РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10512 посетителей онлайн
Новости
13 719 81

Опровержение

опровержение

Опубликовано от имени:
Юрия Винничука и Прокопишин Ольги

Во исполнение решения Дарницкого районного суда города Киева от 08 марта 2024 года по делу № 753/16257/23, оставленным без изменений постановлением Киевского апелляционного суда от 28 февраля 2025 года, публикуем вступительную и резолютивную части решения суда по этому делу.

РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08 марта 2024 года Дарницкий районный суд города Киева в составе судьи Осипенко Л.М., рассмотрев по правилам упрощенного искового производства без вызова (уведомления) участников дела, гражданское дело по иску Портнова Андрея Владимировича к Винничуку Юрию Викторовичу, Прокопишин Ольге Ярославовне, Интернет-изданию "ЦЕНЗОР.НЕТ" в лице главного редактора Бутусова Юрия Евгеньевича о защите чести, достоинства и деловой репутации, -

РЕШИЛ:

Иск Портнова Андрея Владимировича к Винничуку Юрию Викторовичу, Прокопишин Ольге Ярославовне и Интернет-изданию "ЦЕНЗОР.НЕТ" в лице главного редактора Бутусова Юрия Евгеньевича о защите чести, достоинства и деловой репутации удовлетворить частично.

Признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Портнова Андрея Владимировича информацию, распространенную 25 августа 2023 года на веб-сайте "Бизнес.Цензор" (https://censor.net/biz) в публикации под названием:

"Руководитель НАПК Александр Новиков: "На нас пытались давить отдельные правительства после того, как их компании были внесены в международный реестр спонсоров войны" по адресу в сети Интернет:

https://censor.net/biz/resonance/3439596/kerivnyk_nazk_oleksandr_novikov_na_nas_namagalys_tysnuty_okremi_uryady_pislya_togo_yak_yihni

в следующей фразе: "...коллаборационист и предатель Портнов".

Обязать Винничука Юрия Викторовича и Прокопишину Ольгу Ярославовну в течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления решения по данному делу в законную силу опровергнуть распространенную 25 августа 2023 года в публикации под названием: "Руководитель НАПК Александр Новиков: "На нас пытались давить отдельные правительства после того, как их компании были внесены в международный реестр спонсоров войны" по адресу в сети Интернет:

https://censor.net/biz/resonance/3439596/kerivnyk_nazk_oleksandr_novikov_na_nas_namagalys_tysnuty_okremi_uryady_pislya_togo_yak_yihni

недостоверную информацию о Портнове Андрее Владимировиче путем размещения на главной странице веб-сайта "Бизнес.Цензор" (https://censor.net/biz) вступительной и резолютивной части решения суда по этому делу под заголовком "Опровержение".

Отказать в удовлетворении иска Портнова Андрея Владимировича к Интернет-изданию "ЦЕНЗОР.НЕТ" в лице главного редактора Бутусова Юрия Евгеньевича о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Взыскать с Винничука Юрия Викторовича в пользу Портнова Андрея Владимировича судебные расходы в размере 19 506 гривен 93 копейки.

Взыскать с Прокопишин Ольги Ярославовны в пользу Портнова Андрея Владимировича судебные расходы в размере 19 506 гривен 93 копейки.

Решение суда вступает в законную силу через тридцать дней с момента его подписания и может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Участник дела, которому копия решения суда не вручена в день его подписания, имеет право на восстановление срока для апелляционного обжалования, если жалоба подана в течение тридцати дней с момента получения его копии.

В случае апелляционного обжалования, решение суда вступает в законную силу с момента принятия апелляционным судом судебного решения об отказе в открытии апелляционного производства, возвращении апелляционной жалобы, закрытии апелляционного производства, оставлении апелляционной жалобы без рассмотрения или без удовлетворения.

Сведения о сторонах:

истец - Портнов Андрей Владимирович

ответчик - Винничук Юрий Викторович

ответчик - Прокопишин Ольга Ярославовна

Автор: 

опровержение (172) Портнов Андрей (638)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+87
Іменем України виправдовують зрадників.
Іменем України судять бойових генералів і розвідників
показать весь комментарий
11.04.2025 20:34
+65
Судами рулить Татаров - людина Портнова.

Чому б йому не виграти?
показать весь комментарий
11.04.2025 20:37
+45
Ну і як воно?

