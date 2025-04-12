Граждане КНР, воюющие в Украине, являются наемниками и не имеют отношения к правительству Китая, - Reuters
Более сотни китайских граждан, воюющих в составе российской армии против Украины, являются наемниками и, похоже, не имеют прямой связи с правительством Китая.
Об этом Reuters сообщили два американских чиновника, знакомые с данными разведки США, а также бывший западный разведчик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Американские чиновники, говорившие на условиях анонимности, отметили, что китайские бойцы имеют минимальную подготовку и не оказывают ощутимого влияния на действия российских войск.
Бывший представитель западной разведки сообщил Reuters, что в войне на стороне России участвуют около 200 китайских наемников, с которыми официальный Пекин не имеет связи. В то же время, китайские военные, по его словам, получили официальное разрешение от правительства КНР находиться вблизи фронта с целью изучения опыта и тактики.
Граждане Китая в плену ВСУ
Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Они воевали в составе армии РФ.
По словам президента, ВСУ вступили в бой с шестью китайцами в Донецкой области в пределах населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка, после чего двоих взяли в плен.
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан страны в войне России против Украины на стороне РФ.
Спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Штаты знают о том, что Украина взяла в плен двух граждан Китая, воевавших на стороне России.
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а от про Китай ще дуже цікава інфа. і на фейк це явно не схоже:
20.01.2025
Ракетний удар ЗС України по не встановленому об'єкту на схід від Ростова-на-Дону. Вибух і три повторних детонації. Подробиці з'ясовуються. 47.118973° 39.574927°
21.01.2025
На місці ракетного удару по не встановленому об'єкту на схід від Ростова-на-Дону (ГЗМ 21.01.2025) проводяться незвичні роботи по виявленню і збору залишків і уламків, а також знімається і вивозиться верхній шар грунту в епіцентрі удару. На місці робіт присутні крім російських військових люди в військовій формі без знаків розпізнавання.
22.01.2025
Загальна вага уламків, поки що не встановленого об'єкту знищеного одночасним ударом трьох українських ракет, складає декілька тонн. Усі вони вивозяться на не встановлений об'єкт на території Ростова-на-Дону. (по темі 20.01.2025 21.01.2025).
08.02.2025
Уламки з місця ракетного удару по об'єкту на схід від Ростова-на-Дону (по темі 20.01.2025 21.01.2025) утилізуються в дуговій сталеплавильній печі ТОВ "Новоросійський прокатний завод" (Шахти, Ростовська, РФ, група "Новоросметал")
Під час завантаження уламків з місця ракетного удару для вивезення з району враження було ідентифіковано передню частину транспортного засобу. Скоріше всього це транспортна пускова установка Taian HTF5680A1, засіб транспортування китайської ракетної системи IRBM DF-26 (клас. НАТО CH-SS-18) . Серед уламків в радіусі враження також були знайдені залишки тіл на одному з яких збереглися частини одягу з нарукавною нашивкою з надписом 九六七五? , що майже точно передає позначення номеру прикриття військової частини "96754" ( MUCD , MUCK , китайська :部队代号 ракетної бригади № 654, 65 [65基地] ракетної бази ЗС КНР (пмд Далянь, КНР) (перша публічна згадка про бригаду червнь 2017 (Тайвань), оснащення IRBM DF-26 - влітку 2018 року). Geo: вірогідно 39.302672, 122.065102 (по темі 20.01.2025 21.01.2025 22.01.2025 ГЗМ ).
Головне закликати усі сторони кєтая ***** до перемовин і взаємоповаги.
Все це розведене корисними ідіотами (шукачами пригод і злиднями).
Вже є перші сигнали від товариша Сі у бік ЄС, що надає європейцям певні важелі у відносинах з Пекіном. І цим Брюселю треба скористатись для обмеження постачання китайцями на пітьму продукції і матеріалів подвійного призначення для їх використання у війні з Україною.
Бо без китайської підтримки економіка і ВПК пітьми здується за раз.
Так що ці погрози Тромба - як художний свист.
Краще тихенько виміняти на них полонених (і не 1 до 1, а з більш адекватним розміном), або хоч вантажівку зі снарядами 152мм. від КНР.
А сибильнаса
Тавалиса не посылал, но одобряю, а сибиль наса