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Новости Расходы РФ на войну
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Инфляция, скорее всего, усилит давление на способность РФ удерживать высокие расходы на оборону, - британская разведка

Расходы РФ на оборону

Из-за долгосрочного инфляционного давления России, скорее всего, не удастся в будущем удерживать высокие расходы на оборону.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 21 марта 2025 года Центральный банк России (ЦБ РФ) решил сохранить ключевую процентную ставку на уровне 21%. Процентные ставки находятся на самом высоком уровне за последние 20 лет, по сравнению с довоенной процентной ставкой в 8,5% в январе 2022 года. Так, пока процентные ставки остаются высокими, количество корпоративных банкротств в России, скорее всего, будет расти.

Также в отчете отмечается, что в ноябре 2024 года рубль обесценился до самого низкого уровня с начала вторжения России в Украину в 2022 году (114 за доллар США). В марте 2025 года курс рубля вырос до самой высокой отметки в 81 за доллар США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за инфляции Россия может потратить на войну больше, чем заложено в бюджете на 2025 год, - британская разведка

"Подорожание рубля, вероятнее всего, приведет к сокращению федеральных доходов от нефти и газа в рублевом эквиваленте, что усилит давление на федеральный дефицит", - говорится в отчете.

В то же время, несмотря на укрепление рубля, инфляция продолжает расти. В феврале 2025 года инфляция выросла до 10,1% с 8,5% в октябре 2024 года, когда была введена учетная ставка в 21%.

"Нехватка рабочей силы и высокий уровень государственных расходов почти наверняка означают, что инфляция будет оставаться выше целевого показателя ЦБ РФ в 4% до 2025 года. Долгосрочное инфляционное давление, скорее всего, усилит давление на способность России удерживать высокие расходы на оборону", - добавили в Минобороны Британии.

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Автор: 

инфляция (829) расходы (136) россия (95489)


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Топ комментарии
+8
Як же мені подобається "аналітика" на основі офіційної статистики парашної *********. Там Мюнхаузен плакав би в гірку сльозу...
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12.04.2025 13:14
+7
інфляція залишатиметься вищою за цільовий показник ЦБ РФ у 4% Джерело: https://censor.net/ua/n3546441

Фахівці *******. Реальна інфляція в Московії біля 20 % . Тому і ЦБ ********* тримає ключову ставку біля 21 % і скоріше за все підвищить

А з таким утриманням штучног курсом ***** і цінами на Юралс біля 50 - ********* чекає гіперінфляція .
Чи зменшить це витрати на армію в Рф ? Навряд чи - але дарагіє расіяні -почнуть шаритися по смітниках ...
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12.04.2025 13:08
+2
Орки будуть на хлібі і воді сидіти,але воювати будуть.І чим бідніші будуть,тим охочіше ітимуть убивати.
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12.04.2025 13:18
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Правила форума Совет форумчан
інфляція залишатиметься вищою за цільовий показник ЦБ РФ у 4% Джерело: https://censor.net/ua/n3546441

Фахівці *******. Реальна інфляція в Московії біля 20 % . Тому і ЦБ ********* тримає ключову ставку біля 21 % і скоріше за все підвищить

А з таким утриманням штучног курсом ***** і цінами на Юралс біля 50 - ********* чекає гіперінфляція .
Чи зменшить це витрати на армію в Рф ? Навряд чи - але дарагіє расіяні -почнуть шаритися по смітниках ...
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12.04.2025 13:08 Ответить
Як же мені подобається "аналітика" на основі офіційної статистики парашної *********. Там Мюнхаузен плакав би в гірку сльозу...
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12.04.2025 13:14 Ответить
Орки будуть на хлібі і воді сидіти,але воювати будуть.І чим бідніші будуть,тим охочіше ітимуть убивати.
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12.04.2025 13:18 Ответить
"расходы на оборону"

