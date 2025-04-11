По меньшей мере несколько сотен граждан Китая воюют против Украины на стороне РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что против Украины в составе российско-оккупационных войск воюют по меньшей мере несколько сотен граждан Китая. Диктатору Владимиру Путину недостаточно солдат из Северной Кореи.

Об этом глава государства сказал во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что привлечение китайских военных свидетельствует, что Россия пытается затянуть войну.

"На прошлой неделе наши воины впервые взяли в плен граждан Китая, которые воевали на фронте - воевали за Россию. По состоянию на сейчас мы имеем информацию, что по меньшей мере несколько сотен граждан Китая воюют в составе оккупационных сил России. Это означает, что Россия, очевидно, пытается затягивать войну - даже используя жизни граждан Китая. Путину было недостаточно солдат из Северной Кореи. Теперь он пытается компенсировать свои потери, привлекая еще одну нацию - китайцев. Как долго он еще сможет это делать?" - отметил президент.

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Зеленский призвал министров обороны и командующих штабов, которые принимали участие в заседании "Рамштайн", совместно работать, чтобы Россия не могла в дальнейшем выбирать, продолжать ли ей войну.

"Мы должны работать вместе, чтобы такие вопросы больше не зависели от выбора Москвы, а зависели от нашего общего давления на Москву, потому что это единственный путь, как это может сработать. И вместе с поддержкой наших сил и сохранением санкций против России сейчас мы должны думать и о будущем - что заставит Россию выбрать дипломатию и мир завтра. Это наша общая судьба - Европы, Соединенных Штатов, НАТО", - добавил он.

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