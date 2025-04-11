Двух украинских подростков удалось вернуть из оккупации и РФ, - ОП

Еще двух украинских подростков удалось спасти из оккупации и с территории России в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Одна из них - 17-летняя девушка, которую еще до полномасштабного вторжения принудительно вывезли в Россию, где она подвергалась системному насилию из-за украинского происхождения. Она неоднократно пыталась самостоятельно вернуться в Украину, однако все попытки терпели неудачу. Другой спасенный - 18-летний парень, живший под постоянной угрозой мобилизации в армию оккупанта и преследований со стороны российских военных", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас подростки находятся в безопасности, на подконтрольной территории Украины, где проходят реабилитацию и готовятся к поступлению в украинский университет.