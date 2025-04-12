Инфляция, скорее всего, усилит давление на способность РФ удерживать высокие расходы на оборону, - британская разведка
Из-за долгосрочного инфляционного давления России, скорее всего, не удастся в будущем удерживать высокие расходы на оборону.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 21 марта 2025 года Центральный банк России (ЦБ РФ) решил сохранить ключевую процентную ставку на уровне 21%. Процентные ставки находятся на самом высоком уровне за последние 20 лет, по сравнению с довоенной процентной ставкой в 8,5% в январе 2022 года. Так, пока процентные ставки остаются высокими, количество корпоративных банкротств в России, скорее всего, будет расти.
Также в отчете отмечается, что в ноябре 2024 года рубль обесценился до самого низкого уровня с начала вторжения России в Украину в 2022 году (114 за доллар США). В марте 2025 года курс рубля вырос до самой высокой отметки в 81 за доллар США.
"Подорожание рубля, вероятнее всего, приведет к сокращению федеральных доходов от нефти и газа в рублевом эквиваленте, что усилит давление на федеральный дефицит", - говорится в отчете.
В то же время, несмотря на укрепление рубля, инфляция продолжает расти. В феврале 2025 года инфляция выросла до 10,1% с 8,5% в октябре 2024 года, когда была введена учетная ставка в 21%.
"Нехватка рабочей силы и высокий уровень государственных расходов почти наверняка означают, что инфляция будет оставаться выше целевого показателя ЦБ РФ в 4% до 2025 года. Долгосрочное инфляционное давление, скорее всего, усилит давление на способность России удерживать высокие расходы на оборону", - добавили в Минобороны Британии.
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Фахівці *******. Реальна інфляція в Московії біля 20 % . Тому і ЦБ ********* тримає ключову ставку біля 21 % і скоріше за все підвищить
А з таким утриманням штучног курсом ***** і цінами на Юралс біля 50 - ********* чекає гіперінфляція .
Чи зменшить це витрати на армію в Рф ? Навряд чи - але дарагіє расіяні -почнуть шаритися по смітниках ...
Только не на оборону, а на нападение.
На Заході єкономічна криза та зубожіння населення кінця 1920-30хх років призвели до тотальної мілітаризації,а на кацапів чомусь має подіяти якось інакше...
Мілітарізація нациської німеччини - це наслідок:
1. бажання реваншу за програну Першу світову та бажання повернути взад втрачені території та репарації.
2. працелюбність німців.
3. нові технології того часу - а саме художник назва в "майбутню" війну - війною моторів, в якій рейх неодмінно переможе бо має величезну перевагу.
Економічна криза тут нідочого.
Украл, выпил, в тюрьму. Романтика.Повоевав, заплатив протестующим и всё.
В Білорусі ще більше.
В Україні з 1992 року НЕ БУЛО жодної.
Це відповідь - у кого єкономіка стабільніша.
Мене цікавить лише Україна.
Звичайно деномінація просто прибирає нулі - тимчасово.
Стабільність економіки в тому що її не довели жодного разу до деномінації - це і тупому зрозуміло...
А от алкоголік ельцин - це легко зробив у 1998 році - тому швидко здувся та віддав владу кгб-істу ліліпутіну.
В білорусі деномінація проводили ТРИ рази - карле!
В Беларуси за всю историю происходило 3 деноминации - в 1994 году с отбрасыванием одного нуля, 2000 году с сокращением ещё трёх нулей и 2016 с сокращением четырёх нулей.
Ті ж шахтарі на Донбасі отримували зарплітню при Україні та пенсії при Укарїні БІЛЬШІ ніж в росіїї - це підтверджують самі пропагандони кацапії.
Що до росіїї - якби Україні дали ВСЮ територію росії та її багатства - то Українці жилиб краще чим в США та шейхи - ти вже повір.
Щось я не замітив в росії при ліліпутіні рівень життя як в США. Це при тому, що у росії НА ДУШУ населення найбільше ресурсів у світі...
... гарбач - НЕ БУВ з України - Горбачов - це Ставропольський вилупок - типовий кацап.
Михаил Сергеевич Горбачёв родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Медвеженского района Ставропольского края (тогда Северо-Кавказский край), в крестьянской семье.
Тема була - "кількість деномінацій еквівалента НЕ стабільності економіки".
В Україні - 0 деномінацій.
В росії - 1 або 2.
В білорусі - 3.
Питання? питання відсутні.
В росії один чи два рази проводили деномінацію рубля. Це для порівняння стабільності двух економік.
Гроші друкують в любій країні. Навіть в США є інфляція. І що?
Деномінацію рубля в росії проводили після ГІПЕР-ІНФЛЯЦІЇ, тобто після повного краху економіки росії.
В Україні такого НЕ БУЛО.
З початку 1990-х років після здобуття незалежності Україна зіткнулася з гіперінфляцією. 1992 року інфляція сягала понад 1000% на рік. У 1993-1994 роках ситуація не покращувалася, і країна зазнавала значних економічних труднощів. 1996-2000 роки: У 1996 році було введено гривню, що допомогло стабілізувати фінансову систему. Інфляція у період поступово знижувалася, але залишалася високому рівні (близько 30-40% на рік).
Саме тому введення НАЦІОНАЛЬНОЇ валюти гривні відтермінували - а в обігу були ГРОШОВІ ЗНАКИ купоно-карбованці.
Тому гіперінфляції в Україні ніколи не було - це була гіперінфляція по спадковості від гнилого совка.
З тебе єкономіст як з собачого хвоста сито.
Я тобі ПИШУ чорним по білому - національну валюту Украіни ГРИВНЮ - жодного разу не деномінували - навіть після початку війни.
Різниця між гіперінфляцію в Україні і росії в тому, що росія оголосила себе правонаступницею СССР і захопила собі УВЕСЬ золотовалютний запас СССР та ВСЕ іноземне майно СССР.
Зрозумів?
гіперінфляція в росії могла б і не відбутися якби алкоголік ельцин знався на ринковій економіці.
В Україні ж поборовши гіперінфляцію СССР - більше до неї НЕ ПОВЕРТАЛИСЯ, незважаючт на відсутність золота та іноземного майна ссср.
Питання? Питання відсутні.
І до сих пір не віддала.
Тепер пояснюю чому росія скрахує - тому що росі живе як паразіт за рахунок чужого майна.
Вкрадене майно СССР скінчається - тому полізла красти в Україну.
Ось тобі відповідь про стабільність російської економіки ще одна.
Якби не Друга Світова - ссср розпався ще б при житті сраліна.
ссср - це черговий етап розвалу Імперї Романових... як і ******* путінська росія...
Та ж Римська Імперія розвалювалася 500 років.
Скучно обговорювати мертвого.
Все що я шкодую, що царька романова та його свору просто застрелили в сирому маленькому підвалі, а не привселюдно повісили на красній площі...
... а леніна пізно застрелила каплан...
... а лікарі запізно отруїли страліна...
... і берія коли його вели на розстріл мало напісяв та накакав в підштаніки...
і так далі.
Саму гривню НІКОЛИ не деномінували.