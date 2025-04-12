Общие боевые потери РФ с начала войны - около 931 450 человек (+1240 за сутки), 10 591 танк, 26 092 артсистемы, 22 055 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 931 450 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 931 450 (+1240) человек,
танков - 10 591 (+11) единица,
боевых бронированных машин - 22 055 (+7) единиц,
артиллерийских систем - 26 092 (+49) единицы,
РСЗО - 1362 (+2) единицы,
средств ПВО - 1127 (+0) единиц,
самолетов - 370 (+0) единиц,
вертолетов - 335 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 32 278 (+78) единиц,
крылатых ракет - 3145 (+0) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 43 807 (+128) единиц,
специальной техники - 3798 (+0) единиц.
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197!! одиниць знищеної техніки та 1240! чумардосів за день.
Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 931 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Кабардино-Балкарська Республіка.