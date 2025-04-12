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Новости Китайские наемники в армии РФ
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Граждане КНР, воюющие в Украине, являются наемниками и не имеют отношения к правительству Китая, - Reuters

наемники РФ из Китая

Более сотни китайских граждан, воюющих в составе российской армии против Украины, являются наемниками и, похоже, не имеют прямой связи с правительством Китая.

Об этом Reuters сообщили два американских чиновника, знакомые с данными разведки США, а также бывший западный разведчик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Американские чиновники, говорившие на условиях анонимности, отметили, что китайские бойцы имеют минимальную подготовку и не оказывают ощутимого влияния на действия российских войск.

Бывший представитель западной разведки сообщил Reuters, что в войне на стороне России участвуют около 200 китайских наемников, с которыми официальный Пекин не имеет связи. В то же время, китайские военные, по его словам, получили официальное разрешение от правительства КНР находиться вблизи фронта с целью изучения опыта и тактики.

Также читайте: В китайских соцсетях публикуют видео, с помощью которого россияне вербуют китайцев на войну в Украине, - The Guardian

Граждане Китая в плену ВСУ

Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Они воевали в составе армии РФ.

По словам президента, ВСУ вступили в бой с шестью китайцами в Донецкой области в пределах населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка, после чего двоих взяли в плен.

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан страны в войне России против Украины на стороне РФ.

Спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Штаты знают о том, что Украина взяла в плен двух граждан Китая, воевавших на стороне России.

Автор: 

Китай (2963) наемники рф (2080) война в Украине (3789)


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Топ комментарии
+9
Скажіть, будь-ласка, це Марії Берлінській і ще декільком блогерам на цьому ресурсі. Бо хлопці та дівчата лізуть в геополітику, нічого не розуміючи і тільки шкодять Україні. Шариш в дронах - збирай дрони, не лізь туди, в чому не петраєш
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12.04.2025 01:09
+6
А воно Пекіну треба? У нього тих китайців - "шо у дурака - махорки...". Це не Ізраїль, який над кожним громадянином трясеться... А вступлять у обмінний процес - спровокують розмови, що "не все так просто з тими китайцями...!" А так - заявлять, що "влада тут - "не при ділах", робіть з ними, що хочете...", і забудуть про них... І
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12.04.2025 05:32
+5
Я вважаю, що Китай веде свою гру. Але якби він хотів нашої поразки - нам би перекрили "комплєктуху" ще в році 21-22. Країні, яка веде війну китайськими цивільними дронами
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12.04.2025 01:41
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Правила форума Совет форумчан
Скажіть, будь-ласка, це Марії Берлінській і ще декільком блогерам на цьому ресурсі. Бо хлопці та дівчата лізуть в геополітику, нічого не розуміючи і тільки шкодять Україні. Шариш в дронах - збирай дрони, не лізь туди, в чому не петраєш
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12.04.2025 01:09 Ответить
А ви слідчий? Вирок суду вже винесено?
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12.04.2025 01:35 Ответить
Допивайте чарку і лягайте спати - Лінч. Бо зараз напишу, що то ви навели - вас і лінчують
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12.04.2025 01:43 Ответить
ви теж вважаєте, що тут китайський уряд ні до чого? ну-ну... ви десь бачили у Китаї свободу слова? там усі соцмережі під ковпаком комуняцької гебні, все модерується і цензурується. як тільки спалахнули ці тарифні війни, у китайських соцмережах почали крутити ролики про американські тарифи. так от, буквально відразу ті всі ролики були забанені і заблоковані. а проти тих, хто їх поширив вже завели справи. тобто уряд за тим всім слідкує і контролює. і інша ситуація. у китайських соцмережах зараз повно роликів із вербовкою на війну в Україну на стороні парашки. і що? хтось банить там ті ролики як це роблять з роликами про американські тарифи? ні. ніхто цих роликів не банить. а це що значить? а це значить, що комуняцький уряд підтримує таку політику. офіційно заявляє, що закликає своїх громадян не брати участь у війні, а по факту закриває очі на вербовку м'яса на війну. якщо закликаєш громадян не брати у війні участь, то і ролики ці пропагадистські зобов'язані блокувати.

а от про Китай ще дуже цікава інфа. і на фейк це явно не схоже:
20.‎01.‎2025
Ракетний удар ЗС України по не встановленому об'єкту на схід від Ростова-на-Дону. Вибух і три повторних детонації. Подробиці з'ясовуються. 47.118973° 39.574927°

21.‎01.‎2025

На місці ракетного удару по не встановленому об'єкту на схід від Ростова-на-Дону (ГЗМ ‎21.‎01.‎2025) проводяться незвичні роботи по виявленню і збору залишків і уламків, а також знімається і вивозиться верхній шар грунту в епіцентрі удару. На місці робіт присутні крім російських військових люди в військовій формі без знаків розпізнавання.

