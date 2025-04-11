Опровержение
Опубликовано от имени:
Юрия Винничука и Прокопишин Ольги
Во исполнение решения Дарницкого районного суда города Киева от 08 марта 2024 года по делу № 753/16257/23, оставленным без изменений постановлением Киевского апелляционного суда от 28 февраля 2025 года, публикуем вступительную и резолютивную части решения суда по этому делу.
РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
08 марта 2024 года Дарницкий районный суд города Киева в составе судьи Осипенко Л.М., рассмотрев по правилам упрощенного искового производства без вызова (уведомления) участников дела, гражданское дело по иску Портнова Андрея Владимировича к Винничуку Юрию Викторовичу, Прокопишин Ольге Ярославовне, Интернет-изданию "ЦЕНЗОР.НЕТ" в лице главного редактора Бутусова Юрия Евгеньевича о защите чести, достоинства и деловой репутации, -
РЕШИЛ:
Иск Портнова Андрея Владимировича к Винничуку Юрию Викторовичу, Прокопишин Ольге Ярославовне и Интернет-изданию "ЦЕНЗОР.НЕТ" в лице главного редактора Бутусова Юрия Евгеньевича о защите чести, достоинства и деловой репутации удовлетворить частично.
Признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Портнова Андрея Владимировича информацию, распространенную 25 августа 2023 года на веб-сайте "Бизнес.Цензор" (https://censor.net/biz) в публикации под названием:
"Руководитель НАПК Александр Новиков: "На нас пытались давить отдельные правительства после того, как их компании были внесены в международный реестр спонсоров войны" по адресу в сети Интернет:
https://censor.net/biz/resonance/3439596/kerivnyk_nazk_oleksandr_novikov_na_nas_namagalys_tysnuty_okremi_uryady_pislya_togo_yak_yihni
в следующей фразе: "...коллаборационист и предатель Портнов".
Обязать Винничука Юрия Викторовича и Прокопишину Ольгу Ярославовну в течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления решения по данному делу в законную силу опровергнуть распространенную 25 августа 2023 года в публикации под названием: "Руководитель НАПК Александр Новиков: "На нас пытались давить отдельные правительства после того, как их компании были внесены в международный реестр спонсоров войны" по адресу в сети Интернет:
https://censor.net/biz/resonance/3439596/kerivnyk_nazk_oleksandr_novikov_na_nas_namagalys_tysnuty_okremi_uryady_pislya_togo_yak_yihni
недостоверную информацию о Портнове Андрее Владимировиче путем размещения на главной странице веб-сайта "Бизнес.Цензор" (https://censor.net/biz) вступительной и резолютивной части решения суда по этому делу под заголовком "Опровержение".
Отказать в удовлетворении иска Портнова Андрея Владимировича к Интернет-изданию "ЦЕНЗОР.НЕТ" в лице главного редактора Бутусова Юрия Евгеньевича о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Взыскать с Винничука Юрия Викторовича в пользу Портнова Андрея Владимировича судебные расходы в размере 19 506 гривен 93 копейки.
Взыскать с Прокопишин Ольги Ярославовны в пользу Портнова Андрея Владимировича судебные расходы в размере 19 506 гривен 93 копейки.
Решение суда вступает в законную силу через тридцать дней с момента его подписания и может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.
Участник дела, которому копия решения суда не вручена в день его подписания, имеет право на восстановление срока для апелляционного обжалования, если жалоба подана в течение тридцати дней с момента получения его копии.
В случае апелляционного обжалования, решение суда вступает в законную силу с момента принятия апелляционным судом судебного решения об отказе в открытии апелляционного производства, возвращении апелляционной жалобы, закрытии апелляционного производства, оставлении апелляционной жалобы без рассмотрения или без удовлетворения.
Сведения о сторонах:
истец - Портнов Андрей Владимирович
ответчик - Винничук Юрий Викторович
ответчик - Прокопишин Ольга Ярославовна
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Іменем України судять бойових генералів і розвідників
от курви судєйські !
навіть копійки не округлили - чєстні
у киримли є гарна традиція - платити рашистам судові стягненення пятаками.
у мене є бідончик мєлочі - пане Бутусов, назвіть адресу де я можу фінансово "долучитись" до стягнення
мотузка із зашморгом для судді - за мій рахунок
Чому б йому не виграти?
