РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10416 посетителей онлайн
Новости
13 452 32

16 лет колонии строгого режима: в России впервые судят военного за добровольную сдачу в плен ВСУ

Российский пленный

В РФ гособвинение запросило 16 лет колонии строгого режима российскому военнослужащему Роману Иванишину, которого впервые в России обвиняют в добровольной сдаче в плен Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медиазона".

Как отмечается, Иванишина также обвиняют в дезертирстве и покушении на добровольную сдачу в плен.

Он родом с Сахалина, оказался в армии после мобилизации и попал в украинский плен 10 июня 2023 года в районе села Степное Донецкой области. Он вернулся в Россию в начале января 2024 года в рамках обмена и попал под следствие.

Смотрите также: ССО взяли в плен 14 российских оккупантов на Курщине, среди них - трое офицеров. ФОТО

Обвинение утверждает, что Иванишин дважды пытался сдаться в украинский плен. При второй попытке ему удалось сбежать с территории воинской части.

Также командир Иванишина майор Вадим Короткевич утверждал, что после сдачи в плен его подчиненный выходил с украинских позиций и кричал своим сослуживцам: "Сдавайтесь, вам ничего за это не будет!" По его словам, он приказал открыть огонь по Иванишину. Украинцы начали стрелять в ответ и убили двух российских военных.

Сам Иванишин своей вины не признал. Защита настаивает, что преступления, которые ему инкриминируются, не доказаны.

Читайте также: The Times рассказало, как один из китайцев на стороне РФ добровольно сдался в плен ВСУ

Автор: 

