Главу ВВК нашли мертвым в помещении ТЦК в Луцке, - СМИ

Председателя ВВК нашли мертвым на рабочем месте в помещении Луцкого ТЦК и СП.

Об этом пишет издание Волынские Новости, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников, речь идет о враче-невропатологе Волынской областной клинической больницы Олеге Лопачаке.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, сегодня утром поступило сообщение в полицию об обнаружении тела мужчины без признаков жизни.

На месте работала следственно-оперативная группа и эксперт.



Телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено, он умер естественной смертью. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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