А от хто дозволяє портновим гулять на свободі, подавать позови от це питання.
Військами -- кацап.
Міністерством оборони -- незрозуміло який кримський татарин.
Найбільшою фірмою -- теж татарин, але донбаський.
Країною -- єврей.
От така непроста ситуація.
15 січня 2020 року суддя Світлана Волкова Печерського суду Києва ухвалила рішення, яким визнала, що Андрій Портнов проживав останні 5 років на території України, попри те, що 22 лютого 2014 року Портнов виїхав з України і повернувся лише 19 травня 2019 року.
Портнов просив встановити факт безперервного проживання його в Україні останні 5 років, оскільки від цього залежить реалізація його права на працю та участь в управлінні державними справами, зокрема, можливість бути обраним народним депутатом.
Нагадаємо, що у серпні 2019 суд стягнув для Портнова 1,8 млн грн моральної шкоди, а також 5 млн грн відшкодування витрат на адвокатів у зв'язку з діями Генпрокуратури, МЗС та посла Канади.
Після таких рішень можна чекати на другу серію " повернення портнова."
А вам казали ще у 2019, що саме так воно і буде.
Заждіть - ще й буцигарні почнуть відчиняти свої обйми для тих, кому не подобаються риги та неориги при владі.
Знову ПАПЄРЄДНІКІ винні?
Яка наглість, у подонка портнова - честі, гідністі та ділової репутації ніколи не було!
Весь народ, всі ті, хто зараз на фронті, всі ті, хто бачив захоплення Бучі, Ірпіня та інших місць - всі бачили ЯК ходили зі списками патріотів, АТОшників та опозиції по хатам і всі знають, що за цими списками стоїть ця падлюка портнов і...наш суд його ВІДМИВАЄ!!!
Де, в якій ще країні, окрім рашки і бєлорашки, таке можливе?
Це з такими судами і суддями ми збираємось в Європу?
А написав би "колаборант і зрадник Порошенко" отримав би премію "журналіст года"...
Мразота рашистська.
Тікай з Відню, Андруша!
Тікай з Європи!
Тікай куди завгодно, туди, де до тебе не добереться жоден українець.
Бо тобі не жити, гнида!
Вчителька: Вовочка, негайно вибачся перед Марією за те що обізвав її курвою!!!
Вовочка: Марія не курва???!!! Ну вибачайте...
І скажіть, що вона не права?
А то б і він зараз на Бутусова у суд подав та виграв.
не песчерним судом міста Києва , який підкаблучний
Татарову , а судом не заангажованим і обʼктивним ,
тільки де його взяти при цій злодйській владі ,
от в чому питання ??
Тварюка портянка сидить на росіі і тут управляє нашими суддями,
пи@здець !!
Для ЗЄ-влади це кришталево чиста людина.
Уряд США запровадив санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова.
А ось саме через таке ОП розганяє антиамериканську істерію.
І для таких позовів слід повернутись до основ судочинства- адреса місця знаходження позивача, копія паспорта, місце реєстрації проживання. Відсутність відомостей припиняє розгляд справи. А то агент Козир живе в Москві, перли пише нібито з Відня.
Чи не домовляються за нашою спиною про капітуляцію?
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/channel/UCosCGr1KThCBOXjeKUO7WmQ/community?lb=UgkxmmAjv8ipPr8AHCif8MarDn-pC0vXIIB7 7 часов назад
Софія Федина:
Отакі от новини...
"Іменем України Верховний Апеляційний Суд України ВІДМІНИВ деякі фізичні та хімічні Закони Природи"
буде розправа тільки не над всіма разом 😡
Потихеньку ......🙁
Вони із єрзенським організували повномаштабне вторгнення. Після чого портнови втекли, а коломойських сховали під захист сбу.
-портнов не зрадник та не колаборант??? Ну вибачте… 😂😂😂
Виродок, нечисть, метастаз, українофоб, нацист, корупціонер, вбивця, потвора!
Воно догавкається колись, як Ківа.
Хай тепер подає на мене до суду!
У вищій раді правосуддя досі працює онука судді який виніс останній смертний вирок в 1988 р. Воїну УПА Івану Гончаруку.
І цей дід екс суддя отримує пенсію 210 тис.грн