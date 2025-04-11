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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Соглашение Трампа по ископаемым в Украине - это рэкет, - Блинкен

Трамп все больше злится из-за продолжения ракетных обстрелов

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал сделку, предложенную администрацией президента Дональда Трампа по украинским полезным ископаемым, назвав ее "рэкетом".

Об этом он сказал в интервью CNBC News, информирует Цензор.НЕТ.

Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена получила предложение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых от Украины в последние шесть месяцев своего пребывания у власти. По словам дипломата, это сотрудничество было составной частью "Плана победы", предложенного президентом Владимиром Зеленским.

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"Фактически, часть Плана победы, который президент Зеленский представил в последние шесть месяцев работы нашей администрации (времен президентства Джо Байдена), включала наше сотрудничество по полезным ископаемым. И мы в течение многих месяцев пытались привлечь инвестиции в Украину, включая этот сектор", - отметил Блинкен.

Зато предложенное ныне администрацией Трампа соглашение, по его мнению, не предусматривает надлежащей поддержки Украины.

"То есть мы хотим все это, но вы не получите от нас достаточно в плане защиты от России", - сказал экс-госсекретарь, охарактеризовав подход Трампа как "рэкет".

Согласно четвертому пункту "Плана победы" Зеленского, Украина предложила стратегическим партнерам заключить специальные соглашения по совместной защите, инвестированию и использованию критических ресурсов. Речь идет, в частности, об уране, титане, литии, графите и других металлах, которые могут иметь триллионную стоимость и играть ключевую роль в глобальной конкуренции.

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авто (4204) Трамп Дональд (5187) Блинкен Энтони (937) редкоземельные металлы (151)


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Топ комментарии
+21
"Потужний" президент потужно роздає надра землі України, яка по Конституції належить українському народу і це саме головне не для нашої користі, а виключно для своєї вигоди, щоб не проводили американці розслідування про зникнення з рахунків мільйрдів доларів США допомоги України і переведення інших грошей у криптовалюту та виведення в офшори. Думаю всі пам'ятають, коли пісяли кип'ятком від обіцянок Боневтіка Потужно-Брехливого, що з такого-то року на рахунки українських дітей будуть поступати гроші за користнеі копалини. Отримали чи просто забулися?
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11.04.2025 12:01
+12
По питанню копалин повинен бути референдум. А то віслюк роздухарився ,та й ще себе з мамою рімою не обідить!!!
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11.04.2025 12:09
+11
На жаль недоумки від влади цього не хочуть розуміти ,що їм Україна ,понад усе власна с-ака.
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11.04.2025 12:00
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На жаль недоумки від влади цього не хочуть розуміти ,що їм Україна ,понад усе власна с-ака.
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11.04.2025 12:00 Ответить
Відкрив Блінкен Америку. Звісно що рекет, а от де брати ракети для ПВО?
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11.04.2025 12:03 Ответить
виколупувати із дохлої туші ОПи та віслюка, допоки його зебіли не канонізували.
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11.04.2025 12:06 Ответить
P-47 Thunderbolt. Літак сорок сьомий вже був. Якийсь там БОЛТ. Скоро і іцей рекетир стане бувшим
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11.04.2025 12:37 Ответить
Навряд чи блазень почав просто так, від щедроти душі, пропонувати "партнерам" українські ресурси. Швидше за все, почались натяки, а, може, і відверті розмови, що за так допомога не надається. Думаю, пізніше вся правда спливе.
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11.04.2025 12:05 Ответить
Тут ще цікавіше. Угоду готували до підписанн, ще Байденом. Нормальну угоду. Але вибори виграв Трамп і Зєлєнскій вирішив, що підписувати має Трамп, якому до вступу на посаду залишався місяць. Просто підлижрути хотів пацанчик пацанові. І підписання ОПа загальмувала. Тепер просто підлизати не вийде - доведеться приймати у всі отвори і багато.
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11.04.2025 12:26 Ответить
приймете особисто ви
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11.04.2025 20:53 Ответить
"Фактично, частина Плану перемоги, який президент Зеленський представив в останні шість місяців роботи нашої адміністрації (часів президентства Джо Байдена), містила нашу співпрацю щодо корисних копалин. І ми протягом багатьох місяців намагалися залучити інвестиції в Україну, включно з цим сектором", - зазначив Блінкен.
Натомість запропонована нині адміністрацією Трампа угода, на його думку, не передбачає належної підтримки України."

