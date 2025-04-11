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Новости смерть в ТЦК
12 036 99

Главу ВВК нашли мертвым в помещении ТЦК в Луцке, - СМИ

Председателя ВВК нашли мертвым на рабочем месте в помещении Луцкого ТЦК и СП.

Об этом пишет издание Волынские Новости, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников, речь идет о враче-невропатологе Волынской областной клинической больницы Олеге Лопачаке.

В помещении Луцкого ТЦК умер председатель ВЛК

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, сегодня утром поступило сообщение в полицию об обнаружении тела мужчины без признаков жизни.

На месте работала следственно-оперативная группа и эксперт.

Телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено, он умер естественной смертью. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Также читайте: В ТЦК в Кременчуге умер мужчина: имел острую сердечную недостаточность

Автор: 

Луцк (583) смерть (9218) военно-врачебная комиссия (189) ТЦК (526) Волынская область (996) Луцкий район (3)


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Топ комментарии
+24
Так. Ми віримо інформації яку видають в тцк та поліції.
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11.04.2025 12:40
+24
Знаючи наших лікарів, цілком можливо. Адже переважна їх більшість це безсовісні, продажні корупціонери в білих халатах.
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11.04.2025 12:42
+20
Жаба задушила)
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11.04.2025 12:41
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Актовегін!?
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11.04.2025 12:37 Ответить
Translator

В горло не полізло вдавився
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11.04.2025 12:37 Ответить
совість замучила
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11.04.2025 12:42 Ответить
Знаючи наших лікарів, цілком можливо. Адже переважна їх більшість це безсовісні, продажні корупціонери в білих халатах.
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11.04.2025 12:42 Ответить
Зарес, посiбник... Кацапа, шо не так с твоим сленгом? Наприклад, посiбник - це книжка для навчання и т. д. Зарес - не хочу даже обсуждать, бо какому многочлену в уши это зарес въезжает? Кацапа - фантазер.
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11.04.2025 13:54 Ответить
от бачиш. не тільки я тут один тебе кацапою називає. ) а два рази - це вже закономірність. спалився ти, лапоть. "вчІ". українською пишеться вчИ, а не вчІ.
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11.04.2025 14:46 Ответить
Це звісно показник, ну якщо юзер з кацапським нікнеймом обзиває когось кацапом то звісно так воно і є, а ще веселять люди які чіпляються до слів, так наче в Україні немає сотень діалектів, а це не сайт для новин а для написання наукових дисертацій з українського мови.
п.с. ти також кацап бо написав "кацапою", та після крапки слово пишеться з великої букви.
Вчи українську мову кацап, чи це так не працює ?
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11.04.2025 15:08 Ответить
тобі би теж не завадило трохи підучити мову. )
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11.04.2025 15:17 Ответить
погодься це ж дурня мірятись знаннями правопису на форумі новинного сайту...
і якщо для тебе валідна експертна думка російськомовного юзера, який з більшою імовірністю може бути кацапом, то щось тут не цейво.
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11.04.2025 15:30 Ответить
не погоджусь. тут річ не тільки у правописі. я вище написав йому вдруге. а вдруге - це значить вдруге. той персножах на іншій вітці теж ніс маячню, від якої смерділо лаптями. все, закрили питання. нема більше що далі обговорювати.
а російськомовний юзер Шамов уже багато років на цьому форумі і практично всі його дописи адекватні, від них точно не смерділо лаптями, як від цього персонажа, який, до речі, зовсім недавно тут намалювався.
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11.04.2025 16:05 Ответить
не повіриш, ні разу не дивився і не дивлюсь телемарафон. і я вупше не прихильник зелених. і ніколи за них не голосував. тож не варто тут перекручувати все.
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11.04.2025 17:48 Ответить
"як замок ( фортеця )"
фортеця - это крепость
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11.04.2025 16:13 Ответить
таки стало поперек горла....
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11.04.2025 13:08 Ответить
І кінці у воду!
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11.04.2025 12:37 Ответить
Так. Ми віримо інформації яку видають в тцк та поліції.
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11.04.2025 12:40 Ответить
Напевно епілепсія
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11.04.2025 12:40 Ответить
полюбому
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11.04.2025 13:12 Ответить
вірусна або навіть кармічна
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11.04.2025 13:40 Ответить
Жаба задушила)
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11.04.2025 12:41 Ответить
Стенокардія (грудна жаба) - характеризується нападом болю, частіше за грудиною, рідше - в області серця, з поширенням в ліве плече або ліву руку, шию, під лопатку...
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11.04.2025 19:04 Ответить
напевно доллярами привалило!
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11.04.2025 12:42 Ответить
Вмер то вмер. Царство Небесне.
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11.04.2025 12:42 Ответить
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11.04.2025 12:42 Ответить
Всі смерті є природні, бо запрограмовані природою. От лише деякі зі смертей є передчасними, а деякі - насильницькими. З описаного не зрозуміло, чи природна смерть була передчасною і чи не була насильницькою.
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11.04.2025 12:46 Ответить
Для тих, хто має відношення до влк, навіть гойдалка на ліхтарі - то природна смерть. Неприроднім буде лише самостріл в дуже обмежених випадках
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11.04.2025 12:59 Ответить
"Выкрали ветерана АТО"- 0 постов, "Умер глава ВЛК"- 11 постов. Интересная тенденция, кое о чем говорящая.
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11.04.2025 12:48 Ответить
Очень много сцыкунов.
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11.04.2025 13:02 Ответить
Так, ти в подібних темах завжди сидиш.
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11.04.2025 14:36 Ответить
Хотіли мобілізувати, перелякався...
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11.04.2025 12:51 Ответить
епілепсія 1000000%. у них завжди так
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11.04.2025 12:52 Ответить
Не зрозуміло, чи тільки голову знайшли,чи все тіло?
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11.04.2025 12:52 Ответить
Відсутність тілесних ушкоджень не говорить про природну смерть.
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11.04.2025 12:53 Ответить
Мінус ОДИН "професіонал", діагнози про придатність робив на всі 100, через стіни. Багато сімей прокляли його та його близьких до сьомого коліна...
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11.04.2025 12:54 Ответить
Він надто багато знав...
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11.04.2025 12:56 Ответить
Згорів на роботі)) Дуже мабуть переживав як вивести гроші за кордон і не попастися и не ділитись )
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11.04.2025 12:56 Ответить
Та він ще придатний! В бусіка - і на Дніпро, в учєбку!
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11.04.2025 12:57 Ответить
Враховуючи як працюють і які задачі стоять у наших ВЛК для бусифікованих, а це 100% придатність, не залежно від стану людини, то могли просто йому «допомогти», якщо відмовлявся підписувати «потрібні діагнози».
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11.04.2025 12:59 Ответить
Бредятина.
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11.04.2025 13:01 Ответить
Конкретно що «брєдятіна»?
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11.04.2025 13:03 Ответить
Людина померла звичайною смертю. Люди іноді помирають.
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11.04.2025 13:15 Ответить
ну да, голова ВЛК в теріторіальному центрі катування, і зекономив на обслідуванні бо не мав знайомих лікарів

