Не имел в виду разделение Украины, в Times исказили мои слова, - Келлог

Спецпредставитель президента США Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что статья в британском издании "The Times" о возможном разделении Украины искажает его слова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Статья в "Times" искажает то, что я сказал. Я говорил о "силах устойчивости" после прекращения огня, в поддержку суверенитета Украины. Говоря о разграничении, я имел в виду районы или зоны ответственности союзнических сил, без участия американских войск. Я НЕ имел в виду разделение Украины", - подчеркнул Келлог.

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Ранее издание The Times сообщило, что спецпредставитель президента США Кит Келлог предположил возможность размещения британских и французских войск на западе Украины в рамках так называемых сил успокоения после прекращения огня. Келлог сравнил это с ситуацией в Берлине после Второй мировой войны, когда "город был разделен на зоны контроля между Россией, Францией, Великобританией и США".