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Ночью россияне нанесли удар БПЛА по Сумам
В ночь на 12 апреля российские захватчики атаковали Сумы беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.
В результате попадания повреждены складские помещения и автомобили одного из предприятий. Травмированных и погибших нет.
На месте происшествия работают соответствующие службы по ликвидации последствий атаки.
В небе над Сумской областью силы ПВО сбили 5 вражеских БПЛА типа "Шахед".
С начала 2025 года подразделениями ПВО области ликвидировано 866 российских беспилотников.
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Водночас, за інформацією видання, масштабний наступ рф, найімовірніше, завершиться провалом.