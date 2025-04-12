Инфляция, скорее всего, усилит давление на способность РФ удерживать высокие расходы на оборону, - британская разведка

Из-за долгосрочного инфляционного давления России, скорее всего, не удастся в будущем удерживать высокие расходы на оборону.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 21 марта 2025 года Центральный банк России (ЦБ РФ) решил сохранить ключевую процентную ставку на уровне 21%. Процентные ставки находятся на самом высоком уровне за последние 20 лет, по сравнению с довоенной процентной ставкой в 8,5% в январе 2022 года. Так, пока процентные ставки остаются высокими, количество корпоративных банкротств в России, скорее всего, будет расти.

Также в отчете отмечается, что в ноябре 2024 года рубль обесценился до самого низкого уровня с начала вторжения России в Украину в 2022 году (114 за доллар США). В марте 2025 года курс рубля вырос до самой высокой отметки в 81 за доллар США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за инфляции Россия может потратить на войну больше, чем заложено в бюджете на 2025 год, - британская разведка

"Подорожание рубля, вероятнее всего, приведет к сокращению федеральных доходов от нефти и газа в рублевом эквиваленте, что усилит давление на федеральный дефицит", - говорится в отчете.

В то же время, несмотря на укрепление рубля, инфляция продолжает расти. В феврале 2025 года инфляция выросла до 10,1% с 8,5% в октябре 2024 года, когда была введена учетная ставка в 21%.

"Нехватка рабочей силы и высокий уровень государственных расходов почти наверняка означают, что инфляция будет оставаться выше целевого показателя ЦБ РФ в 4% до 2025 года. Долгосрочное инфляционное давление, скорее всего, усилит давление на способность России удерживать высокие расходы на оборону", - добавили в Минобороны Британии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Темпы роста промышленности в России замедлились почти до нуля: производство гражданских товаров падает