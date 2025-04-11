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Новости Участие граждан Китая в войне против Украины Китайские наемники в армии РФ
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По меньшей мере несколько сотен граждан Китая воюют против Украины на стороне РФ, - Зеленский

Китайский пленный

Президент Владимир Зеленский заявил, что против Украины в составе российско-оккупационных войск воюют по меньшей мере несколько сотен граждан Китая. Диктатору Владимиру Путину недостаточно солдат из Северной Кореи.

Об этом глава государства сказал во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что привлечение китайских военных свидетельствует, что Россия пытается затянуть войну.

"На прошлой неделе наши воины впервые взяли в плен граждан Китая, которые воевали на фронте - воевали за Россию. По состоянию на сейчас мы имеем информацию, что по меньшей мере несколько сотен граждан Китая воюют в составе оккупационных сил России. Это означает, что Россия, очевидно, пытается затягивать войну - даже используя жизни граждан Китая. Путину было недостаточно солдат из Северной Кореи. Теперь он пытается компенсировать свои потери, привлекая еще одну нацию - китайцев. Как долго он еще сможет это делать?" - отметил президент.

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Зеленский призвал министров обороны и командующих штабов, которые принимали участие в заседании "Рамштайн", совместно работать, чтобы Россия не могла в дальнейшем выбирать, продолжать ли ей войну.

"Мы должны работать вместе, чтобы такие вопросы больше не зависели от выбора Москвы, а зависели от нашего общего давления на Москву, потому что это единственный путь, как это может сработать. И вместе с поддержкой наших сил и сохранением санкций против России сейчас мы должны думать и о будущем - что заставит Россию выбрать дипломатию и мир завтра. Это наша общая судьба - Европы, Соединенных Штатов, НАТО", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вовлечение еще и граждан Китая в эту войну - это точно разжигание большей проблемы, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) Китай (2963) наемники рф (2080) война в Украине (3789)


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Топ комментарии
+11
Зажилил пианист деньги, поэтому они (и тысячи других наемников) воюют не за нас.
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11.04.2025 18:44
+11
Ну воюють , то й що ? Найшов ЛІДОР чим пересічних здивувати . А за Україну колумбійці , грузини , поляки .... воюють , навіть двоюрідний брат Венса воював. Кожен сам обирає свій шлях у житті ... за гроші , за ідею чи по дурісті.

Краще б ЛІДОР розповів пересічним - скільки за Мацковію воюють колишніх громадян України з Криму та Лугандону , особливо тих, які свого часу присягали Неньку боронити ... в 2014 році в Криму майже всі СБУшники та мянти перейшли на бік Мацковії , та й в Донбасі переважна більшість.

А ВОНО на китайцях піариться ... та їх у світі 1,5 мільярда , то що - Голова СІ повинен за кожним слідкувати?
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11.04.2025 19:14
+10
Немає чого робити, так ти ще Китай против нас налаштовуш. Смисл який китайців рахувати, коли они вже відповідь дали.
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11.04.2025 18:56
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Зажилил пианист деньги, поэтому они (и тысячи других наемников) воюют не за нас.
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11.04.2025 18:44 Ответить
Це не просто фуйово-це дуже фуйово..Косорилі набираються досвіду на вбивстві українців,окрема порода свинособак...
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11.04.2025 18:49 Ответить
Китайці люди прагматичні - хто платить за того і воюємо.
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11.04.2025 18:50 Ответить
Так поїдь на Троєщинський речовий ринок і набери китайців на контракт в Іноземний легіон.
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11.04.2025 18:49 Ответить
нєнє!
на троєщинському в'єтнамці.
а вони, до реч,і ненавидять китайців всією душею.
так шо, навіть краще.
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11.04.2025 19:07 Ответить
Так там і китайці є.
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11.04.2025 19:10 Ответить
нє.
нема.
в'єтнамці і афганці. і трохи пакистанців і нігерів.
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11.04.2025 19:11 Ответить
Так я на Троєщині живу і можу відрізнити китайців від в"єтнамців ,в"єтнамці низькорослі.
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11.04.2025 19:14 Ответить
Буданову провести операцию в Мали Вьетнаме, там будут рады китайцев пострелять. Оу, там же платить надо, проехали.
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11.04.2025 18:53 Ответить
Немає чого робити, так ти ще Китай против нас налаштовуш. Смисл який китайців рахувати, коли они вже відповідь дали.
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11.04.2025 18:56 Ответить
Китай налаштований проти нас ще з 14 року..
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11.04.2025 19:02 Ответить
Через наш довгий язик ,перед тим ,як щось казати ,треба добре подумати .
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11.04.2025 19:12 Ответить
Да не будет он на это вестись.
КНР толкают на помощь раше дурачьё.
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11.04.2025 19:03 Ответить
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11.04.2025 19:04 Ответить
Проти України воюють 155 громадян Китаю, - Зеленський
Джерело: https://censor.net/ua/n3545950

китайці плодяться як кролі. за дві доби у два рази збільшились.
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11.04.2025 19:10 Ответить
Ну воюють , то й що ? Найшов ЛІДОР чим пересічних здивувати . А за Україну колумбійці , грузини , поляки .... воюють , навіть двоюрідний брат Венса воював. Кожен сам обирає свій шлях у житті ... за гроші , за ідею чи по дурісті.

Краще б ЛІДОР розповів пересічним - скільки за Мацковію воюють колишніх громадян України з Криму та Лугандону , особливо тих, які свого часу присягали Неньку боронити ... в 2014 році в Криму майже всі СБУшники та мянти перейшли на бік Мацковії , та й в Донбасі переважна більшість.

А ВОНО на китайцях піариться ... та їх у світі 1,5 мільярда , то що - Голова СІ повинен за кожним слідкувати?
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11.04.2025 19:14 Ответить
Так китайців і в Україні вистачає.
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11.04.2025 19:15 Ответить
Росія, за інформацією української розвідки, проводить глобальну кампанію з вербування іноземних найманців щонайменше у 21 країні.
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11.04.2025 19:43 Ответить
"Путіну було недостатньо солдатів із Північної Кореї. Тепер він намагається компенсувати свої втрати, залучаючи ще одну націю - китайців. Як довго він ще зможе це робити?" - зауважив президент.

Враховуючи кількість китайців, українці закінчаться швидше...
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11.04.2025 21:41 Ответить
Марія берлінська говорить правильні слова.. Південь будуть заселяти катайки та корейки комуняцькі.. і звідти їх ніхто не викурить
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12.04.2025 13:22 Ответить
 
 