А вам казали ще у 2019, що саме так воно і буде.
Заждіть - ще й буцигарні почнуть відчиняти свої обйми для тих, кому не подобаються риги та неориги при владі.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іменем України виправдовують зрадників.
Іменем України судять бойових генералів і розвідників
показать весь комментарий
11.04.2025 20:34 Ответить
То просто України в нас різні.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:52 Ответить
Україна одна.Зарплати і пенсії різні.Про хабарі і відкати можна тільки здогадуватись.
показать весь комментарий
11.04.2025 21:15 Ответить
Стягнути .....у розмірі 19 506 гривень 93 копійки.
от курви судєйські !
навіть копійки не округлили - чєстні

у киримли є гарна традиція - платити рашистам судові стягненення пятаками.
у мене є бідончик мєлочі - пане Бутусов, назвіть адресу де я можу фінансово "долучитись" до стягнення

мотузка із зашморгом для судді - за мій рахунок
показать весь комментарий
11.04.2025 22:18 Ответить
Шо за муиня? - Портнов виграв?
показать весь комментарий
11.04.2025 20:35 Ответить
Судами рулить Татаров - людина Портнова.

Чому б йому не виграти?
показать весь комментарий
11.04.2025 20:37 Ответить
Коли на них наїхати - суди верещать що вони незалежна гілка влади і ніхто/Татаров/ їм не указ
показать весь комментарий
11.04.2025 20:41 Ответить
Люди не в суді там справа - суд формально правий.
А от хто дозволяє портновим гулять на свободі, подавать позови от це питання.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:48 Ответить
Судами рулює татарофф.
Військами -- кацап.
Міністерством оборони -- незрозуміло який кримський татарин.
Найбільшою фірмою -- теж татарин, але донбаський.
Країною -- єврей.

От така непроста ситуація.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:44 Ответить
Куди не кинь - всюди клин - допанувалася Україна до самого краю
показать весь комментарий
11.04.2025 21:21 Ответить
Ось така муйня, малята.
15 січня 2020 року суддя Світлана Волкова Печерського суду Києва ухвалила рішення, яким визнала, що Андрій Портнов проживав останні 5 років на території України, попри те, що 22 лютого 2014 року Портнов виїхав з України і повернувся лише 19 травня 2019 року.

Портнов просив встановити факт безперервного проживання його в Україні останні 5 років, оскільки від цього залежить реалізація його права на працю та участь в управлінні державними справами, зокрема, можливість бути обраним народним депутатом.

Нагадаємо, що у серпні 2019 суд стягнув для Портнова 1,8 млн грн моральної шкоди, а також 5 млн грн відшкодування витрат на адвокатів у зв'язку з діями Генпрокуратури, МЗС та посла Канади.

Після таких рішень можна чекати на другу серію " повернення портнова."
показать весь комментарий
11.04.2025 21:29 Ответить
Ну і як воно?

А вам казали ще у 2019, що саме так воно і буде.
Заждіть - ще й буцигарні почнуть відчиняти свої обйми для тих, кому не подобаються риги та неориги при владі.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:36 Ответить
Справа не тільки в 2019, вона більше в тому, що цих гнид не передавили ще в 2014 році, причому завдяки таким генпрокурорам як Махніцький, Луценко, та президенту Порошенко. Вони теж толерували ригівскьким гнидам і не відправили їх на нари.
показать весь комментарий
11.04.2025 21:28 Ответить
А твоя риго-гнида зєльонскій, портянці мабуть не толерує, так?
Знову ПАПЄРЄДНІКІ винні?
показать весь комментарий
11.04.2025 21:41 Ответить
Ну те що Зеленський з Ко - гниди повинні сидіти на нарах це аксіома, але те що ригів не додавили завдяки Порошенко і Ко це теж правда, так що не сци кип'ятком.
показать весь комментарий
11.04.2025 21:52 Ответить
Портнов і честь антогонізми. Як і цей суд шо прикрився ім'янем України.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:37 Ответить
"Визнати недостовірною і такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Портнова Андрія Володимировича інформацію, поширену 25 серпня 2023 року на веб-сайті "Бізнес.Цензор"."

