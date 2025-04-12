Двое человек ранены в результате артиллерийского обстрела Херсонщины

Утром 12 апреля российские войска совершили артиллерийский обстрел Степановки в Херсонской области: ранены два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Около 9:00 армия РФ покрыла огнем Степановку. В результате артиллерийского удара пострадал 38-летний мужчина. Он получил взрывную травму и ранение спины", - говорится в сообщении.

Бригада "экстренки" доставила пострадавшего в больницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

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Впоследствии в ОВА сообщили, что медпомощь понадобилась еще одному мужчине: у 35-летнего пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение голени.

Врачи оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

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