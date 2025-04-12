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Новости Иностранные миротворцы в Украине
1 204 25

Введение миротворцев в Украину возможно после прекращения огня. Сценарий четко согласуют в ближайшие недели, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

миротворці

Вопрос о размещении европейского контингента в Украине еще обсуждается. Реализация идеи возможна только после достижения режима прекращения огня.

Об этом министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сказал в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Идея заключается в том, чтобы миссия могла начаться после прекращения огня или после мирного соглашения", - сказал министр.

По словам Брекельманса, сейчас страны-участницы обсуждают различные сценарии запуска такой миссии. В то же время, он подчеркнул, что детали еще не согласованы, а окончательное решение будет принято с учетом развития ситуации.

"Мы не знаем, как пройдут переговоры: будет ли сначала прекращение огня, а потом мирное соглашение, или они будут одновременно. Это все неизвестно. Мы должны думать о различных сценариях", - пояснил министр.

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По его словам, эти моменты планируют "четко согласовать" в ближайшие недели.

Брекельманс добавил, что продолжается интенсивная подготовительная работа.

"Срочность связана с тем, что никто не знает, как пойдут мирные переговоры: они могут длиться долго, а могут внезапно принести прорыв. И тогда мы должны быть готовы, чтобы Европа сыграла свою роль", - сказал министр.

Напомним, что 4 апреля в Киеве состоялись встречи представителей Франции, Великобритании и Украины по размещению военного контингента. Президент Владимир Зеленский заявил, что консультации еще будут продолжаться.

Автор: 

миротворцы (1158) Нидерланды (1581)


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Топ комментарии
+6
читаю та посміхаюсь.
не більше не менше.
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12.04.2025 09:45
+6
Цирк на дроті. А нахера вони потрібні після припинення вогню? А коли вогонь знову почнеться вони стануть на лижі як в Лівії чи в Косово? Може вже хватить цю тему з миротворцями мусолити, чи ще хтось не зрозумів що миротворців хочуть ввести тільки щоб контролювати Україну а не стримувати Сосію. Згадайте сліпе ОБСЕ яке закривало очі на рашистські обстріли і перевіряло тільки українські склади з технікою щоб бува не передислокувалася без відома рашистів в інше місце
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12.04.2025 10:01
+4
Тоді ніякого припинення вогню НЕ буде.

ці "миротворці" буйлу НЕ потрібні

Треба вводити союзний контингент країн НАТО.
Ось це буйло зрозуміє
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12.04.2025 09:52
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Правила форума Совет форумчан
читаю та посміхаюсь.
не більше не менше.
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12.04.2025 09:45 Ответить
Тоді ніякого припинення вогню НЕ буде.

ці "миротворці" буйлу НЕ потрібні

Треба вводити союзний контингент країн НАТО.
Ось це буйло зрозуміє
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12.04.2025 09:52 Ответить
Це все наслідки трампової пістьоші про досягнення перемир'я з ху-йлом. Мовляв, всьо на мазі одна Україна впирається.
Потім мались бути введені війська ЕС як миротворці.
ЕС зі скрипом погодився, про що й говорить цей пан, але виявилося що трампуша напистів, напистюнькав, наї'бав і т.д...
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12.04.2025 10:44 Ответить
Миротворці - це війська на розмежуванні сторін конфлікту , а якщо планується розміщувати ці війська на Західній Україні то цеж буде конкуренція тим блатним воїнам якими забиті всі тилові частини .
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12.04.2025 09:55 Ответить
Ну ніби обітцяють що разом з контингентом буде ППО та літаки що будуть патрулювати небо але базуватись в Польщі і Румунії
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12.04.2025 10:12 Ответить
І "перехоплювати" під@рські борти, які крабами будуть зносити українські міста.
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12.04.2025 11:21 Ответить
Цікаво: а які права та обов'язки будуть у цих миротворців? Що вони будуть робити, коли московити порушать "припинення вогню": відповідати вогнем чи тікати та спостерігати? Це буде аналог спостерігачів від ОБРЄ чи воєнна місія?
Може хто знає?
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12.04.2025 09:56 Ответить
Буде право ганебно втекти після першого пострілу. Як у дипломатів.
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12.04.2025 12:06 Ответить
дайте літаків з пілотами і не треба ніяких миротворців бо припинення вогню не буде
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12.04.2025 09:59 Ответить
Цирк на дроті. А нахера вони потрібні після припинення вогню? А коли вогонь знову почнеться вони стануть на лижі як в Лівії чи в Косово? Може вже хватить цю тему з миротворцями мусолити, чи ще хтось не зрозумів що миротворців хочуть ввести тільки щоб контролювати Україну а не стримувати Сосію. Згадайте сліпе ОБСЕ яке закривало очі на рашистські обстріли і перевіряло тільки українські склади з технікою щоб бува не передислокувалася без відома рашистів в інше місце
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12.04.2025 10:01 Ответить
В Лівії не було миротворців, там просто авіацією та ракетами знищували наземні сили і можливо були коригувальники вогню не більше. В Косово миротворці, якщо ви забули вже розбомбили тодішню Югославію.
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12.04.2025 10:14 Ответить
Введення миротворців в Україну можливе після припинення вогню. А припинення вогню неможливе ще років 10.
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12.04.2025 10:06 Ответить
Дуже песимістичний прогноз. Ще у 2022 році один польський політик прогнозував, що якщо Україна програє війну, то на окупованій території почнуться репресії, а на неокупованій - громадянське збройне протистояння. Наслідок - десятки мільйонів біженців. Для них то дуже небажано.
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12.04.2025 11:17 Ответить
"а на неокупованій - громадянське збройне протистояння"

Чому воно має бути?
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12.04.2025 11:22 Ответить
тому що заковиряли прокурори-інваліди з чиновниками.
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12.04.2025 11:43 Ответить
Значить припинення вогню не буде
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12.04.2025 10:12 Ответить
Буде. Але не скоро.
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12.04.2025 11:24 Ответить
UNnecessary.
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12.04.2025 10:23 Ответить
Ільхам Алієв каже, що тількі з'являться миротворці, Україна має забути про деоккупацію. Іншої функції ОБСЕ чи миротвоців немає.
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12.04.2025 11:23 Ответить
Чим та ким деокуповувати збираєтесь ?
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12.04.2025 11:50 Ответить
Деокуповувати завдання виключно ВСУ. Миротворці фіксують статус-кво на користь оккупанта.
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12.04.2025 12:40 Ответить
Можна ще написати "силою зброї" - але це відмовка . Де ті армії та озброєння ,які мають звільнити ?
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12.04.2025 12:43 Ответить
Ільхам знайшов. І зброю знайшов, і друзів. Де все наше, інше питання. Все одно ніхто, крім нас.
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12.04.2025 12:51 Ответить
...а виведення після відновлення бойових дій...
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12.04.2025 12:28 Ответить
Трамп сказав :"стой!" Нідерланди зробили раз-два !
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12.04.2025 16:57 Ответить
 
 