щось він не виглядає на 80 років

ваш варіант - відмовило серце, мозок, легені, чи все одночасно і раптово?
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11.04.2025 13:18 Ответить
******* люди помирати в ТЦК, так

але щоб голова ВЛК?
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11.04.2025 13:33 Ответить
Судячи з тексту на поновлення даних до ТЦК ви не ходили. Там працюють нормальні ввічливі люди. Які катування, ви що здуріли?
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11.04.2025 13:28 Ответить
знаю, знаю

інваліди, герої війни, безсрібники

що на них наговарюють та знімають тони кацапського ІПСО на вулицях?
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11.04.2025 13:35 Ответить
Ну да, мені теж один росказував броньований, які там "хороші" люди, тільки броньовані їм не цікаві, тому такі "вічливі"..... Інше діло бусифіковані....
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11.04.2025 13:45 Ответить
не став би я ганьбити людину, про яку нічого не знаю особисто, це пагано пахне... і всім раджу. Те, що думають всі про всіх - не аргумент. Я вчитель... що в нашій країні говорять про вчителів? Ото ж бо. А я не брав і не беру, дітей готую і готував до ЗНО безкоштовно, на виборах не вкидав і іншим не давав... так що... Неприємно, коли люди виглдають мавпами.... думайте, люди. Якщо він злочинець і про це знали ВСІ - то чому його не запроторили в певне місце?
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11.04.2025 13:06 Ответить
Якщо він злочинець і про це знали ВСІ - то чому його не запроторили в певне місце?

