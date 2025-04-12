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Новости Мирный план Трампа
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Не имел в виду разделение Украины, в Times исказили мои слова, - Келлог

кіт,келлог

Спецпредставитель президента США Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что статья в британском издании "The Times" о возможном разделении Украины искажает его слова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Статья в "Times" искажает то, что я сказал. Я говорил о "силах устойчивости" после прекращения огня, в поддержку суверенитета Украины. Говоря о разграничении, я имел в виду районы или зоны ответственности союзнических сил, без участия американских войск. Я НЕ имел в виду разделение Украины", - подчеркнул Келлог.

Также читайте: Украина может быть поделена, как Берлин после Второй мировой войны, - Келлог

Ранее издание The Times сообщило, что спецпредставитель президента США Кит Келлог предположил возможность размещения британских и французских войск на западе Украины в рамках так называемых сил успокоения после прекращения огня. Келлог сравнил это с ситуацией в Берлине после Второй мировой войны, когда "город был разделен на зоны контроля между Россией, Францией, Великобританией и США".

Автор: 

Кит Келлог (115) война в Украине (3789)


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Топ комментарии
+28
Хай скаже, що путін - ×уйло, або застрелиться.
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12.04.2025 01:48
+27
"Нас неправильно зрозуміли!" "Наші слова висмикнуті з контексту!" Десь ми вже це чули...
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12.04.2025 03:19
+22
І багато по тобі ракет та шахедів прилітало до 2022?

Чомусь виборці ЗЄ до 2019 втомилися від війни, якої навіть не бачили, і обрали некомпетентного колаборанта, щоб він її закінчив, заглядаючи ***** у вічі.

А тепер за те ж саме серють цеглинами на трампістів, яким взагалі насрати на Україну.
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12.04.2025 02:15
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Краще мовчи телепню, як нема що сказати...
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13.04.2025 09:33 Ответить
От козел, зi своiми силами стiйкостi. Ми що - Германiя-капiтулянт 1945-ого року, з тими секторами стiйкостi? Чи пiсля 1917 року з вашими секторами впливу - це допомогло Украiнi, окрiм ii пограбування, на кшталт корисних копалин, тiльки сiльськогосподарського видобутку. Пi.арок, а чому вам замiсть секторування Украiни не планувати, просто з дозволу Украiни, та з обов`язком ii захищати, створити свою вiйськову базу, а то й декiлька, та щей "пiдв`язатися"ЗА НАС в допомозi виходу на кордон 1991-го р. ???
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13.04.2025 11:53 Ответить
Тупi американцi навiть не пiдозрюють якого джина випустили на волю... Отже, спочатку стали жандармом Европи, пiсля 1945 р., пригнiчуючи Европу экономiчно, з лiмiтом вiйськового виробництва ( бо США тодi були наймогутнiшими у свiтi , адже 2СВ не торкнулася iх територiй, ба, мало того, США ще й нагрiли руки на вiйнi). Тепер вмивають руки, як i кацапи, коли розвалювали СССР, мовляв, досить всих кормити, да iдiте ви подалi... Та Европа швидко перелатаеться на шаленнi вiйськовi рейки, ще й для надiйностi, для экономiчного пiднеcення , потоваришуе з Китаем. Приросте мiццю. А ось в цьому - для США й проблема, бо всi свiтовi вiйни розпочиналися у Европi, коли з Европи перла мiць у всi боки. А в 3-iй СВ Штатам не пропетляти. Та й, за великим рахунком, це вже буде кiнець свту. Там ввали ядеркою в американський розлом, i 1\3 териториторii США обвалиться в океан... або й прицiлься ядеркою у Йелоустон, меньше не буде - ядерна зима, з нiччу у 7х24 на протязi мiнiмум 1000 рокiв, для землi буде забезпечена... Саме теплiше буде на экваторi +5, тобто экватор буде зоною тундри. Льодовик накрие навiть Африку. Нье, ну, на порозi такоi перспективи, амери - не кацапи безмозглi?
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13.04.2025 12:23 Ответить
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