму, присягнули "квартирке" та "дачке", десь під Сімферополем... Я виїхав звідти ще після "репетиции Крымнаша" - у 1994-му (перевівся до іншого місця служби). Але стосунки підтримував до 2014-го... І там багато було саме з "материка". Як сміялися в часи моєї служби в Криму: "Кто считаетсчя "коренным жителем Крыма"? Тот, кто прожил в Крыму более пяти лет..."
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11.04.2025 11:24 Ответить
Урод, ты и на кацапляндии никому не нужен и тут так же
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11.04.2025 10:50 Ответить
Чому він не потрібен?Одноразові там завжди потрібні,їх там називають одноразовими
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11.04.2025 10:54 Ответить
Це його вибір - розстріляти нах!
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11.04.2025 10:53 Ответить
Обміняти б на когось з наших,але їх кацапи не міняють
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11.04.2025 10:55 Ответить
Впевнений, що на кацапії, в особистій справі цього зрадника (як і інших) написано - "склонєн к прєдатєльству" !
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11.04.2025 11:11 Ответить
Ну, тепер йому точно, судді з «доброчесністю», впаяють років зо три, а то і чотири ?? Це буде, як і з беркутньою, єфремовим, насраловим…
Шуфрич з коломойським, чекають на «доброчесне» рішення теж?
Новоспечиним адвокатам, баканову з резніковим, є гешефт з роботою?
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11.04.2025 11:11 Ответить
Ізі каломийському нічого не буде і нічого не впаяють! Зєля просто ховає його від американського правосуддя. Має підозру, що і сидить він не у буцегарні, а вдома. А фінансовому департаменту ФБР США, який давно полює за Ізіком-махінатором, наші судочинці відповідають, що мов, ми самі з ним розберемось та накажемо. Інакше сидів би цей пан десь у федеральної тюрмі штату Айдахо, де зекі-нігери рвали б його сніжну дупу на фашистський хрест.
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11.04.2025 11:27 Ответить
Воно ще живе?! У розхід курву!
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11.04.2025 12:41 Ответить
 
 