Враг хочет создать "серую зону" на севере. Самая угрожающая ситуация - на Сумщине и Харьковщине, - ГПСУ

Сейчас на границе Украины с РФ наиболее угрожающая ситуация наблюдается на Сумщине и Харьковщине.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

В Харьковской области, по словам Демченко, речь идет о направлениях, на которых россияне еще в 2024 году начали наступательные действия. В частности, Волчанск и Липцы.

"Сейчас противник не оставляет попытки расширить зону боев на территории Украины, проводя штурмовые действия с привлечением техники и личного состава. Но, благодаря украинским воинам, враг не может достичь тех целей, которые ставит перед собой", - отметил Демченко.

В Сумской области оккупанты придерживаются тактики применения малых штурмовых групп. Их ежедневно засылают для того, чтобы они смогли закрепиться на украинской территории и создать "серую зону", а затем перебросить зону активных боевых действий именно на территорию Украины. Иногда враг использует квадроциклы для быстрых маневров.

"Те действия, которые враг совершает по направлению населенных пунктов Новенькое, Басовка, Журавка, применяя малые штурмовые группы, вероятно, не имея достаточного количества или сохраняя свою технику. Враг сейчас не применяет колонны бронированной техники для того, чтобы штурмовать нашу границу", - отметил Демченко.

Но Силы обороны, максимально применяя артиллерию, дроны, минометные расчеты и другое имеющееся вооружение, наносят поражение по этим группам, резюмировал спикер ГПСУ.