Яка наглість, у подонка портнова - честі, гідністі та ділової репутації ніколи не було!
показать весь комментарий
11.04.2025 20:37 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2025 20:38 Ответить
Порошенко: Зеленский - это кот в мешке
показать весь комментарий
11.04.2025 20:38 Ответить
Не було там ніякого мішка. Все на виду...
показать весь комментарий
11.04.2025 20:45 Ответить
"Да здравствует украинский суд...самый гуманный суд в мире!" - це така ганьба на 11-му році війни, на 4-му році відвертого вторгнення в Україну, ці подонки в мантіях ще й досі продовжують обслуговувати портняху і його промосковську братву ненажерливих подонків! Нічого в Україні не зміниться, якщо залишаться ТАКІ судді і така анти-українська судова система.
Весь народ, всі ті, хто зараз на фронті, всі ті, хто бачив захоплення Бучі, Ірпіня та інших місць - всі бачили ЯК ходили зі списками патріотів, АТОшників та опозиції по хатам і всі знають, що за цими списками стоїть ця падлюка портнов і...наш суд його ВІДМИВАЄ!!!
Де, в якій ще країні, окрім рашки і бєлорашки, таке можливе?
Це з такими судами і суддями ми збираємось в Європу?
показать весь комментарий
11.04.2025 20:39 Ответить
Бу-га-га...
А написав би "колаборант і зрадник Порошенко" отримав би премію "журналіст года"...
показать весь комментарий
11.04.2025 20:40 Ответить
Повернусь живим з війни, і якщо десь та колись випадково зустріну на життєвому шляху Андрія Портнова - повільно відпиляю йому голову іржавим ножем.
Мразота рашистська.
Тікай з Відню, Андруша!
Тікай з Європи!
Тікай куди завгодно, туди, де до тебе не добереться жоден українець.
Бо тобі не жити, гнида!
показать весь комментарий
11.04.2025 20:40 Ответить
та у того кандома стільки охорони що хіба фпв на оптиці дістанеш, бо щось мені здається ці підари після війни будуть на брички реби ставити.
показать весь комментарий
11.04.2025 21:02 Ответить
З нашим досвідом штурмів посадок уся та його потенційна охорона - якось і несерйозно ))
показать весь комментарий
11.04.2025 21:12 Ответить
Головне - повернись живим! 🙏🙏🙏
показать весь комментарий
11.04.2025 21:09 Ответить
Думаю, справедливим було б опублікувати імена всіх суддів двох складів судів. Народ має знати, хто від імені України захищає її ворогів.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:44 Ответить
И желательно «прибрать» их где-нибудь в садочку на два метра в глубину ! (желательно с семьями)
показать весь комментарий
12.04.2025 08:34 Ответить
отак, обмовили чесну людну, патріота. ну нічого, добре що справедливий суд у нас все таки Є! недарма судді отримують сотні тисяч в місяць.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:45 Ответить
Аххахаха )). Колаборант і зрадник Портнов мав би поцікавитися в Барбари Стрейзанд (або на худий кінець в чувака, який судив Герострата) чим закінчуюються такі спростування
показать весь комментарий
11.04.2025 20:46 Ответить
Цю мразь портнова підвісити за яйця, щоб довго мучився
показать весь комментарий
11.04.2025 20:46 Ответить
39 штук під..рило відсудило. Отак.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:49 Ответить
А можна судові витрати віддати самокатом!?
показать весь комментарий
11.04.2025 20:49 Ответить
Ось такий він Кієв.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:51 Ответить
От саме класне спростування з вибаченням зі старого анекдоту:
Вчителька: Вовочка, негайно вибачся перед Марією за те що обізвав її курвою!!!
Вовочка: Марія не курва???!!! Ну вибачайте...
показать весь комментарий
11.04.2025 20:52 Ответить
Добре. Ще раз нагадали, що таке цей портнов і вся ця зебанда, і, якщо в когось ще були якісь сумніви, зараз впевняться остаточно)) Раз на тиждень можна цю новину постити - щоб не забували. Бо вибори незабаром. І, не дай Боже, знову припруться ті ібануті 73% від 40%, що тоді прийшли.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:53 Ответить
щоцемамо?
показать весь комментарий
11.04.2025 20:53 Ответить
Хахаха,портняша работал главой администрации Януковича,эта должность вне подозрений и признание портниху преступником наводило бы тень на эту должность и на того,кто ее занимает сегодня,ученика портнова и его шайки,а у судьи с логикой и розумом полный порядок,приговор вынес тот который от него ждали его хозяева.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:55 Ответить
Обмовили бідного і несчасного... Добре, хоч втекти встиг...
І скажіть, що вона не права?

показать весь комментарий
11.04.2025 20:55 Ответить
Перепрошую, "нещасного".
показать весь комментарий
12.04.2025 08:19 Ответить
Жаль, що Шуфрич пішов під роздачу, як жертовний козел союзу СН та ОПЗЖ.

