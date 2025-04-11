Соглашение Трампа по ископаемым в Украине - это рэкет, - Блинкен
Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал сделку, предложенную администрацией президента Дональда Трампа по украинским полезным ископаемым, назвав ее "рэкетом".
Об этом он сказал в интервью CNBC News, информирует Цензор.НЕТ.
Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена получила предложение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых от Украины в последние шесть месяцев своего пребывания у власти. По словам дипломата, это сотрудничество было составной частью "Плана победы", предложенного президентом Владимиром Зеленским.
"Фактически, часть Плана победы, который президент Зеленский представил в последние шесть месяцев работы нашей администрации (времен президентства Джо Байдена), включала наше сотрудничество по полезным ископаемым. И мы в течение многих месяцев пытались привлечь инвестиции в Украину, включая этот сектор", - отметил Блинкен.
Зато предложенное ныне администрацией Трампа соглашение, по его мнению, не предусматривает надлежащей поддержки Украины.
"То есть мы хотим все это, но вы не получите от нас достаточно в плане защиты от России", - сказал экс-госсекретарь, охарактеризовав подход Трампа как "рэкет".
Согласно четвертому пункту "Плана победы" Зеленского, Украина предложила стратегическим партнерам заключить специальные соглашения по совместной защите, инвестированию и использованию критических ресурсов. Речь идет, в частности, об уране, титане, литии, графите и других металлах, которые могут иметь триллионную стоимость и играть ключевую роль в глобальной конкуренции.
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Натомість запропонована нині адміністрацією Трампа угода, на його думку, не передбачає належної підтримки України."
Тобто, Байден, все-таки, теж надавав допомогу не задарма. Просто Трамп збільшує ціну допомоги, хоче надати менше, а взяти більше.
Байден договаривался с ЗЕ как ПАРТНЁРЫ и это были бы действительно инвестиции, а трамПон перекрутил всё это на рекет .
а не забагато у віслюка повноважень, щоб щось пропонувати від імені України?
чесно і порядно , а сьогодні в США при владі ,
дійсно , рекет , а наша влада не краща 🙁
Кто-то в США из высокопоставленных чиновников, должен был вслух сказать эту правду, про мародерские замашки Трампа.
Не вірю, що англійці заради українців останню сорочку задарма віддадуть!