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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 931 450 человек (+1240 за сутки), 10 591 танк, 26 092 артсистемы, 22 055 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 931 450 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 931 450 (+1240) человек,

танков - 10 591 (+11) единица,

боевых бронированных машин - 22 055 (+7) единиц,

артиллерийских систем - 26 092 (+49) единицы,

РСЗО - 1362 (+2) единицы,

средств ПВО - 1127 (+0) единиц,

самолетов - 370 (+0) единиц,

вертолетов - 335 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 32 278 (+78) единиц,

крылатых ракет - 3145 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 43 807 (+128) единиц,

специальной техники - 3798 (+0) единиц.

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (19180) Генштаб ВС (6259) ликвидация (3528) уничтожение (6897)


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Топ комментарии
+24
Минув 4070 день москальсько-української війни.
197!! одиниць знищеної техніки та 1240! чумардосів за день.
Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 931 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Кабардино-Балкарська Республіка.
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12.04.2025 08:08
+16
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12.04.2025 08:10
+15
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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12.04.2025 08:27
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"Нас лякають великою війною і в черговий раз призначають дату військового вторгнення. Це вже не перший раз. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи.... Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ вже підписаний. У цей день ми вивісимо національні прапори, одягнемо синьо-жовті стрічки і покажемо всьому світу нашу єдність", - сказав тоді Зеленський.
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12.04.2025 07:46 Ответить
Минув 4070 день москальсько-української війни.
197!! одиниць знищеної техніки та 1240! чумардосів за день.
Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 931 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Кабардино-Балкарська Республіка.
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12.04.2025 08:08 Ответить
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12.04.2025 08:10 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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12.04.2025 09:37 Ответить
Хотілося б на Великдень залишити вже Кабардино-Балкарію проте реалії сьогодення говорять що це буде на 3-4 доби пізніше. Наобіцяні на Рамштаймі "смаколики" зможуть змінити хід війни але навряд чи найближчі 2-3 тижні.
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12.04.2025 09:44 Ответить
Та коли ж вона вже закінчиться ця кабардино-балкарія
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12.04.2025 10:24 Ответить
Зміни вже свою кабардино-балкарську платівку. Бери вище - московський регіон. Ля-я-япі, чаво уж там!
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12.04.2025 11:09 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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12.04.2025 08:27 Ответить
А не підкажете, на днях анонсували, що знищили черговий ракетоносій Ту, а в зведенях нічого про це немає, статистика по літакам не змінилася. Чому так?
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12.04.2025 10:17 Ответить
це щоб у коментарях не писали зайвий раз, що зведення ГШ не правдиві.
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12.04.2025 23:19 Ответить
Тому що це чергова брехня: його не знищили. А він "зніс" учора половину міста Суми. Така-то "статистика" від генштабу. Вони уже настільки забрехалися, що навіть не "фільтрують базар".
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13.04.2025 13:04 Ответить
Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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12.04.2025 10:55 Ответить
 
 