Кажете що вчитель, а по наївності це питання десятирічної дитини.
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11.04.2025 13:11 Ответить
Щож ти за особина така тобі пишуть не обсирай і не рівняй по собі
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11.04.2025 13:23 Ответить
Прикольно це чути від клоуна, котрий всіх незгодних із "генеральною лінією партії" називає кацапськими куропатками.
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11.04.2025 13:28 Ответить
Не буду нічого поганого писати про цю людину, так як не знаю. Але знаю зі свого досвіду, як працюють ВЛК, так як неодноразово там був, крайній раз в лютому цього року. І працюють вони не на справжнє визначення придатності, а на забезпечення плану мобілізації. Особливо по***стичне відношення до тих, кого наловили на вулиці. Ті люди, як правило ще не пройшовши всіх лікарів придатні до служби. Тому твердження «Якщо він злочинець і про це знали ВСІ - то чому його не запроторили в певне місце?» не зовсім вірне, так як з точку закону і справедливості - це злочинці, а з точки зору влади і забезпечення плану - ні.
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11.04.2025 13:15 Ответить
Отих як ти пишеш що наловили треба відразу в штурмову без комісії 3 роки курва бігало хай біжить на кацапів
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11.04.2025 13:24 Ответить
Бачив би ти «кадрів», яких вони виловлюють, то можливо би і думку змінив. Там деякі не те, що в штурмовики не годяться, а навіть на кухню в наряд відправити не вийде, бо не погягне. Але у них план, саме тому і гребуть всіх, до кого дотягнуться.
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11.04.2025 14:23 Ответить
Ще одна курка ухилянтська гребінь підняло крила розправило киш нах
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11.04.2025 13:26 Ответить
Твоя парашна думка тут нікому не цікава 🤮
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11.04.2025 13:29 Ответить
Это об'явление о том что освободилось жирное место,желающие могут купить его для себя.
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11.04.2025 13:07 Ответить
те, що нема тілесних ушкоджень - всього лиш означає, що задушили целофановим пакетом на голову

а що з відео з камер, які там мають бути в кожному кабінеті? як завжди в ТЦК, забули ввімкнути або не підключені до електрики через несплату?
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11.04.2025 13:13 Ответить
Це не обов'язково щось означає. Важливо лиш те, хто з експертів-криміналістів вносив відомості до реєстру.
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11.04.2025 13:26 Ответить
голова ВЛК помер на робочому місці - так, це дійсно нічого не означає

випадковість, а ще здоров'я слабке
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11.04.2025 13:31 Ответить
А ви самі спробуйте все життя вживати спирт в таких кількостях.
Ніякого здоров'я не вистачить!
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11.04.2025 13:36 Ответить
Працівники ТЦК як суддя Дредд, самі ловлять, виносять вирок та його виконують. Фантастика, ні не думаю.
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11.04.2025 13:14 Ответить
Всі кацапські куропатки розкудахталися
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11.04.2025 13:17 Ответить
Так не кудахтайте
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11.04.2025 13:57 Ответить
Хтось пригостив протермінованою кавою .
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11.04.2025 13:24 Ответить
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11.04.2025 13:26 Ответить
Бог є......
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11.04.2025 13:32 Ответить
На аукуіоні шобло зараз місце продасть
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11.04.2025 13:32 Ответить
претрудился бедолага. А мог бы чилить на нуле, но решил отдать себя нации.
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11.04.2025 13:45 Ответить
а може тромб?
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11.04.2025 13:57 Ответить
На фото он - не бухарь и не салоед. Де Ви бачите, що в нього морда ширша чим довша, чи сизий нiс?
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11.04.2025 14:03 Ответить
От шокера , а потом от 220в. следы остаются?
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11.04.2025 13:59 Ответить
Цивільні співробітники ТЦК сопроводили голову ВЛК на той світ?
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11.04.2025 14:01 Ответить
А мимо проходил боженька и завещал долго жить, если ты(вы), каанечна", делишься с людьми.
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11.04.2025 14:07 Ответить
Невже грошима вдавився?
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11.04.2025 14:13 Ответить
У нього була вредна робота. Весь час його оточували сцикуни. Запах сечі підірвав здоров'я.
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11.04.2025 15:43 Ответить
тут пошла гуйня такая - задушили попугая....
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11.04.2025 14:18 Ответить
мало м'яса здавав на убой?
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11.04.2025 14:24 Ответить
А если жареным запахло, бо на крючке завис... шобы остальной косяк проплыл мимо ?
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11.04.2025 14:25 Ответить
Зелена шобла готуєтьця до виборів, підчищають! Якщо скоро ТЦКашників на нуль відправлять, значить вибори не за горами! 😁
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11.04.2025 15:56 Ответить
 
 