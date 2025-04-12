Враг продвинулся в Калиновом, возле Новоалександровки и Котляровки, - DeepState

Российские войска смогли продвинуться возле трех населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Калиновом, возле Новоалександровки и Котляровки", - говорится в сообщении.

От Котляровки до административной границы с Днепропетровской областью осталось около 5 километров.

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