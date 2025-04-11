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Главу ВВК нашли мертвым в помещении ТЦК в Луцке, - СМИ
Председателя ВВК нашли мертвым на рабочем месте в помещении Луцкого ТЦК и СП.
Об этом пишет издание Волынские Новости, информирует Цензор.НЕТ.
По данным источников, речь идет о враче-невропатологе Волынской областной клинической больницы Олеге Лопачаке.
Как сообщили в пресс-службе областной полиции, сегодня утром поступило сообщение в полицию об обнаружении тела мужчины без признаков жизни.
На месте работала следственно-оперативная группа и эксперт.
Телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено, он умер естественной смертью. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
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В горло не полізло вдавився
п.с. ти також кацап бо написав "кацапою", та після крапки слово пишеться з великої букви.
Вчи українську мову кацап, чи це так не працює ?
і якщо для тебе валідна експертна думка російськомовного юзера, який з більшою імовірністю може бути кацапом, то щось тут не цейво.
а російськомовний юзер Шамов уже багато років на цьому форумі і практично всі його дописи адекватні, від них точно не смерділо лаптями, як від цього персонажа, який, до речі, зовсім недавно тут намалювався.
фортеця - это крепость
щось він не виглядає на 80 років
ваш варіант - відмовило серце, мозок, легені, чи все одночасно і раптово?
але щоб голова ВЛК?
інваліди, герої війни, безсрібники
що на них наговарюють та знімають тони кацапського ІПСО на вулицях?
Кажете що вчитель, а по наївності це питання десятирічної дитини.
а що з відео з камер, які там мають бути в кожному кабінеті? як завжди в ТЦК, забули ввімкнути або не підключені до електрики через несплату?
випадковість, а ще здоров'я слабке
Ніякого здоров'я не вистачить!