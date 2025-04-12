Ночью россияне атаковали Украину 88 беспилотниками. ПВО уничтожила 56 БПЛА. Еще 24 дрона-имитатора были локально потеряны, - Воздушные Силы

В ночь на 12 апреля российские захватчики атаковали Украину беспилотниками типа "шахед" и дронами-имитаторами. 88 БПЛА были запущены с разных направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 56 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

24 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области.

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