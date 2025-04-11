За государственную измену будут судить перебежчика в армию РФ, попавшего в плен на Донетчине, - ГБР

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего украинского военного, который добровольно присягнул на верность россиянам после захвата его части в Симферополе в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Обвинительный акт направлен в суд.

Также смотрите: Пытался "перерезать" маршруты поставок оружия ВСУ на Харьковщине: К 15 годам приговорен агент ГРУ, - СБУ. ФОТО

Предыстория

После начала полномасштабного вторжения он пошел воевать против Украины в составе российских штурмовиков 123 омб рф. При этом его родители до сих пор проживают в Полтавской области.

В январе 2025 года предатель попал в плен к Вооруженным Силам Украины в Донецкой области. ГБР задержало его и сообщило о подозрении.

Бывший военный признает свою вину и сейчас находится под стражей. Он обвиняется в государственной измене (ч. 1, 2 ст. 111 УК Украины).