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Новости Ситуация на фронте донетчина
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Враг продвинулся в Калиновом, возле Новоалександровки и Котляровки, - DeepState

Российские войска смогли продвинуться возле трех населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Калиновом, возле Новоалександровки и Котляровки", - говорится в сообщении.

Калиново

Котляровка

От Котляровки до административной границы с Днепропетровской областью осталось около 5 километров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 126 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

Автор: 

Донецкая область (9621) Покровский район (550) Котляровка (2) война в Украине (3789) DeepState (91)


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Топ комментарии
+19
Якщо що, то винуваті Трамп, Спарц, Порошенко, жиди, рептилоїди....

Тільки не ЗЄ та його талановиті призначенці.
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12.04.2025 02:18
+1
"Час на нашому боці, працює на Україну!"(с)
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12.04.2025 02:22
+1
І жодного удару по мацквє?
Чому?
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12.04.2025 08:41
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Правила форума Совет форумчан
Якщо що, то винуваті Трамп, Спарц, Порошенко, жиди, рептилоїди....

Тільки не ЗЄ та його талановиті призначенці.
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12.04.2025 02:18 Ответить
👍
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12.04.2025 10:53 Ответить
"Час на нашому боці, працює на Україну!"(с)
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12.04.2025 02:22 Ответить
І жодного удару по мацквє?
Чому?
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12.04.2025 08:41 Ответить
Сьогдні зранку:
Дронова безпека у Калузькій, Липецькій, Тульській, Ростовській, Саратівській, Тамбовській, Рязанській, Астраханській та Волгоградській областях.

Як що на цьому сайту про щось не пишуть, це не означає, що цього не існує
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12.04.2025 09:03 Ответить
І все це - західна Донеччина, результат злочинної зради в Авдіївці, коли північний фланг (від міста), керований Сирським, стоїчно спостерігав за тим, як в абсолютно незручній позиції борсається Залужний. Бо главковерхові тоді треба було терміново "втопити" Залужного. Про це щойно і детально розказано на каналі ЮТУБ американця, колишнього харків'янина... Волосся стає дибом від наших "рідних" псевдопатріотів - зрадників...
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12.04.2025 09:36 Ответить
Доки військами керуватиме московит Сирський, Пуйло має надійного помічника в ЗСУ. Нащо йому переговори?
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12.04.2025 10:29 Ответить
Кремлівський сирник досі не дав жодного коментаря, чому зливаються території України, безмозгла не разу з буди не гавкнула.... Все за оманським планом!!!
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12.04.2025 13:26 Ответить
Зробіть коментарі платними, за донат в 100 грн.

нащо ми читаємо це безглузде скигління щодня
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12.04.2025 14:05 Ответить
 
 