Соглашение Трампа по ископаемым в Украине - это рэкет, - Блинкен

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал сделку, предложенную администрацией президента Дональда Трампа по украинским полезным ископаемым, назвав ее "рэкетом".

Об этом он сказал в интервью CNBC News, информирует Цензор.НЕТ.

Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена получила предложение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых от Украины в последние шесть месяцев своего пребывания у власти. По словам дипломата, это сотрудничество было составной частью "Плана победы", предложенного президентом Владимиром Зеленским.

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"Фактически, часть Плана победы, который президент Зеленский представил в последние шесть месяцев работы нашей администрации (времен президентства Джо Байдена), включала наше сотрудничество по полезным ископаемым. И мы в течение многих месяцев пытались привлечь инвестиции в Украину, включая этот сектор", - отметил Блинкен.

Зато предложенное ныне администрацией Трампа соглашение, по его мнению, не предусматривает надлежащей поддержки Украины.

"То есть мы хотим все это, но вы не получите от нас достаточно в плане защиты от России", - сказал экс-госсекретарь, охарактеризовав подход Трампа как "рэкет".

Согласно четвертому пункту "Плана победы" Зеленского, Украина предложила стратегическим партнерам заключить специальные соглашения по совместной защите, инвестированию и использованию критических ресурсов. Речь идет, в частности, об уране, титане, литии, графите и других металлах, которые могут иметь триллионную стоимость и играть ключевую роль в глобальной конкуренции.

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