РФ применила против Украины 67 тыс. КАБов и 22,4 тыс. "шахедов", - Воздушные силы

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины 67 000 управляемых авиабомб, тысячи ракет различных типов, 22 400 ударных БПЛА Shahed.

Об этом сообщают Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

"За три года войны, ежедневных противовоздушных боев, Воздушные Силы фактически исчерпали ресурс ракет к советской технике зенитных ракетных войск, и теперь наши воины прежде всего рассчитывают на поддержку партнеров, в контексте продолжения поставок западных систем, а главное - ракет к ним, для усиления украинской противовоздушной обороны.



Враг продолжает терроризировать украинский народ воздушными ударами и мы нуждаемся в большей защите для нашей страны, для наших городов и наших детей! Мы нуждаемся в большей защите для стабильности Европы и всего цивилизованного мира!" - говорится в сообщении.

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В Воздушных силах отметили, что украинские воины доказали, что могут быстро овладеть Patriot, F-16, Nasams и другим технологическим оружием, а главное - эффективно применять его против "второй армии" мира.

Так, с 24 февраля 2022 года Воздушными Силами, совместно с ПВО Сил обороны Украины сбито:

2496 крылатых ракет;

465 управляемых авиационных ракет;

97 баллистических ракет;

40 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

17 575 ударных БПЛА типа"Shahed".

Также отмечается, что львиная доля сбитых целей в этом списке произошла благодаря поступлению от партнеров современных зенитных ракетных систем и ракет к ним.

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