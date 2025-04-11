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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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РФ ответила на предложение прекращения огня тысячами ударов по Украине, - Сибига

Андрей Сибига

С 11 марта по 11 апреля Россия осуществила массированные обстрелы территории Украины, отреагировав таким образом на мирную инициативу Соединенных Штатов по временному прекращению огня.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ

"Ровно месяц назад, 11 марта в Джидде, Украина согласилась на такое предложение. Безусловно. Россия отказалась соглашаться, зато выдвинула условия и требования. В то же время Россия продолжала усиливать террор против мирного населения", - написал Сибига.

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По его словам, в течение этого месяца РФ выпустила по Украине:

  • почти 70 ракет разных типов,

  • более 2200 ударных дронов Shahed,

  • более 6000 управляемых авиационных бомб.

"Это были ответы России на мирные предложения. Это типично для России: ложь, манипуляции, продолжение террора. Уже месяц можно было бы соблюдать тишину и принимать меры по развитию доверия для продвижения справедливого мира, к которому стремятся США, европейские и другие партнеры", - отметил дипломат.

Сибига отметил, что вместо конструктива Москва выбрала эскалацию и продолжает осуществлять террор против гражданского населения.

"Нам не нужно ждать еще один месяц, чтобы усилить давление на Москву. Россия должна почувствовать настоящую силу, чтобы серьезно отнестись к миру", - резюмировал он.

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Автор: 

Сибига Андрей (394) война в Украине (3789) прекращения огня (126)


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а найкраще що може зробити Сибіга це тиснути пару строчок в хвіттері
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11.04.2025 11:00 Ответить
Він хотів нас здивувати? Для чого це ля-ля. Краще вже проспівав би: ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла.
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11.04.2025 12:00 Ответить
А хтось думав по-іншому? Хтось думав, що загляне в одне місце пуйлу і все зупиниться? Хай Боневтік Потужно-Брехливий дасть інструкцію, як користуватися асфальтом і "великим крадівництвом" при відбитті атак кацапів ракетами, КАБами і дронами.
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11.04.2025 12:06 Ответить
Жодного удару у відповідь нема.
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11.04.2025 14:37 Ответить
 
 