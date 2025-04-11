С утра 8 человек получили ранения из-за обстрела оккупантами Херсона, - ГВА
Восемь человек получили ранения в результате обстрела российскими войсками Днепровского района Херсона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.
Обстрел Днепровского района Херсона в 10.30
"Сотрудники полиции доставили в больницу 44-летнего херсонца, который около 10:30 пострадал в результате атаки российского беспилотника в Днепровском районе. У мужчины - минно-взрывная травма, перелом правой и осколочное ранение левой ноги", - написал Мрочко.
Впоследствии еще два человека пострадали в результате сегодняшней утренней атаки российского беспилотника в Днепровском районе.
- У 68-летней женщины и 63-летнего мужчины - минно-взрывные травмы и осколочные ранения конечностей.
Обстрел Днепровского района Херсона в 13.00
Позже, около 13.00, российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона:
- 80-летнюю херсонку доставили в больницу в тяжелом состоянии: женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения.
- У 49-летнего мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение шеи. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
- 71-летней женщине и мужчине 73 лет медики оказали необходимую помощь на месте. У обоих пострадавших контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. У женщины также ссадины шеи, мужчина получил травматическое повреждение правой ноги.
- 56-летний херсонец тоже получил минно-взрывную травму и осколочные ранения правой ноги. Мужчина сам обратился к медикам. Сейчас продолжается дообследование.
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