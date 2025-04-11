РФ ответила на предложение прекращения огня тысячами ударов по Украине, - Сибига

С 11 марта по 11 апреля Россия осуществила массированные обстрелы территории Украины, отреагировав таким образом на мирную инициативу Соединенных Штатов по временному прекращению огня.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ

"Ровно месяц назад, 11 марта в Джидде, Украина согласилась на такое предложение. Безусловно. Россия отказалась соглашаться, зато выдвинула условия и требования. В то же время Россия продолжала усиливать террор против мирного населения", - написал Сибига.

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По его словам, в течение этого месяца РФ выпустила по Украине:

почти 70 ракет разных типов,

более 2200 ударных дронов Shahed ,

более 6000 управляемых авиационных бомб.

"Это были ответы России на мирные предложения. Это типично для России: ложь, манипуляции, продолжение террора. Уже месяц можно было бы соблюдать тишину и принимать меры по развитию доверия для продвижения справедливого мира, к которому стремятся США, европейские и другие партнеры", - отметил дипломат.

Сибига отметил, что вместо конструктива Москва выбрала эскалацию и продолжает осуществлять террор против гражданского населения.

"Нам не нужно ждать еще один месяц, чтобы усилить давление на Москву. Россия должна почувствовать настоящую силу, чтобы серьезно отнестись к миру", - резюмировал он.

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