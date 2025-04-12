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Новости Атака БПЛА на Сумы
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Ночью россияне нанесли удар БПЛА по Сумам

шахед

В ночь на 12 апреля российские захватчики атаковали Сумы беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

В результате попадания повреждены складские помещения и автомобили одного из предприятий. Травмированных и погибших нет.

На месте происшествия работают соответствующие службы по ликвидации последствий атаки.

В небе над Сумской областью силы ПВО сбили 5 вражеских БПЛА типа "Шахед".

С начала 2025 года подразделениями ПВО области ликвидировано 866 российских беспилотников.

Читайте также: На Сумщине в населенных пунктах в 17-километровой зоне от границы введена эвакуация, - ОВА

Автор: 

беспилотник (3585) обстрел (27093) Сумская область (3114) Сумы (1145) Сумский район (179)


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Це Ви росіян так називаєте?
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12.04.2025 09:27 Ответить
знову балалайки - шапеди
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12.04.2025 08:19 Ответить
⚡️Найбільш ймовірним напрямком прориву для рф є Сумська область, - The Telegraph

Водночас, за інформацією видання, масштабний наступ рф, найімовірніше, завершиться провалом.
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12.04.2025 08:22 Ответить
Дуже багато вони там розуміють ті аналітики і журналісти.
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12.04.2025 09:22 Ответить
 
 