Общие боевые потери РФ с начала войны - около 931 450 человек (+1240 за сутки), 10 591 танк, 26 092 артсистемы, 22 055 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 931 450 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 931 450 (+1240) человек,

танков - 10 591 (+11) единица,

боевых бронированных машин - 22 055 (+7) единиц,

артиллерийских систем - 26 092 (+49) единицы,

РСЗО - 1362 (+2) единицы,

средств ПВО - 1127 (+0) единиц,

самолетов - 370 (+0) единиц,

вертолетов - 335 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 32 278 (+78) единиц,

крылатых ракет - 3145 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 43 807 (+128) единиц,

специальной техники - 3798 (+0) единиц.

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