Только не на оборону, а на нападение.
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12.04.2025 13:28 Ответить
Вони якісь дуже дивні ,ці західні аналітики.
На Заході єкономічна криза та зубожіння населення кінця 1920-30хх років призвели до тотальної мілітаризації,а на кацапів чомусь має подіяти якось інакше...
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12.04.2025 13:29 Ответить
Де саме? В Німеччині, коли до влади прийшли нацисти з художником?
Мілітарізація нациської німеччини - це наслідок:
1. бажання реваншу за програну Першу світову та бажання повернути взад втрачені території та репарації.
2. працелюбність німців.
3. нові технології того часу - а саме художник назва в "майбутню" війну - війною моторів, в якій рейх неодмінно переможе бо має величезну перевагу.
Економічна криза тут нідочого.
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12.04.2025 13:51 Ответить
Всі ці рублі, долари, відсотки звичайно важливі. Сьогодні Маск розбагатів на 100 млрд, завтра на 200 збіднів - все це прикольно. Але якщо хочете розуміти реальну ситуацію, то рахуйте скільки Камазів, Лад, комбайнів, тракторів вироблено, скільки мостів і доріг побудовано і тому подібні показники.
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12.04.2025 13:36 Ответить
Цікаво, а скільки, наприклад, коштує озеро Байкал?
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12.04.2025 13:49 Ответить
Кацапам пох...головне щоб свята баяра була і склоомивач з тройним одеколоном!!!
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12.04.2025 13:38 Ответить
У них так держава влаштована. Там завжди є інфляція. За останні 110 років інфляція, а за нею і деномінація грошей була із п'ятнадцятьма нулями. Тільки за мого життя гроші міняли в 1947, 1961, 1992. Востаннє взагалі мільйони міняли на тисячі. І зараз у Росії вже в ходу немає копійок, найменша монета - це один рубль. Їм не звикати. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика. Повоевав, заплатив протестующим и всё.
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12.04.2025 13:47 Ответить
З 1992 року в росії була деномінація 1998 року - 1000:1.
В Білорусі ще більше.
В Україні з 1992 року НЕ БУЛО жодної.
Це відповідь - у кого єкономіка стабільніша.
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12.04.2025 13:58 Ответить
Було б чудово якби стабільність економіки вимірювалася лише рівнем інфляції. Але є ще купа властивостей. Інвестиції, ВВП на душу населення, рівень безробіття, охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення тощо. Усі колишні республіки мали свої ментальні відмінності, свої проблеми та різні способи їх вирішення пов'язані з державними витратами, податками, наявністю своїх ресурсів, сировини, палива. У всіх свої суб'єктивні та об'єктивні фактори, що впливають як на рівень інфляції так і на рівень щастя.
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12.04.2025 15:09 Ответить
Яке мені діло до ВСІХ республік?
Мене цікавить лише Україна.
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12.04.2025 22:07 Ответить
Деномінація грошей, це не критерій стабільності. Існують різні методи стабілізації економіки. У інших республіках інші коефіцієнти збільшення грошової маси підтримки банківської системи, для фінансування державного бюджету. У них заробітні плати в окремих галузях у робітників і службовець зростають швидше ніж в інших. Тим самим держава проводить регулювання, наприклад посилення армії. Тому мені незрозумілі ваші натяки щодо стабільності економіки України. У чому її стабільність? Вона стабільно розвивається? Чи вона стоїть на місці? І який кінцевий результат у порівнянні з іншими республіками? Чого такого унікального ми досягли?
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12.04.2025 22:54 Ответить
Сам факт деномінації означає що економіку довели до краху...
Звичайно деномінація просто прибирає нулі - тимчасово.
Стабільність економіки в тому що її не довели жодного разу до деномінації - це і тупому зрозуміло...
А от алкоголік ельцин - це легко зробив у 1998 році - тому швидко здувся та віддав владу кгб-істу ліліпутіну.
В білорусі деномінація проводили ТРИ рази - карле!
В Беларуси за всю историю происходило 3 деноминации - в 1994 году с отбрасыванием одного нуля, 2000 году с сокращением ещё трёх нулей и 2016 с сокращением четырёх нулей.
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12.04.2025 22:59 Ответить
Потрібно дивитися не на нулі при деномінаціях, а на сьогоднішні ціни, зарплати, пенсії, рівні ВВП, курси долара. З 1991-го року і до початку великої війни, при всіх деномінаціях в України рівень життя був нижчим, ніж у РФ і Білорусі, а сьогодні тим більше. Так про яку ж стабільність ви кричите тут жирним шрифтом?
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12.04.2025 23:36 Ответить
Це твоя фантазія без фактів - краще помовч.
