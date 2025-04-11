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Новости Участие граждан Китая в войне против Украины Китайские наемники в армии РФ
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По меньшей мере, 51 гражданин Китая присоединился к армии РФ воевать против Украины, - росСМИ

51 гражданин Китая заключил контракт с ВС РФ, чтобы воевать против Украины

С июня 2023 по май 2024 года по меньшей мере 51 гражданин Китая прошел через пункт отбора в Москве на военную службу по контракту в армию РФ.

Об этом сообщает российское издание "Важные истории", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что большинство из них отправлялись заключать контракт сразу после прибытия в Россию. 31 военный из КНР обратился в это учреждение в 2023 году, еще 20 - в 2024 году.

Самому молодому контрактнику из Китая - 20 лет, самому старшему - 51 год.

По меньшей мере, один из них уже погиб на войне в Украине. Так, 38-летний Жуй Чжао заключил контракт с российской армией в конце сентября 2023 года, а уже в декабре 2023-го, по данным украинских СМИ, был ликвидирован в Запорожской области.

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Иногда китайские наемники приходили заключать контракт с российской армией парами. По меньшей мере одна такая пара - 38-летний Минлян Ван и 43-летний Даочен Ли - прибыла в Россию одним и тем же рейсом, установили "Важные истории".

Медиа также нашло блог в социальных сетях одного из граждан Китая, который подписал контракт с ВС РФ и проходил службу в российской армии. Ему - 41 год, он прилетел в Россию с намерением служить в армии и воевать против Украины.

Некоторые из наемников из Китая командовали отрядами иностранных наемников в российской армии. Так, 38-летний китаец был командиром отряда наемников из Непала. Он закончил службу в армии РФ и вернулся в Китай.

Граждане Китая в армии России: СМИ узнали количество наемников РФ
Граждане Китая в армии России: СМИ узнали количество наемников РФ

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Граждане Китая в плену ВСУ

Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Они воевали в составе армии РФ.

По словам президента, ВСУ вступили в бой с шестью китайцами в Донецкой области в пределах населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка, после чего двоих взяли в плен.

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан страны в войне России против Украины на стороне РФ.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Штаты знают о том, что Украина взяла в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России.

Также читайте: The Times рассказало, как один из китайцев на стороне РФ добровольно сдался в плен ВСУ

Автор: 

армия РФ (19180) Китай (2963) наемники рф (2080) война в Украине (3789)


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Топ комментарии
+6
А що вони мають відповідати? Що у них на 1,5 мільярди жителів знайшлось декілька десятків придурків охочих підзаробити?
Так якби "наші" виродки ставили такі захмарні виплати за участь у війні, то і до нас парочка прибігла б.
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11.04.2025 16:57
+5
Добре ху....лостан Китай підставляє, сі опускає з його заявами
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11.04.2025 16:52
+3
ну шо китає? шо на це відповіси?
знов лабуду на кшталт " в нас немає інформації"?
цікавий хід від кацапів, певно стьопа вітьков пояснив ***** наслідки "несознанки"...
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11.04.2025 16:55
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Правила форума Совет форумчан
Добре ху....лостан Китай підставляє, сі опускає з його заявами
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11.04.2025 16:52 Ответить
ну шо китає? шо на це відповіси?
знов лабуду на кшталт " в нас немає інформації"?
цікавий хід від кацапів, певно стьопа вітьков пояснив ***** наслідки "несознанки"...
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11.04.2025 16:55 Ответить
А що вони мають відповідати? Що у них на 1,5 мільярди жителів знайшлось декілька десятків придурків охочих підзаробити?
Так якби "наші" виродки ставили такі захмарні виплати за участь у війні, то і до нас парочка прибігла б.
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11.04.2025 16:57 Ответить
ну так, ну так
і рекламу у своїх ретельно контрольованих змі не бачили, за кацапських рекрутьорів у добре контрольованому китаї не чули...
гарна казочка для лохів
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11.04.2025 16:59 Ответить
Так завдяки нашій "мудрій" закордонній політиці китайці впевнені, що то Україна напала на русню.
Маємо що заслужили.
Краще б раділи, що тих китайців 50, а не мільйон.
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11.04.2025 17:17 Ответить
і ще питання до китаю: а чого це добровольці з китаю не записалися до іноземного легіону ЗСУ?
шоби, так би мовити, забезпечити паритет на війні, урівняти сили та задля швидшого забезпечення миру, якого так прагне китай...
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11.04.2025 16:57 Ответить
Двоє воїнів з Китаю стали до лав батальйону безпілотних систем 110-ї бригади ЗСУ...
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11.04.2025 17:15 Ответить
Бачу, таки "дружба на века" )) За допомогою рудого психопата, ***** вирішило поторгуватися з Китаєм
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11.04.2025 16:56 Ответить
Китаю по@й. На этом все.
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11.04.2025 17:00 Ответить
Надо продати китайців Китаю за великі гроші. Як альтернатива- таскати їх по всьому світу і ганьбити китай та його керівництво.
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11.04.2025 17:09 Ответить
можна вважати випадковістю, якби не той факт, що кацапам дозволена агітацію у китайських соцмережах, а це можливо лише за сприяння їхнього аналогу кдб
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11.04.2025 17:19 Ответить
вони живі? якщо живі, то наші дипломати мають відразу викликати посла чайни на коврик і вимагати, щоб чайна судила їх як військових злочинців, які воювали на стороні країни-агресора. і тут не потрібно вестися на ту комуняцьку вилку, що, мовляв, уряд Китаю закликає своїх громадян не брати участь в "українській кризі" за жодну із стонін. бо це все куйня для відмазки. нема сторін. є сторона агресора, за участь в якій учасники мають понести покарання, і є сторона жертви агресії за участь у якій покарання не передбачається, оскільки ця сторона - це жертва нападу, агресії, терору. тут і перед Рудим бал отримаємо, заодно і світу покажемо які ці комуняки є нещирі і брехуни. не засудить цих найманців уряд чайни, значить він на стороні агресора.
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11.04.2025 17:22 Ответить
На стороне кацапсин воют тысячи граждан Украины, огромное количество оккупантов имеют украинские корни.
Что, их украинское правительство отправило или может как то изменить ситуацию ???
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11.04.2025 17:29 Ответить
Сколько вступили Китайцев в Российскую армию сказать сложно ,они все на "одно лицо " в Россию прибывают по "одному " паспорту тысячами ,и таким образом заселяют Сибирь . И при таком наплыве Китайцев в Россию многие захотят стать "милионерами " и пойдут воевать. Многи даже непреставляют что это такое.
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11.04.2025 19:14 Ответить
 
 