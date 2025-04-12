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Новости Штурм РФ на границе Сумщины Ситуация на северной границе
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Враг хочет создать "серую зону" на севере. Самая угрожающая ситуация - на Сумщине и Харьковщине, - ГПСУ

Вражеские ДРГ на границе

Сейчас на границе Украины с РФ наиболее угрожающая ситуация наблюдается на Сумщине и Харьковщине.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

В Харьковской области, по словам Демченко, речь идет о направлениях, на которых россияне еще в 2024 году начали наступательные действия. В частности, Волчанск и Липцы.

"Сейчас противник не оставляет попытки расширить зону боев на территории Украины, проводя штурмовые действия с привлечением техники и личного состава. Но, благодаря украинским воинам, враг не может достичь тех целей, которые ставит перед собой", - отметил Демченко.

В Сумской области оккупанты придерживаются тактики применения малых штурмовых групп. Их ежедневно засылают для того, чтобы они смогли закрепиться на украинской территории и создать "серую зону", а затем перебросить зону активных боевых действий именно на территорию Украины. Иногда враг использует квадроциклы для быстрых маневров.

"Те действия, которые враг совершает по направлению населенных пунктов Новенькое, Басовка, Журавка, применяя малые штурмовые группы, вероятно, не имея достаточного количества или сохраняя свою технику. Враг сейчас не применяет колонны бронированной техники для того, чтобы штурмовать нашу границу", - отметил Демченко.

Но Силы обороны, максимально применяя артиллерию, дроны, минометные расчеты и другое имеющееся вооружение, наносят поражение по этим группам, резюмировал спикер ГПСУ.

Автор: 

Госпогранслужба (6417) граница (5268) Сумская область (3114) Демченко Андрей (283) Харьковская область (770)


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Ніхера собі аналітика! Путін давно про це розказав, щоправда він це називає не "сіра" зона, а "санітарна".
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12.04.2025 12:53 Ответить
та то речник - заступив на чергування і не прочитав коменти попередника....
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12.04.2025 16:41 Ответить
А якщо подивитись з іншого боку - чому українці не "дотримуються тактики застосування малих штурмових груп.?..
Їх щодня засилають для того, щоб вони змогли закріпитися на ворожій території та створити "сіру зону", а потім перекинути зону активних бойових дій саме на територію ворога Джерело: https://censor.net/ua/n3546439
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12.04.2025 13:20 Ответить
Курська операція врятувала Сумщину від наступу москалів, Суджа наш, так *******?
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12.04.2025 13:25 Ответить
Недавно ж казали ,що загрози нема чи ударного угрупування не спостерігається(
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12.04.2025 14:43 Ответить
Значить усе навпаки
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12.04.2025 15:36 Ответить
Щось ти,Демченко,Верховного підставляєш. Він же сказав,що на курщині розбили ворога,і там тепер амбець як спокійно. Хто з вас говорить неправду?
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12.04.2025 16:39 Ответить
Оце так захистили курською авантюрою сумський напрямок.З таким захистом в недалекому майбутньому буде евакуація з міста Суми.
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12.04.2025 16:46 Ответить
Це там, де сирський робив сіру зону? Сирського на гілляку!
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12.04.2025 18:50 Ответить
 
 