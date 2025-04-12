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Новости Результат работы ПВО
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Ночью россияне атаковали Украину 88 беспилотниками. ПВО уничтожила 56 БПЛА. Еще 24 дрона-имитатора были локально потеряны, - Воздушные Силы

В ночь на 12 апреля российские захватчики атаковали Украину беспилотниками типа "шахед" и дронами-имитаторами. 88 БПЛА были запущены с разных направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 56 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

24 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ применила против Украины 67 тыс. КАБов и 22,4 тыс. "Шахедов", - Воздушные Силы

Работа ПВО 12 апреля

Автор: 

беспилотник (3585) обстрел (27093) ПВО (2742) Воздушные силы (2288)


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Ну що там, пане Вітькофф, домовився про мир з пуйлом???
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12.04.2025 09:25 Ответить
Він ще розбирається с яким з ху...лів він зустрічався
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12.04.2025 09:28 Ответить
Можливо саме про.це і домовлялись всі чотири години і віткоф просим на пару дронів по Україні більше?!
Я б цьому не здивувалась.

А взагалі то його прїздка до пу з цим притисканням долоні до серця, виглядають принизливо, наче він просить дати йому нове завдання для шефа але не важке з огляду на вік Трампа.
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12.04.2025 09:32 Ответить
Напевно це відмічали закінчення американо ху...лостановской зустрічі
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12.04.2025 09:27 Ответить
І як завжди відповіді нема по ворожих містах ,раз в тижден проведуть атаку і тиждень після обговорюють ,в той час як ворог не зупиняєтся він щоночі атакує і руйнує наші міста.Можна говорити про мільйони виготовлених дронів коли результату немає пусті слова.
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12.04.2025 09:33 Ответить
8 балалаєк пропустили
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12.04.2025 10:25 Ответить
 
 