А то б і він зараз на Бутусова у суд подав та виграв.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:58 Ответить
так а судді хто?
показать весь комментарий
11.04.2025 21:00 Ответить
Портнова і його дружбана Татарова , потрібно судити
не песчерним судом міста Києва , який підкаблучний
Татарову , а судом не заангажованим і обʼктивним ,
тільки де його взяти при цій злодйській владі ,
от в чому питання ??
Тварюка портянка сидить на росіі і тут управляє нашими суддями,
пи@здець !!
показать весь комментарий
11.04.2025 21:03 Ответить
Уряд (тобто ЗЄрмаки) не бачить підстав застосовувати санкції РНБО проти Андрія Портнова, ексзаступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича.

Для ЗЄ-влади це кришталево чиста людина.

Уряд США запровадив санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова.

А ось саме через таке ОП розганяє антиамериканську істерію.
показать весь комментарий
11.04.2025 21:06 Ответить
Маленькі деталі, на які не звертають уваги. В часи, коли феєрили три юристи біля Віті Ростовського, вони просунули норму, що тоді вищий суд вправі вирішувати, чи слід передавати справу на розгляд Верховного суду чи ні. З встановленням триступеневого судового процесу цей анахронізм відпав. Один з трьох юристів який став під вітрило влади Біля Бубона моментально проштовхнув повернення до цього. На другому рівні тоді ж апробували практику відмовляти у відкритті апеляційного провадження під надуманними причинами. При втечі гопоти це, ясна річ відпаде, але осад залишиться.
І для таких позовів слід повернутись до основ судочинства- адреса місця знаходження позивача, копія паспорта, місце реєстрації проживання. Відсутність відомостей припиняє розгляд справи. А то агент Козир живе в Москві, перли пише нібито з Відня.
показать весь комментарий
11.04.2025 21:07 Ответить
Знову судді перед портновим на задні лапи стали, як в 2019.
Чи не домовляються за нашою спиною про капітуляцію?
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/channel/UCosCGr1KThCBOXjeKUO7WmQ/community?lb=UgkxmmAjv8ipPr8AHCif8MarDn-pC0vXIIB7 7 часов назад

Софія Федина:
Отакі от новини...
показать весь комментарий
11.04.2025 21:09 Ответить
Чекаємо:
"Іменем України Верховний Апеляційний Суд України ВІДМІНИВ деякі фізичні та хімічні Закони Природи"
показать весь комментарий
11.04.2025 21:11 Ответить
Портнов.
показать весь комментарий
11.04.2025 21:14 Ответить
На цих продажних суддів чекає народний суд ,тобто
буде розправа тільки не над всіма разом 😡
Потихеньку ......🙁

