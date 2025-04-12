Граждане КНР, воюющие в Украине, являются наемниками и не имеют отношения к правительству Китая, - Reuters

Более сотни китайских граждан, воюющих в составе российской армии против Украины, являются наемниками и, похоже, не имеют прямой связи с правительством Китая.

Об этом Reuters сообщили два американских чиновника, знакомые с данными разведки США, а также бывший западный разведчик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Американские чиновники, говорившие на условиях анонимности, отметили, что китайские бойцы имеют минимальную подготовку и не оказывают ощутимого влияния на действия российских войск.

Бывший представитель западной разведки сообщил Reuters, что в войне на стороне России участвуют около 200 китайских наемников, с которыми официальный Пекин не имеет связи. В то же время, китайские военные, по его словам, получили официальное разрешение от правительства КНР находиться вблизи фронта с целью изучения опыта и тактики.

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Граждане Китая в плену ВСУ

Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Они воевали в составе армии РФ.

По словам президента, ВСУ вступили в бой с шестью китайцами в Донецкой области в пределах населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка, после чего двоих взяли в плен.

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан страны в войне России против Украины на стороне РФ.

Спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Штаты знают о том, что Украина взяла в плен двух граждан Китая, воевавших на стороне России.