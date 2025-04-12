Введение миротворцев в Украину возможно после прекращения огня. Сценарий четко согласуют в ближайшие недели, - министр обороны Нидерландов Брекельманс
Вопрос о размещении европейского контингента в Украине еще обсуждается. Реализация идеи возможна только после достижения режима прекращения огня.
Об этом министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сказал в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Идея заключается в том, чтобы миссия могла начаться после прекращения огня или после мирного соглашения", - сказал министр.
По словам Брекельманса, сейчас страны-участницы обсуждают различные сценарии запуска такой миссии. В то же время, он подчеркнул, что детали еще не согласованы, а окончательное решение будет принято с учетом развития ситуации.
"Мы не знаем, как пройдут переговоры: будет ли сначала прекращение огня, а потом мирное соглашение, или они будут одновременно. Это все неизвестно. Мы должны думать о различных сценариях", - пояснил министр.
По его словам, эти моменты планируют "четко согласовать" в ближайшие недели.
Брекельманс добавил, что продолжается интенсивная подготовительная работа.
"Срочность связана с тем, что никто не знает, как пойдут мирные переговоры: они могут длиться долго, а могут внезапно принести прорыв. И тогда мы должны быть готовы, чтобы Европа сыграла свою роль", - сказал министр.
Напомним, что 4 апреля в Киеве состоялись встречи представителей Франции, Великобритании и Украины по размещению военного контингента. Президент Владимир Зеленский заявил, что консультации еще будут продолжаться.
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не більше не менше.
ці "миротворці" буйлу НЕ потрібні
Треба вводити союзний контингент країн НАТО.
Ось це буйло зрозуміє
Потім мались бути введені війська ЕС як миротворці.
ЕС зі скрипом погодився, про що й говорить цей пан, але виявилося що трампуша напистів, напистюнькав, наї'бав і т.д...
Може хто знає?
Чому воно має бути?