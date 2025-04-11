Более трети боев за прошедшие сутки пришлось на Покровское направление, - Генштаб
В течение 10 апреля 2025 года Силы обороны провели 148 боевых столкновений с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 106 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 165 управляемых бомб. Кроме этого, совершил около шести тысяч обстрелов, из них 96 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2388 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Уды, Казачья Лопань Харьковской области; Петрушевка, Осоевка, Угроиды, Малая Рыбица, Проходы и Большой Прикол Сумской области; Гродовка, Сухая Балка, Александро-Калиново, Заря, Старая Николаевка, Покровск Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Павловка, Щербаки, Железнодорожное Запорожской области.
Поражение врага
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства и средство противовоздушной обороны российских захватчиков.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в направлении Новой Кругляковки, Песчаного и в районе Загрызово.
Бои на Востоке
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Ямполовка и в направлениях Торского, Дроновки, Грековки, Ольговки, Катериновки, Новомихайловки.
На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отражали восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и в районах Белогоровки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Белой Горы и Курдюмовки.
На Торецком направлении враг совершил 22 атаки в сторону Дилиевки и в районах населенных пунктов Дружба и Торецк.
На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые и наступательные действия агрессора в направлениях Романовки, Александрополя, Сергеевки, Котляровки и вблизи Калинового, Серебряного, Тарасовки, Сухой Балки, Валентиновки, Елизаветовки, Лисовки, Звирово, Удачного, Преображенки, Андреевки, Богдановки.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи населенных пунктов Константинополь и Багатир.
Юг
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили три атаки в районе Привольного.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не происходило.
На Приднепровском направлении враг провел две тщетные попытки продвинуться к позициям наших защитников.
Курская область
В операционной зоне на Курщине за прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 45 авиационных ударов с применением 62 управляемых авиационных бомб, а также осуществил 372 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня.
Север
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
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Саме для недопущення цього ЗСУ все ще утримують залишки плацдарму в Курській області та розпочали 18 березня обмежену операцію на стику Білгородської та Курської областей."
@ "Машовець https://www.facebook.com/share/p/1611PZk7cE/ вважає, що така кількість і стан російського угруповання може проводити на Сумщині тільки "наступальну операцію обмеженого масштабу" - тобто лише просування до 10 км углиб та до 30 км завширшки по фронту для створення буферної зони.
"Однак його здатність прорвати підготовлену оборону Збройних сил України (навіть перший її рубіж) на цьому напрямку в оперативно-тактичній глибині, а тим більше просунутися до міста Суми, особисто для мене викликає на даний момент досить скептичну оцінку", - наголошує експерт.
Однак він додає, що такий сценарій теоретично можливий. Щоправда, лише у випадку кардинального посилення російського угруповання.
Такі резерви у РФ можуть з'явитись не раніше середини літа і за умов, що їх розгортання буде безпроблемним, а масштаби наступальних дій на інших напрямках будуть мінімальними.
В такій ситуації військовий аналітик вважає вірогідними цілями російського наступу на Сумщини декілька об'єктів, важливих для утримання "буферної зони". Це висоти між селами Юнаківка та Храпівщина, лісовий масив на північний схід від Сум, який простягається від Радьківки до Могриці, та узбережжя річки Псел в прикордонні..."