Ті ж шахтарі на Донбасі отримували зарплітню при Україні та пенсії при Укарїні БІЛЬШІ ніж в росіїї - це підтверджують самі пропагандони кацапії.
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13.04.2025 13:20 Ответить
Добавлю. про білорусь - точно помовч.
Що до росіїї - якби Україні дали ВСЮ територію росії та її багатства - то Українці жилиб краще чим в США та шейхи - ти вже повір.
Щось я не замітив в росії при ліліпутіні рівень життя як в США. Це при тому, що у росії НА ДУШУ населення найбільше ресурсів у світі...
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13.04.2025 13:24 Ответить
Я реаліст. А фантазія це про речі яких не існує насправді. Я й казав, що держава рівнем інфляції може регулювати рівень зарплат в окремих галузях. Приклад із шахтарями не суперечить цій теорії. Щодо "якби та каби, взяти все і віддати Україні", то вірити мені не доводиться. У нас ментальність не та, модель соціуму не така як у шейхів. Та й віддавали вже Українцям ВСЮ територію Росії. За СРСР, були часи коли Українське лобі керувало. Один черевиком стукав і корову лякав зі штату Айова, інший комбайнер, теж родом із України, взагалі країну розвалив. Черненко, Шевченко, Кривенко, Щербицький та багато було лідерів. Нам зовсім нещодавно казали, що Україна буде другою Францією. Ну то таке. У Росії теж із ментальністю далеко до ідеалу. Але там і географія не сприяє. Вічна мерзлота. Що б нафтовики, жопу та вуха не відморозили, шапки та штани ватяні носять весь рік окрім сезону комарів. Стіни заводів товщиною у дві цегли, а не так як у Каліфорнії, де щоб натопити треба тільки кватирку відкрити. Чого її зі США, порівнювати? Взагалі ми від теми відхилилися. Початкове питання було про модель країни з вічною інфляцією.
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13.04.2025 17:41 Ответить
...єєє, Друже - коли соком керували Хрущов та Брежнев - економіка працювала...
... гарбач - НЕ БУВ з України - Горбачов - це Ставропольський вилупок - типовий кацап.
Михаил Сергеевич Горбачёв родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Медвеженского района Ставропольского края (тогда Северо-Кавказский край), в крестьянской семье.
Тема була - "кількість деномінацій еквівалента НЕ стабільності економіки".
В Україні - 0 деномінацій.
В росії - 1 або 2.
В білорусі - 3.
Питання? питання відсутні.
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13.04.2025 17:49 Ответить
Та здається з Горбачовим я помилився. Але, в іншому, я вже побільшинький, тому мене дурити марно. Якщо й був період коли економіка працювало, то це за кривавого режиму Джугашвілі, а потім був період відкату та застою. (Так і називався, застійний період). Залишимо цю тему. Деномінація. Мені до лампочки скільки їх було. Це ж саме я, а не ти, тверджу про те, що в Росії одвічно друкували нові гроші, за будь-якого катаклізму, скидали всі накопичення і збагачували потрібну категорію людей шляхом видачі їм великої кількості нових грошей. Це мої слова "15 нулів за сто десять років". Але й ми в Україні з цими деномінаціями не відстаємо. Я тобі нагадаю. Після розпаду СРСР Україна перейменувала свою грошову одиницю на карбованці. Карбованець був валютою України з початку 1990-х років, коли країна здобула незалежність після розпаду Радянського Союзу. 1996 року гривня замінила карбованець як офіційну валюту України. Так ось, за шість (може п'ять, я не пам'ятаю тимчасові дати), років наша грошова одиниця знецінилася у 100 000 разів. Не знаю, чому ти зациклився на такій формальності як назва грошової одиниці.
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13.04.2025 18:51 Ответить
В Україні ЖОДНОГО разу не проводили деномінацію гривні. Тебе в гуглі забанили?
В росії один чи два рази проводили деномінацію рубля. Це для порівняння стабільності двух економік.
Гроші друкують в любій країні. Навіть в США є інфляція. І що?
Деномінацію рубля в росії проводили після ГІПЕР-ІНФЛЯЦІЇ, тобто після повного краху економіки росії.
В Україні такого НЕ БУЛО.
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13.04.2025 19:05 Ответить
Було, було. Не треба заперечувати очевидні речі. Це тебе в гугле забанили. Чи може це у нас різні гугли?
З початку 1990-х років після здобуття незалежності Україна зіткнулася з гіперінфляцією. 1992 року інфляція сягала понад 1000% на рік. У 1993-1994 роках ситуація не покращувалася, і країна зазнавала значних економічних труднощів. 1996-2000 роки: У 1996 році було введено гривню, що допомогло стабілізувати фінансову систему. Інфляція у період поступово знижувалася, але залишалася високому рівні (близько 30-40% на рік).
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13.04.2025 19:39 Ответить
І що? Гіперінфляція почалася НЕ в Україні, а ще СССР - Україна її унаслідувала і почала з нею боротися.
Саме тому введення НАЦІОНАЛЬНОЇ валюти гривні відтермінували - а в обігу були ГРОШОВІ ЗНАКИ купоно-карбованці.
