Ночью россияне нанесли удар БПЛА по Сумам

В ночь на 12 апреля российские захватчики атаковали Сумы беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

В результате попадания повреждены складские помещения и автомобили одного из предприятий. Травмированных и погибших нет.

На месте происшествия работают соответствующие службы по ликвидации последствий атаки.

В небе над Сумской областью силы ПВО сбили 5 вражеских БПЛА типа "Шахед".

С начала 2025 года подразделениями ПВО области ликвидировано 866 российских беспилотников.

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