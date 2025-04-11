опровержение

Опубликовано от имени:

Юрия Винничука и Прокопишин Ольги

Во исполнение решения Дарницкого районного суда города Киева от 08 марта 2024 года по делу № 753/16257/23, оставленным без изменений постановлением Киевского апелляционного суда от 28 февраля 2025 года, публикуем вступительную и резолютивную части решения суда по этому делу.

РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08 марта 2024 года Дарницкий районный суд города Киева в составе судьи Осипенко Л.М., рассмотрев по правилам упрощенного искового производства без вызова (уведомления) участников дела, гражданское дело по иску Портнова Андрея Владимировича к Винничуку Юрию Викторовичу, Прокопишин Ольге Ярославовне, Интернет-изданию "ЦЕНЗОР.НЕТ" в лице главного редактора Бутусова Юрия Евгеньевича о защите чести, достоинства и деловой репутации, -

РЕШИЛ:

Иск Портнова Андрея Владимировича к Винничуку Юрию Викторовичу, Прокопишин Ольге Ярославовне и Интернет-изданию "ЦЕНЗОР.НЕТ" в лице главного редактора Бутусова Юрия Евгеньевича о защите чести, достоинства и деловой репутации удовлетворить частично.

Признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Портнова Андрея Владимировича информацию, распространенную 25 августа 2023 года на веб-сайте "Бизнес.Цензор" (https://censor.net/biz) в публикации под названием:

"Руководитель НАПК Александр Новиков: "На нас пытались давить отдельные правительства после того, как их компании были внесены в международный реестр спонсоров войны" по адресу в сети Интернет:

https://censor.net/biz/resonance/3439596/kerivnyk_nazk_oleksandr_novikov_na_nas_namagalys_tysnuty_okremi_uryady_pislya_togo_yak_yihni

в следующей фразе: "...коллаборационист и предатель Портнов".

Обязать Винничука Юрия Викторовича и Прокопишину Ольгу Ярославовну в течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления решения по данному делу в законную силу опровергнуть распространенную 25 августа 2023 года в публикации под названием: "Руководитель НАПК Александр Новиков: "На нас пытались давить отдельные правительства после того, как их компании были внесены в международный реестр спонсоров войны" по адресу в сети Интернет:

https://censor.net/biz/resonance/3439596/kerivnyk_nazk_oleksandr_novikov_na_nas_namagalys_tysnuty_okremi_uryady_pislya_togo_yak_yihni

недостоверную информацию о Портнове Андрее Владимировиче путем размещения на главной странице веб-сайта "Бизнес.Цензор" (https://censor.net/biz) вступительной и резолютивной части решения суда по этому делу под заголовком "Опровержение".

Отказать в удовлетворении иска Портнова Андрея Владимировича к Интернет-изданию "ЦЕНЗОР.НЕТ" в лице главного редактора Бутусова Юрия Евгеньевича о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Взыскать с Винничука Юрия Викторовича в пользу Портнова Андрея Владимировича судебные расходы в размере 19 506 гривен 93 копейки.

Взыскать с Прокопишин Ольги Ярославовны в пользу Портнова Андрея Владимировича судебные расходы в размере 19 506 гривен 93 копейки.

Решение суда вступает в законную силу через тридцать дней с момента его подписания и может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Участник дела, которому копия решения суда не вручена в день его подписания, имеет право на восстановление срока для апелляционного обжалования, если жалоба подана в течение тридцати дней с момента получения его копии.

В случае апелляционного обжалования, решение суда вступает в законную силу с момента принятия апелляционным судом судебного решения об отказе в открытии апелляционного производства, возвращении апелляционной жалобы, закрытии апелляционного производства, оставлении апелляционной жалобы без рассмотрения или без удовлетворения.

Сведения о сторонах:

истец - Портнов Андрей Владимирович

ответчик - Винничук Юрий Викторович

ответчик - Прокопишин Ольга Ярославовна