Тобто, Байден, все-таки, теж надавав допомогу не задарма. Просто Трамп збільшує ціну допомоги, хоче надати менше, а взяти більше.
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11.04.2025 12:01 Ответить
Брехня, як і все від трампістів та зелених
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11.04.2025 12:11 Ответить
В чому брехня?
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11.04.2025 12:17 Ответить
Газові цифру, яку Байден оголосив боргом України? Не можешь? Отож!
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11.04.2025 12:31 Ответить
Блінкен сказав, що Байден надавав допомогу безкоштовно? Ні? Отож!
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11.04.2025 13:51 Ответить
ось правда: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cn4wydymkz8o "Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим в їхній жорстокій боротьбі з Росією. На жаль, якщо вашою країною керують такі ідіоти та шахраї, як Зеленський і його маріонетковий парламент, це програна справа", - заявила Спартц.
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11.04.2025 12:18 Ответить
Знайшли кого цитувати! Ця лярва за півмільйона і маму рідну продаст. А, якщо накинете, ще на дітей цінник виставить.
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12.04.2025 09:30 Ответить
прочитали інтерв'ю чи віслюка хочете?
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12.04.2025 09:39 Ответить
Цій лярві необхідно заткнутись та забути про українське походження і не заробляти на ньому собі бали. З її прес-релізу 01.2022 р. (з її офіційного сайту): "I want to reassure you that the United States will always remain committed to our allies and promoting peace, stability, and freedoms around the world," said Rep. Spartz." Як там з голосуванням у грудні 2023? Голосувала проти. З прес-релізу від 06.07.2022: "3) Congress has to establish proper oversight of critical infrastructure and delivery of weapons and aid." Приїзжали, виявили крадіжки? Ні, бо не було. Жодного доказу ця мадам не навела. Але вже у березні 2024: "We don't need to write blank checks. We can be smart and loan Ukraine what it needs to win the war while protecting America's interest first." Нагадаю, що ідея надавати нам зброю не за ленд-лізом, а як безоплатну допомогу, це ідея Байдена, а не Зеленського. У цієї лярви особиста нелюбов до Єрмака, 5-чи 6 релізів присвячено йому. Але це її особиста справа. Тільки чого вона свого носа пхає у наші справи? І те, що вона починає після інтерв'ю викручуватись як вуж на пательні, ще більше підтверджує її безпринципність.
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12.04.2025 12:04 Ответить
І ми протягом багатьох місяців намагалися залучити інвестиції в Україну…
Байден договаривался с ЗЕ как ПАРТНЁРЫ и это были бы действительно инвестиции, а трамПон перекрутил всё это на рекет .
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11.04.2025 14:24 Ответить
Як парнери? Банкір з боржником? Не сміши...
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11.04.2025 14:27 Ответить
"Потужний" президент потужно роздає надра землі України, яка по Конституції належить українському народу і це саме головне не для нашої користі, а виключно для своєї вигоди, щоб не проводили американці розслідування про зникнення з рахунків мільйрдів доларів США допомоги України і переведення інших грошей у криптовалюту та виведення в офшори. Думаю всі пам'ятають, коли пісяли кип'ятком від обіцянок Боневтіка Потужно-Брехливого, що з такого-то року на рахунки українських дітей будуть поступати гроші за користнеі копалини. Отримали чи просто забулися?
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11.04.2025 12:01 Ответить
Трампістьське сша по іншому не можуть.
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11.04.2025 12:03 Ответить
Згідно з четвертим пунктом "Плану перемоги" Зеленського, Україна запропонувала Джерело: https://censor.net/ua/n3546251

