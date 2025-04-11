Более трети боев за прошедшие сутки пришлось на Покровское направление, - Генштаб

В течение 10 апреля 2025 года Силы обороны провели 148 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 106 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 165 управляемых бомб. Кроме этого, совершил около шести тысяч обстрелов, из них 96 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2388 дронов-камикадзе.



Агрессор наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Уды, Казачья Лопань Харьковской области; Петрушевка, Осоевка, Угроиды, Малая Рыбица, Проходы и Большой Прикол Сумской области; Гродовка, Сухая Балка, Александро-Калиново, Заря, Старая Николаевка, Покровск Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Павловка, Щербаки, Железнодорожное Запорожской области.

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Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства и средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районе Волчанска.



На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в направлении Новой Кругляковки, Песчаного и в районе Загрызово.

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Бои на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Ямполовка и в направлениях Торского, Дроновки, Грековки, Ольговки, Катериновки, Новомихайловки.



На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отражали восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и в районах Белогоровки и Верхнекаменского.



На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Белой Горы и Курдюмовки.



На Торецком направлении враг совершил 22 атаки в сторону Дилиевки и в районах населенных пунктов Дружба и Торецк.



На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые и наступательные действия агрессора в направлениях Романовки, Александрополя, Сергеевки, Котляровки и вблизи Калинового, Серебряного, Тарасовки, Сухой Балки, Валентиновки, Елизаветовки, Лисовки, Звирово, Удачного, Преображенки, Андреевки, Богдановки.



На Новопавловском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи населенных пунктов Константинополь и Багатир.

Юг

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили три атаки в районе Привольного.



На Ореховском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не происходило.



На Приднепровском направлении враг провел две тщетные попытки продвинуться к позициям наших защитников.

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Курская область

В операционной зоне на Курщине за прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 45 авиационных ударов с применением 62 управляемых авиационных бомб, а также осуществил 372 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня.

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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