Введение миротворцев в Украину возможно после прекращения огня. Сценарий четко согласуют в ближайшие недели, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Вопрос о размещении европейского контингента в Украине еще обсуждается. Реализация идеи возможна только после достижения режима прекращения огня.

Об этом министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сказал в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Идея заключается в том, чтобы миссия могла начаться после прекращения огня или после мирного соглашения", - сказал министр.

По словам Брекельманса, сейчас страны-участницы обсуждают различные сценарии запуска такой миссии. В то же время, он подчеркнул, что детали еще не согласованы, а окончательное решение будет принято с учетом развития ситуации.

"Мы не знаем, как пройдут переговоры: будет ли сначала прекращение огня, а потом мирное соглашение, или они будут одновременно. Это все неизвестно. Мы должны думать о различных сценариях", - пояснил министр.

Также читайте: Великобритания рассматривает возможность развертывания войск в Украине на пять лет, - The Telegraph

По его словам, эти моменты планируют "четко согласовать" в ближайшие недели.

Брекельманс добавил, что продолжается интенсивная подготовительная работа.

"Срочность связана с тем, что никто не знает, как пойдут мирные переговоры: они могут длиться долго, а могут внезапно принести прорыв. И тогда мы должны быть готовы, чтобы Европа сыграла свою роль", - сказал министр.

Напомним, что 4 апреля в Киеве состоялись встречи представителей Франции, Великобритании и Украины по размещению военного контингента. Президент Владимир Зеленский заявил, что консультации еще будут продолжаться.