С утра 8 человек получили ранения из-за обстрела оккупантами Херсона, - ГВА

Восемь человек получили ранения в результате обстрела российскими войсками Днепровского района Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Обстрел Днепровского района Херсона в 10.30

"Сотрудники полиции доставили в больницу 44-летнего херсонца, который около 10:30 пострадал в результате атаки российского беспилотника в Днепровском районе. У мужчины - минно-взрывная травма, перелом правой и осколочное ранение левой ноги", - написал Мрочко.

Впоследствии еще два человека пострадали в результате сегодняшней утренней атаки российского беспилотника в Днепровском районе.

У 68-летней женщины и 63-летнего мужчины - минно-взрывные травмы и осколочные ранения конечностей.

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Обстрел Днепровского района Херсона в 13.00

Позже, около 13.00, российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона:

80-летнюю херсонку доставили в больницу в тяжелом состоянии: женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения.

У 49-летнего мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение шеи. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

71-летней женщине и мужчине 73 лет медики оказали необходимую помощь на месте. У обоих пострадавших контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. У женщины также ссадины шеи, мужчина получил травматическое повреждение правой ноги.

56-летний херсонец тоже получил минно-взрывную травму и осколочные ранения правой ноги. Мужчина сам обратился к медикам. Сейчас продолжается дообследование.

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