Более 5 тыс. атак совершили оккупанты в течение месяца, - Генштаб

С 11 марта по 11 апреля российские войска совершили 5124 атаки.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня проходит ровно месяц с тех пор, как рф отказалась принять полное и безусловное прекращение огня, предложенное американской стороной в переговорах. Продолжая неспровоцированную вооруженную агрессию против Украины российские оккупанты за это время, с 11 марта по 11 апреля, совершили 5124 атаки", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили о количестве вражеских атак на каждом из направлений фронта:

Харьковский - 130;

Купянский - 206;

Лиманский - 627;

Сиверский - 149;

Краматорский - 140;

Торецкий - 666;

Покровский - 1739;

Новопавловский - 398;

Гуляйпольский - 152;

Ореховский - 179;

Приднепровский - 59;

Курский - 679.

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"В ходе вооруженной агрессии, потери противника за этот период составили: личный состав - 42 511 человек (из них убитыми более 21 тысячи); танки - 286; боевые бронированные машины - 721; артиллерийские системы - 1757; реактивные системы залпового огня - 50; средства ПВО - 29; БПЛА - 2796; ракеты - 16; автомобильная техника - 3684; специальная техника - 24; вертолеты - 4", - рассказали в Генштабе.

Также отмечается, что российские захватчики привлекли к боевым действиям подразделения вооруженных сил Северной Кореи общей численностью более 12 тысяч военнослужащих. Потери этого контингента КНДР (с начала операции на Курщине) составляют около 4 тысяч человек, из них более 3 тысяч - ранеными. Из четырех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, три - потеряли боеспособность.

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