Более 5 тыс. атак совершили оккупанты в течение месяца, - Генштаб
С 11 марта по 11 апреля российские войска совершили 5124 атаки.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня проходит ровно месяц с тех пор, как рф отказалась принять полное и безусловное прекращение огня, предложенное американской стороной в переговорах. Продолжая неспровоцированную вооруженную агрессию против Украины российские оккупанты за это время, с 11 марта по 11 апреля, совершили 5124 атаки", - говорится в сообщении.
Также в Генштабе отметили о количестве вражеских атак на каждом из направлений фронта:
- Харьковский - 130;
- Купянский - 206;
- Лиманский - 627;
- Сиверский - 149;
- Краматорский - 140;
- Торецкий - 666;
- Покровский - 1739;
- Новопавловский - 398;
- Гуляйпольский - 152;
- Ореховский - 179;
- Приднепровский - 59;
- Курский - 679.
"В ходе вооруженной агрессии, потери противника за этот период составили: личный состав - 42 511 человек (из них убитыми более 21 тысячи); танки - 286; боевые бронированные машины - 721; артиллерийские системы - 1757; реактивные системы залпового огня - 50; средства ПВО - 29; БПЛА - 2796; ракеты - 16; автомобильная техника - 3684; специальная техника - 24; вертолеты - 4", - рассказали в Генштабе.
Также отмечается, что российские захватчики привлекли к боевым действиям подразделения вооруженных сил Северной Кореи общей численностью более 12 тысяч военнослужащих. Потери этого контингента КНДР (с начала операции на Курщине) составляют около 4 тысяч человек, из них более 3 тысяч - ранеными. Из четырех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, три - потеряли боеспособность.
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