22.‎01.‎2025

Загальна вага уламків, поки що не встановленого об'єкту знищеного одночасним ударом трьох українських ракет, складає декілька тонн. Усі вони вивозяться на не встановлений об'єкт на території Ростова-на-Дону. (по темі ‎20.‎01.‎2025 21.‎01.‎2025).
08.‎02.‎2025

Уламки з місця ракетного удару по об'єкту на схід від Ростова-на-Дону (по темі ‎20.‎01.‎2025 21.‎01.‎2025) утилізуються в дуговій сталеплавильній печі ТОВ "Новоросійський прокатний завод" (Шахти, Ростовська, РФ, група "Новоросметал")

Під час завантаження уламків з місця ракетного удару для вивезення з району враження було ідентифіковано передню частину транспортного засобу. Скоріше всього це транспортна пускова установка Taian HTF5680A1, засіб транспортування китайської ракетної системи IRBM DF-26 (клас. НАТО CH-SS-18) . Серед уламків в радіусі враження також були знайдені залишки тіл на одному з яких збереглися частини одягу з нарукавною нашивкою з надписом 九六七五? , що майже точно передає позначення номеру прикриття військової частини "96754" ( MUCD , MUCK , китайська :部队代号 ракетної бригади № 654, 65 [65基地] ракетної бази ЗС КНР (пмд Далянь, КНР) (перша публічна згадка про бригаду червнь 2017 (Тайвань), оснащення IRBM DF-26 - влітку 2018 року). Geo: вірогідно 39.302672, 122.065102 (по темі ‎20.‎01.‎2025 21.‎01.‎2025 22.‎01.‎2025 ГЗМ ).
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12.04.2025 01:25 Ответить
Я вважаю, що Китай веде свою гру. Але якби він хотів нашої поразки - нам би перекрили "комплєктуху" ще в році 21-22. Країні, яка веде війну китайськими цивільними дронами
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12.04.2025 01:41 Ответить
та ясна річ, що свою. просто в цій його грі нічого хорошого Україні не світить. дуже тупо і наївно сподіватись на те, що якщо ми будемо загравати з Китаєм, то він натомість перестане підтримувати рашку. та не буде цього. хоча такі упороті і наївні заяви ще й сьогодні лунають.
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12.04.2025 08:06 Ответить
Або американська розвідка обісралася, або джерела брешуть. У китайському тік-току регулярно десятки постів місяцями набирають найманців у кацапію. При тотальному контролі і цензурі таке можливо лише за потурання китайського уряду.
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12.04.2025 01:14 Ответить
І що ? Сі винний ? За найманців ? За золотом, драг. камінням. З цим так не повоюєш. Тут треба дипломатія, яку в Україні представляє ... завгосп. У перервах чмонька Віслюк.
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12.04.2025 01:22 Ответить
Та якось по×уй на твого косоокого кумира, за котрого тобі так болить. ))
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12.04.2025 01:31 Ответить
Бєдныя хунгузы((( Даже "неназванные Штаты" открестилися.. Опять паребрик(
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12.04.2025 01:23 Ответить
А нам *****.
Головне закликати усі сторони кєтая ***** до перемовин і взаємоповаги.
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12.04.2025 01:24 Ответить
Як завжди є професійні китайські військові (козачки) з метою вивчення зброї, досвіду, тактики і заведення корисних знайомств.

