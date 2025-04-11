По меньшей мере, 51 гражданин Китая присоединился к армии РФ воевать против Украины, - росСМИ

С июня 2023 по май 2024 года по меньшей мере 51 гражданин Китая прошел через пункт отбора в Москве на военную службу по контракту в армию РФ.

Об этом сообщает российское издание "Важные истории", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что большинство из них отправлялись заключать контракт сразу после прибытия в Россию. 31 военный из КНР обратился в это учреждение в 2023 году, еще 20 - в 2024 году.

Самому молодому контрактнику из Китая - 20 лет, самому старшему - 51 год.

По меньшей мере, один из них уже погиб на войне в Украине. Так, 38-летний Жуй Чжао заключил контракт с российской армией в конце сентября 2023 года, а уже в декабре 2023-го, по данным украинских СМИ, был ликвидирован в Запорожской области.

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Иногда китайские наемники приходили заключать контракт с российской армией парами. По меньшей мере одна такая пара - 38-летний Минлян Ван и 43-летний Даочен Ли - прибыла в Россию одним и тем же рейсом, установили "Важные истории".

Медиа также нашло блог в социальных сетях одного из граждан Китая, который подписал контракт с ВС РФ и проходил службу в российской армии. Ему - 41 год, он прилетел в Россию с намерением служить в армии и воевать против Украины.

Некоторые из наемников из Китая командовали отрядами иностранных наемников в российской армии. Так, 38-летний китаец был командиром отряда наемников из Непала. Он закончил службу в армии РФ и вернулся в Китай.





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Граждане Китая в плену ВСУ

Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Они воевали в составе армии РФ.

По словам президента, ВСУ вступили в бой с шестью китайцами в Донецкой области в пределах населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка, после чего двоих взяли в плен.

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан страны в войне России против Украины на стороне РФ.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Штаты знают о том, что Украина взяла в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России.

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