За государственную измену будут судить перебежчика в армию РФ, попавшего в плен на Донетчине, - ГБР
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего украинского военного, который добровольно присягнул на верность россиянам после захвата его части в Симферополе в 2014 году.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Обвинительный акт направлен в суд.
Предыстория
После начала полномасштабного вторжения он пошел воевать против Украины в составе российских штурмовиков 123 омб рф. При этом его родители до сих пор проживают в Полтавской области.
В январе 2025 года предатель попал в плен к Вооруженным Силам Украины в Донецкой области. ГБР задержало его и сообщило о подозрении.
Бывший военный признает свою вину и сейчас находится под стражей. Он обвиняется в государственной измене (ч. 1, 2 ст. 111 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
саме такі з 2014 на пару із манкуртами-лугандонами привели війну в Україну
у підара константінова (особистого друга *****) - батьки також проживають у молдові (слободзея), де цей гандон народився та виріс
так шо, ці упирі не крисчани? - цікава логіка
на фото із ****** виглядають як крисчани
Шуфрич з коломойським, чекають на «доброчесне» рішення теж?
Новоспечиним адвокатам, баканову з резніковим, є гешефт з роботою?