военнопленные (1067) плен (2605) россия (95489)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Какой вывод? Не иди в Украину, не будешь предателем срассии.
показать весь комментарий
12.04.2025 11:09
+13
Если они захотят и будут иметь такую мотивацию. В РДК есть такие которые после сдачи в плен перешли на сторону Сил Света и воюют за нас. Другое дело что нужна программа, о которой бы русские знали - что если он добровольно сдастся в плен - то без его желания он не будет обменян, что если он не совершал военных преступлений - то таким добровольно сдавшимся будут созданы особые условия жизни - не тюрьма или лагерь - а что то вроде колонии-поселения, в которой их обеспечат жильем, работой, будут платить какую-никакую зарплату. И естественно что такие места должны быть созданы, и нужно активно их снимать на видео и такие ролики распространять в интернетах.
показать весь комментарий
12.04.2025 11:39
+12
все по колу суд , зона , контракт , фронт тільки чи зможе здатись в полон цього разу складне питання .
показать весь комментарий
12.04.2025 11:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все по колу суд , зона , контракт , фронт тільки чи зможе здатись в полон цього разу складне питання .
показать весь комментарий
12.04.2025 11:07 Ответить
Питання, навіщо дав згоду на обмін?
показать весь комментарий
12.04.2025 20:29 Ответить
От і я хотів спитаться!
Тут у нас, донедавна, дописувач був, Ак-Мурза. Потомок бандерівця. Теж родом з Сахаліну. Так той ще в 90-ті правильно сторону вибрав - воював на боці Азербайджану, в Карабаху. А цей щось "заплутався"...
показать весь комментарий
13.04.2025 06:18 Ответить
Вся росія - це зона... Тому слово "суд" тут абсурдне: "зона-контракт-війна-зона-..."
показать весь комментарий
13.04.2025 16:03 Ответить
А що ж він хотів? Талон на посилене харчування?
показать весь комментарий
12.04.2025 11:09 Ответить
Какой вывод? Не иди в Украину, не будешь предателем срассии.
показать весь комментарий
12.04.2025 11:09 Ответить
Не митьйом так катаньєм знову попхнуть в Україну - зі шконки
показать весь комментарий
12.04.2025 11:15 Ответить
Висновок один здаватися і не йти на обмін, якщо не хочеш попасти на нуль
показать весь комментарий
12.04.2025 11:19 Ответить
Нах вони тоді потрібні живими Україні? Хіба для розмінування
показать весь комментарий
12.04.2025 11:41 Ответить
Україні вони не потрібні , але Європа таких у себе приймає , питання чому погодився на обмін замість в Європу попасти ...
показать весь комментарий
13.04.2025 00:32 Ответить
Если они захотят и будут иметь такую мотивацию. В РДК есть такие которые после сдачи в плен перешли на сторону Сил Света и воюют за нас. Другое дело что нужна программа, о которой бы русские знали - что если он добровольно сдастся в плен - то без его желания он не будет обменян, что если он не совершал военных преступлений - то таким добровольно сдавшимся будут созданы особые условия жизни - не тюрьма или лагерь - а что то вроде колонии-поселения, в которой их обеспечат жильем, работой, будут платить какую-никакую зарплату. И естественно что такие места должны быть созданы, и нужно активно их снимать на видео и такие ролики распространять в интернетах.
показать весь комментарий
12.04.2025 11:39 Ответить
"...и нужно активно их снимать на видео и такие ролики распространять в интернетах", чтобы по этим местам активно прилетали кацапские ракеты или шахеды.
показать весь комментарий
12.04.2025 12:05 Ответить
Скажите, а почему вы всех считаете идиотами? Нельзя снимать так чтобы невозможно было геолоцировать место?
показать весь комментарий
12.04.2025 14:00 Ответить
"Нельзя снимать так чтобы невозможно было геолоцировать место? " ..... знімати звісно можна , от тільки пропагандою це розцінюватиметься як постановочні зйомки , це ще нацисти започаткували коли у концтаборах знімали евреїв у "райських" умовах утримання , а потім за кілька днів відправляли їх до газовї камери ((
показать весь комментарий
13.04.2025 00:37 Ответить
Ідея і пропозиція гарні. Якщо іі ретельно продумати , розвити і запустити - то результати несумнівно будуть. Бо іноді словом можна досягти більшиш результатів ніж зброєю. Наприклад тіж ж мокши з болот це гарно розуміють тому і витрачають на свою пропаганду більше ніж на виробництво танків.... Але проблема в тому що нашій владі і на наших бійців то глибоко начхати, не кажучи вже про російських полонених.....
показать весь комментарий
12.04.2025 16:55 Ответить
На днях Карпенко, напарник Золкіна, виклав відео з рашистом дроноводом. Він пішов у відпустку і не повернувся, дезертирував. Його виловили і відправили в штурмовики. В першому ж штурмі рашик здався в полон і виявив бажання вступити в РДК. Командир РДК його забракував за слабий моральний дух. Карпенко взяв його на інтерв'ю і озвучив, що той добровільно здався і хотів воювати проти своїх. Це при тому, що записують відеорекламу: "Програма хочу жить", здавайтесь добровільно і ми скажемо, що вас взяли у бою.
показать весь комментарий
12.04.2025 17:08 Ответить
Може їм ще громодянство України автоматично давати,за те що Українців вбивали,що ви херню пишете? Вже колись засилили сросіяками Донецьку,Луганську обл,і що маємо? Міняти на Українських воінів,а те що з ними будуть робити на сросії Україмцям повинно бути байдуже.Кожен сруський що прийшов на теріторію України зі зброєю ,вже скоїв військовий злочин.
показать весь комментарий
13.04.2025 09:20 Ответить
Вы правда не понимаете? Один пленный обходится дешевле в человеческих жизнях и здоровье чем убитый. Если он сдается в плен - он уже не опасен. Если его приходится уничтожать - при этом есть риск нашим солдатам. Зачем вы разбрасываетесь чужими жизнями если взамен можно потратить койку в теплом бараке и кашу с сосиской. Опять же - человеческое отношение к пленным помогает другим тоже принять правильное решение и сдаться вместо того чтобы остреливаться до последнего патрона и потом еще пытаться кого то из наших забрать с собой. Кацапы не просто так расказывают сказки про монтажную пену и про то что пленных разбирают на органы. Если они делают все чтобы их солдаты в плен не сдавались - значит мы должны делать все чтобы сдавались. По моему это совершенно очевидно.
показать весь комментарий
14.04.2025 15:46 Ответить
Нашій Україні вибирати - на це мало волі західних созників .. Ми як заперті поміж двох світів. Відповіли жорстко на ракетні обстріли рашистів - с заходу постукали пальцем " це єскалація ".. Викладене в мережі відео з " утилем " каца побачили "гамнесті інтер..ал" , відповідь - це "ескалація , зброю не дамо ". От побачать такі загони як ви пропонуєте , що вони тоді скажуть ..?
показать весь комментарий
12.04.2025 21:51 Ответить
заказуха, щоб іншим не кортіло
показать весь комментарий
12.04.2025 11:45 Ответить
Ой дураак.. После сдачи в плен вернулся в расею.. Раз сдался в плен - то мозги у него имеются, мог бы остаться в Европе..
показать весь комментарий
12.04.2025 12:00 Ответить
В Европе нет деревянных туалетов с дыркой в полу.
показать весь комментарий
12.04.2025 12:11 Ответить
Очевидно що не міг, наші міняють примусово, а Європа не дуже рада росіянам з зони БД без документів.
показать весь комментарий
12.04.2025 20:04 Ответить
якесь українське прізвище в нього... розповсюджене на Поділлі...
показать весь комментарий
12.04.2025 12:18 Ответить
Івани на поділлі? Боже збав... тфю..тфю...
показать весь комментарий
13.04.2025 16:04 Ответить
Він правий, гугл у поміч. Навіть на Львівщині й Франківщині популярне. А ще є Герой УПА з таким прізвищем.
показать весь комментарий
13.04.2025 17:08 Ответить
Ну добре - запишемо всіх Іванів до Української нації.
Не самий гірший варіант!
показать весь комментарий
13.04.2025 17:20 Ответить
Так нащо він на обмін пішов
показать весь комментарий
12.04.2025 13:56 Ответить
Звинувачення проти честі має вирішити дуель!
показать весь комментарий
13.04.2025 08:18 Ответить
До штрафБатов им не долго осталось !Не останавливайтесь!
показать весь комментарий
13.04.2025 08:26 Ответить
 
 