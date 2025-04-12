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Враг продвинулся в Калиновом, возле Новоалександровки и Котляровки, - DeepState
Российские войска смогли продвинуться возле трех населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся в Калиновом, возле Новоалександровки и Котляровки", - говорится в сообщении.
От Котляровки до административной границы с Днепропетровской областью осталось около 5 километров.
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+19 Герхард
показать весь комментарий12.04.2025 02:18
+1 Толя Бутко #601347
показать весь комментарий12.04.2025 02:22
+1 Isolda Peres
показать весь комментарий12.04.2025 08:41
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Тільки не ЗЄ та його талановиті призначенці.
Чому?
Дронова безпека у Калузькій, Липецькій, Тульській, Ростовській, Саратівській, Тамбовській, Рязанській, Астраханській та Волгоградській областях.
Як що на цьому сайту про щось не пишуть, це не означає, що цього не існує
нащо ми читаємо це безглузде скигління щодня