а не забагато у віслюка повноважень, щоб щось пропонувати від імені України?
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11.04.2025 12:03 Ответить
По питанню копалин повинен бути референдум. А то віслюк роздухарився ,та й ще себе з мамою рімою не обідить!!!
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11.04.2025 12:09 Ответить
Траподрочери зараз вилють тонни помиїв, в яких живуть та благоденствують
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11.04.2025 12:09 Ответить
Сейчас типо не рекет. Все принадлежит олигархам, но это наверное другое.
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11.04.2025 12:10 Ответить
Ага, де ви були 30 років? А тут копалини раптом з'явились, кучмівські й інші "люби друзі" напружилися в Монако...
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11.04.2025 12:30 Ответить
Весь прикол в том, что для цих копалин мало их розроблять. Надо еще иметь этим распорядится. Кстати, розробка таких копалин очень затратна. Короче говоря наверное только американцы скорее всего и могут этим заниматься. У наших н е хватит ни клепки, ни денег на это.
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11.04.2025 13:37 Ответить
Подивіться скільки в Україні різних ГОКів, і всі вони працювали й працюють, Миколаївський донедавна належав Деріпасці, глинозем, там все ОК. Є тітанові, там Фірташ, і все чікі-пікі, було, є, і буде...
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11.04.2025 15:11 Ответить
не я про это. Сомали это нефть и газ. Даже если сейчас нам ничего там не светит, то в будущем может быть. К тому же Сомали, это Африка. огромный просто гигантский континет. Там и кофе тебе и специи и много чего еще другого. Туда н едаром и Китай лезеи и рашка. Еще Сомали, это выход на Красное море и так далее. Сейчас Сомали это непонятно что, но кто знает. Надо множить союзников и просто нейтральных, а не глухариться по углам.
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11.04.2025 17:42 Ответить
Взамін ніякої підтримки - тільки обіцяють подоїти Україну
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11.04.2025 12:11 Ответить
А хто завадив підписати першу редакцію угоди, невже Трамп?
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11.04.2025 12:13 Ответить
Гундосий, за другий термін здасть Україну, тут сумнівів ні в кого не має.
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11.04.2025 12:15 Ответить
Кому здасть?
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11.04.2025 12:18 Ответить
Полегше, а то в нього баняк трісне...
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11.04.2025 12:32 Ответить
хочеш заперечити зализуючи жОПу віслюка?
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11.04.2025 12:38 Ответить
Тебе вже здали? То й зализуй.
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11.04.2025 12:42 Ответить
зебіл?
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11.04.2025 21:50 Ответить
Блінкен , порядна людина і поводилися воні тоді з Украіною
чесно і порядно , а сьогодні в США при владі ,
дійсно , рекет , а наша влада не краща 🙁
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11.04.2025 12:17 Ответить
До Блінкена наша влада не дуже шановливо ставилася, особливо Єрмак.
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11.04.2025 12:26 Ответить
Спасибо Энтони Блинкену за эту позицию, (как и за многолетнюю помощь Украине)!

Кто-то в США из высокопоставленных чиновников, должен был вслух сказать эту правду, про мародерские замашки Трампа.
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11.04.2025 12:27 Ответить
Трамп - головний світовий рекетир!
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11.04.2025 12:40 Ответить
Трамп - мелкий мафиозный наперсточник! Не политик.
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11.04.2025 12:43 Ответить
а Співпраця на 100 років із британцями про яку знають лише кілька осіб - це що?
Не вірю, що англійці заради українців останню сорочку задарма віддадуть!
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11.04.2025 12:59 Ответить
Скоріше, заберуть в українців.
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11.04.2025 13:56 Ответить
просто у трампа виший рейтінг в фсб ніж у🤡 зеленського ...тому трамп з кремлем дають можливісь зеленському хвилі розвести у тазіку , він з ними за розграбування Української землі ...там ше і Ізраель, за спинами чекає ,теж добродії ше ті бл.....
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11.04.2025 13:17 Ответить
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11.04.2025 13:57 Ответить
Точніше - СПІВУЧАСТЬ В ЗБРОЙНОМУ ГРАБУНКУ...
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11.04.2025 14:51 Ответить
 
 