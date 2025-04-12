16 лет колонии строгого режима: в России впервые судят военного за добровольную сдачу в плен ВСУ
В РФ гособвинение запросило 16 лет колонии строгого режима российскому военнослужащему Роману Иванишину, которого впервые в России обвиняют в добровольной сдаче в плен Вооруженным силам Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медиазона".
Как отмечается, Иванишина также обвиняют в дезертирстве и покушении на добровольную сдачу в плен.
Он родом с Сахалина, оказался в армии после мобилизации и попал в украинский плен 10 июня 2023 года в районе села Степное Донецкой области. Он вернулся в Россию в начале января 2024 года в рамках обмена и попал под следствие.
Обвинение утверждает, что Иванишин дважды пытался сдаться в украинский плен. При второй попытке ему удалось сбежать с территории воинской части.
Также командир Иванишина майор Вадим Короткевич утверждал, что после сдачи в плен его подчиненный выходил с украинских позиций и кричал своим сослуживцам: "Сдавайтесь, вам ничего за это не будет!" По его словам, он приказал открыть огонь по Иванишину. Украинцы начали стрелять в ответ и убили двух российских военных.
Сам Иванишин своей вины не признал. Защита настаивает, что преступления, которые ему инкриминируются, не доказаны.
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Тут у нас, донедавна, дописувач був, Ак-Мурза. Потомок бандерівця. Теж родом з Сахаліну. Так той ще в 90-ті правильно сторону вибрав - воював на боці Азербайджану, в Карабаху. А цей щось "заплутався"...
Не самий гірший варіант!