показать весь комментарий
11.04.2025 21:15 Ответить
Які це українські суди,це суки в мантіях які працюють на користь ворогів України.Портнов-кодоборант який строчив позови на патріотів України,це мерзота,яка працювала на зека.Ганьба судочинству України.За що їм платять захмарні зарплати.Портнов виконував при зеку ті функції що зараз виконує Татаров.
показать весь комментарий
11.04.2025 21:25 Ответить
Нічого, час настане і для портнових-татарових. переможемо русню - переможемо і прокацапську п%дарасню
показать весь комментарий
11.04.2025 21:28 Ответить
Дивно, але після цього спростування підозри з приводу гідності цього фрукта лише посилились. Слово портнов в статті зустрічається лише двічі, але цього вистачило, щоб справу завели і розглянули в суді. В той же час країну розкрадають мільярдами, справи, якщо і заводять, розглядають роками, спливають будь-які терміни давності, рішень немає. А тут спромоглись... Цікаво як саме працюють ці механізми? Скоріш за все - максимально цинічно.
показать весь комментарий
11.04.2025 21:45 Ответить
Портнов - %уйло - хай подасть на мене до суду )))
показать весь комментарий
11.04.2025 21:56 Ответить
... ганьба і сором.
показать весь комментарий
11.04.2025 22:00 Ответить
З обранням зеленського, в Україну повернулися портнови і коломойські.
Вони із єрзенським організували повномаштабне вторгнення. Після чого портнови втекли, а коломойських сховали під захист сбу.
показать весь комментарий
11.04.2025 22:07 Ответить
Портнов Андрій Володимирович - колаборант та зрадник України.
показать весь комментарий
11.04.2025 22:11 Ответить
Якесь гівнов у суді спростовує шо воно не гівно...
показать весь комментарий
11.04.2025 22:16 Ответить
Ця суддя Осипенко Л.М. працювала суддею в Луганській області, в 2019 попадала в поле зору САП та Вищої ради правосуддя, а тепер "спливла" в Дарницькому суді м. Києва. Портнов теж з Луганська, - співпадіння..?
показать весь комментарий
11.04.2025 22:20 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2025 22:25 Ответить
Не маю сумнівів, що колаборант та зрадник Портнов є подєльніком Татарова. Суддя Осіпенко Л.М. буде засуджена народом України.
показать весь комментарий
11.04.2025 23:40 Ответить
Як варіант спростування:
-портнов не зрадник та не колаборант??? Ну вибачте… 😂😂😂
показать весь комментарий
11.04.2025 23:50 Ответить
Україна це цирк абсурду)
показать весь комментарий
12.04.2025 00:23 Ответить
А зрадник зараз сидить і п'є каву. І планує стати президентом двічі. Якщо не вічно. Так йому друг з кремля порадив. А ви всі партнов, татаров. Смішно. Були б вони без нього.
показать весь комментарий
12.04.2025 00:42 Ответить
Треба портнова з ківою звести, два сапога - пара.
показать весь комментарий
12.04.2025 00:48 Ответить
Треба подавати апеляцію! Може є ще нормальні судді?!
показать весь комментарий
12.04.2025 03:17 Ответить
Країна мрій...це часом не ті судді які в 22 році готувалися януковича на трон повернути...ну ну....
показать весь комментарий
12.04.2025 06:50 Ответить
колаборант та зрадник Портнов - ПНХ.от все,що я можу сказати.
показать весь комментарий
12.04.2025 08:09 Ответить
а де він находиться зараз - скиньте локацію.потрібно перевірити якого кольору в нього кишки.
показать весь комментарий
12.04.2025 08:11 Ответить
у Відні. Якщо маєте зайвий час і гроші, то можете його там знайти.
показать весь комментарий
12.04.2025 21:09 Ответить
окей - якщо це так то всі взяли на приціл.
показать весь комментарий
13.04.2025 08:00 Ответить
там у Відні цілей просто дохєра. У них там гніздо.
показать весь комментарий
13.04.2025 08:16 Ответить
ПОРТНОВ - кремлівський КОЛАБОРАНТ, ЗРАДНИК.
Виродок, нечисть, метастаз, українофоб, нацист, корупціонер, вбивця, потвора!

Воно догавкається колись, як Ківа.

Хай тепер подає на мене до суду!
показать весь комментарий
12.04.2025 09:23 Ответить
На основе ЧЕГО публикация в пять страниц "признана недостоверной"?
показать весь комментарий
12.04.2025 12:27 Ответить
Портновським судам віринема.
У вищій раді правосуддя досі працює онука судді який виніс останній смертний вирок в 1988 р. Воїну УПА Івану Гончаруку.
І цей дід екс суддя отримує пенсію 210 тис.грн
показать весь комментарий
12.04.2025 16:29 Ответить
В розпал війни портнов і його син втекли з країни, тобто вони її зрадили. Після цього він звернувся до суду країни, яку зрадив, з позовом про захист його честі і гідності. І суд іменем України визнав людину, яка її зрадила, чесною і гідною. Таке можливо в єдиному випадку, коли ні честі ні гідності немає ні у позивача, ні у суду.
показать весь комментарий
12.04.2025 22:25 Ответить
Суддя ОспенкоЛ.М. в її провадженні справа 362/2877/23. Справа про спадщину. Суд відбувся кінцевий 3.12.2024р. Рішення зявилося 13. 03.2025р. В рішенні на кожній сторінці/10ст./нісенітниці. Кожен суд починався на годину півтори пізніше. Суд коли допитували моїх свідків назначено на 2год. Почався в 15.30. Послухали першого свідка і викликали другого і суддя залишила залу суду і була відсутня 40хв. Свідок деректор школи, депутат селищної ради стояв біля кафедри і чекав коли появиться суддя. Третього мого свідка вже неслухали. Суддя сказала, що робочий час закінчився. Це вже неговрячи, що умисно невказані факти і свідчення моїх свідків. Я думаю, а що змінилось? Мого діда репресували, бо куркуль, де його могила ніхто незнає. Маму мою судили за те що нарвала колося проса. 5 років тюрми. Нас четверо меншим братам моїм по року/близнюки/. Це 1952 рік. Слава Богу помер Сталін 1953 рік і маму помилували. Дійшла черга до мене. Справа про спадщину. Я навіть немогла уявити,що в рішенні суду може бути написано стільки брехні. Мова вже не про спадщину, а про компетентність судді. Іменем України. Який сором і страх.
показать весь комментарий
14.04.2025 10:38 Ответить
 
 