Все це розведене корисними ідіотами (шукачами пригод і злиднями).
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12.04.2025 01:25 Ответить
Зараз, коли Тромб наїхав на Китай зі своїми 145% тарифами, економіка КНР буде шукати нові ринки збуту, бо інакше - затоварення і крах банкрутства.
Вже є перші сигнали від товариша Сі у бік ЄС, що надає європейцям певні важелі у відносинах з Пекіном. І цим Брюселю треба скористатись для обмеження постачання китайцями на пітьму продукції і матеріалів подвійного призначення для їх використання у війні з Україною.
Бо без китайської підтримки економіка і ВПК пітьми здується за раз.
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12.04.2025 01:33 Ответить
У Трампа вже попередили Європу щодо співпраці з Китаєм - сказали, що буде "перерізане горло"
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12.04.2025 02:25 Ответить
Європа закуповує у США скраплений газ в товарних кількостях, від якого відмовився Китай.
Так що ці погрози Тромба - як художний свист.
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12.04.2025 02:29 Ответить
Ну тоді по 15 їм як найманцям, і на шахту в Жовті Води.
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12.04.2025 01:47 Ответить
Та це й так було зрозуміло, що це не кадрові військові. Зеленський думав (ну точніше Єрмак), що широкий розголос викличе бажання в Трампа підтримати Україну, щоб мати ще один спосіб вставити палиці в колеса китайського велосипеду. Але сильно недооцінили наскільки Донні любить свого друга-путлєра, і той, відповідно, проігнорував все це.
Краще тихенько виміняти на них полонених (і не 1 до 1, а з більш адекватним розміном), або хоч вантажівку зі снарядами 152мм. від КНР.
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12.04.2025 02:26 Ответить
А воно Пекіну треба? У нього тих китайців - "шо у дурака - махорки...". Це не Ізраїль, який над кожним громадянином трясеться... А вступлять у обмінний процес - спровокують розмови, що "не все так просто з тими китайцями...!" А так - заявлять, що "влада тут - "не при ділах", робіть з ними, що хочете...", і забудуть про них... І
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12.04.2025 05:32 Ответить
От тому я і написав - "тихенько виміняти". Зелена влада просто не розуміє, що іноді потрібно діяти тихо і без криків. І тоді, та ж КНР, могла б виміняти полонених, щоб не було не потрібних їй розмов.
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12.04.2025 09:58 Ответить
"ЗЕ-влада" і "тихенько" - протилежності... "Блазень" все перетворює в шоу... Саме тому союзники, працюючи з Залужним, старалися урізать інформованість "Блазня", до мінімуму... І тоді у нас були перемоги...
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12.04.2025 10:22 Ответить
Китайці відправили своїх для вивчення ******** війни, переймання досвіду, а офіційно нібито ні при чому
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12.04.2025 04:47 Ответить
"Вивчення досвіду ******** війни", перебуваючи на театрі воєнних дій - цілком вживана практика... Почитай Ігнатьєва, "Пятьдесят лет в строю". Там він доволі непогано розписав роботу "іноземних військових агентів" під час російсько-японської війни...
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12.04.2025 05:36 Ответить
Як сі так і пу ненавидять буржуїв багатих, вони класові брати навіки

А сибильнаса
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12.04.2025 08:17 Ответить
Ага... Особливо ненавидить "багатих буржуїв" Путін - маючи статки в сотні мільярдів, сховані по вссій земній кулі... А Сі це й не потрібно - бо він - ІМПЕРАТОР. Тому володіє всією країною....
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12.04.2025 08:30 Ответить
Да шо ви кажете??? Китай Пів корея іран будуть жити там де жили українці..і ці під.ри будуть разом з путінськими недоістотами далі чекати нової війни
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12.04.2025 07:03 Ответить
Буба, ты вместо того чтобы строить из себя борца со всеми тоталитарными странами и представлять из себя жертву лучше начни тоже агитацию во всех бедных странах предлагать наемничество за деньги. Вот твою идею контракт 18-24 можно экстраполировать на всякие Бразилии Венесуэлы Бангладеш и тп где куча очень бедных людей и которые с радостью согласятся повоевать. Глядишь и меньше бусифтцировать собственного народа надо будет. А твоя позиция что тебя атакуют наемники из Китая Кореи и тп ни к чему не приведет ибо если ты еще не понял Европе и тем более сша на это насрать
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12.04.2025 07:25 Ответить
Можно кстати тоже китайцев нанимать за деньги . Очевидно что Китай единственное что делает это продает дроны обоим сторонам и пока они гамселят друг друга хитрый китаец считает деньги. Поэтому товарищ си за интересное предложения может поставлять небольшие ( около миллиона ) боевые силы двум противоборствующим сторонам в качестве наемников. То что они запчасти для Дронов продают нам в огромных количествах кстати и есть хороший индикатор насколько у них «дружба» с путлером
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12.04.2025 07:46 Ответить
Чем больше компромата на маоистов вывалить в медиапрстранство,тем лучше,Трамп это оценит,действуй Вова.
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12.04.2025 07:54 Ответить
Не читал, но осуждаю (с)
Тавалиса не посылал, но одобряю, а сибиль наса
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12.04.2025 08:13 Ответить
Білий шум, знайшли сенсацію!
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12.04.2025 08:18 Ответить
Не може бути
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12.04.2025 11:38 Ответить
 
 