На фронте произошло 126 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 126 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Российские захватчики нанесли 56 авиационных ударов, сбросив 56 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 900 дронов-камикадзе и осуществили около 5000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник с начала суток дважды проводил наступательные действия в сторону населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении агрессор атаковал в районах Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово, где украинские защитники остановили семь вражеских попыток продвинуться вперед.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении российские захватчики 24 раза атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Новое, Катериновка, Зеленая Долина и Ямполовка.

На Северском направлении наши защитники отразили шесть штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Белогоровка.

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На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Курдюмовки, Часова Яра и Орехово-Васильевки. Силы обороны отразили три атаки захватчиков.

Четырнадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении, в районах Дачного, Дружбы и Торецка. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Елизаветовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Преображенка, Надиевка и Андреевка. Наши защитники остановили 32 штурмовые действия противника, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 347 оккупантов, из них 105 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили одну боевую бронированную машину, две артиллерийские системы, 17 единиц автомобильной техники, три единицы специальной техники, средство РЭБ, пункт управления БпЛА; также повредили три артиллерийские системы и три автомобиля.

На Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Разлива и Раздольного. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и Бурлацкое.

На Ореховском направлении враг проводил четыре наступательных действия в районе Малых Щербаков. Украинские подразделения отразили все атаки.

На Приднепровском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников, успеха не имел.

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Операция ВСУ на Курщине

На Курском направлении с начала суток произошло 17 боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор; также захватническая армия осуществила 259 обстрелов, в том числе 21 - из реактивных систем залпового огня.