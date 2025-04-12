Враг осуществляет много штурмов в центральной части Торецка в направлении шахт. ВСУ контролируют часть господствующих высот, - ОТГ "Луганськ"
Оккупационные войска осуществляют значительное количество штурмовых действий в центре города Торецк Донецкой области и пытаются с флангов обходить шахты для того, чтобы заблокировать Вооруженные Силы Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Суспільне", об этом сообщил спикер ОТГ "Луганськ" Дмитрий Запорожец.
Он отметил, что в Торецке украинские защитники контролируют часть господствующих высот. Однако оккупанты во время непогоды осуществляют попытки захода на терриконы.
Войска РФ стремятся расширить фланги из северной части города, чтобы нарушать украинскую логистику", - указал спикер.
На торецком направлении россияне активизировали штурмы в районах Дружбы и Пантелеймоновки и применяют незначительное количество бронетехники во время них. Запорожец отметил, что армия РФ также использует существенное количество разведывательных БПЛА и атакует управляемыми авиационными бомбами украинские логистические маршруты.
Напомним, ранее представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов отметил, если враг захватит Торецк, ему откроется путь на Константиновку.
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