Тому гіперінфляції в Україні ніколи не було - це була гіперінфляція по спадковості від гнилого совка.
З тебе єкономіст як з собачого хвоста сито.
Я тобі ПИШУ чорним по білому - національну валюту Украіни ГРИВНЮ - жодного разу не деномінували - навіть після початку війни.
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13.04.2025 19:48 Ответить
Та пиши, що хочеш, скільки хочеш та кому хочеш. А ще краще піди дорослих спитай, як воно було насправді. Природа грошового кругообігу після розпаду совка одна і та ж у всіх колишніх республіках. У когось більше нулів, у когось менше, суті справи, це не змінює. Гіперінфляція накрила всіх і спроби перефарбувати грошову купюру і назвати її карбованцем нічого не змінило. Ти просто вперта людина, закрита для реальності і для інших думок. Це ускладнює спілкування з тобою, і мені не хочеться жодних конфліктів. Більше не треба мені писати, я все зрозумів.
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13.04.2025 20:04 Ответить
Спитав сам у себе - повертаюсь.
Різниця між гіперінфляцію в Україні і росії в тому, що росія оголосила себе правонаступницею СССР і захопила собі УВЕСЬ золотовалютний запас СССР та ВСЕ іноземне майно СССР.
Зрозумів?
гіперінфляція в росії могла б і не відбутися якби алкоголік ельцин знався на ринковій економіці.
В Україні ж поборовши гіперінфляцію СССР - більше до неї НЕ ПОВЕРТАЛИСЯ, незважаючт на відсутність золота та іноземного майна ссср.
Питання? Питання відсутні.
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13.04.2025 20:20 Ответить
Да, я забув добавити - росія залишила собі ВСІ вклади Українців на "сбергкніжках" та "госстрахє".
І до сих пір не віддала.
Тепер пояснюю чому росія скрахує - тому що росі живе як паразіт за рахунок чужого майна.
Вкрадене майно СССР скінчається - тому полізла красти в Україну.
Ось тобі відповідь про стабільність російської економіки ще одна.
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13.04.2025 20:29 Ответить
Якщо, що то май на увазі, я не сперечатимуся з пропiсними істинами і заздалегідь згоден, що земля кругла, і що кавун буває зелений зовні, але червоний усередині, і колеса у велосипеда не квадратні і багато, багато в чому іншому наші погляди збігаються. Тому що це такі аксіоми, які не потребують доказів. Ось краще ти мені як філософ філософу скажи, що було першим курка чи яйце? А потім ми перейдемо до питання чому СРСР розпався. Від того, що гроші закінчилися чи це гроші закінчилися від того, що СРСР розпався? А якщо вдасться вирішити це питання, то в порядку черги розберемо наступне. Чому в будівельних магазинах Ханоя в штукатурних сумішах, В'єтнамський пісок був дорожчий за Новоросійський цемент? Так поступово. крок за кроком зближуючи позиції, прийдемо до істини у питаннях гіперінфляції та стабілізації держав за умов політичної турбулентності. А так ти ніколи, нічого, нікому не доведеш. Ти ж не зможеш випити одним ковтком склянку гарячого чаю? Та навіть я не зможу його випити і за два і за три ковтка.
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13.04.2025 23:25 Ответить
ссср народився мертвим
Якби не Друга Світова - ссср розпався ще б при житті сраліна.
ссср - це черговий етап розвалу Імперї Романових... як і ******* путінська росія...
Та ж Римська Імперія розвалювалася 500 років.
Скучно обговорювати мертвого.
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13.04.2025 23:31 Ответить
Ех! Жаль, не в той вік ти народився. Тобі б шашку, буденівку та бойового коня. Скучно тобі у нас, співчуваю.
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14.04.2025 00:08 Ответить
Для чого мені це все?
Все що я шкодую, що царька романова та його свору просто застрелили в сирому маленькому підвалі, а не привселюдно повісили на красній площі...
... а леніна пізно застрелила каплан...
... а лікарі запізно отруїли страліна...
... і берія коли його вели на розстріл мало напісяв та накакав в підштаніки...
і так далі.
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14.04.2025 00:13 Ответить
Як це навіщо? Я вже намалював твій психологічний портрет. Я ж бачу, що ти такий рубака хлопець і ніяк не можеш себе реалізувати в цьому світі. Тобі ж все одно за кого воювати, головне, щоб гарно виглядати. У буденівці на вороному коні, ти б виглядав краще, ніж зараз. З чого я зробив такий висновок. Давай як психолог із психологом подивимося на тебе збоку. Ти самовпевнений, закоханий у собі індивід. Кричиш тут на всіх, часто пишеш жирним шрифтом щоб привернути увагу до себе, ображаєш незнайомих тобі людей, діалоги не ведеш, нікого не слухаєш, ні з ким не згоден, зневажливо ставишся до минулого. У порівнянні з тобою Членін, Сралін, Ліліпутін, і навіть вся свора Романових нікчемні жалюгідні особистості. Тобі нестача поваги до попередніх поколінь, створює бар'єр, зменшує довіру та взаєморозуміння зі своїм оточенням. Тому ти такий злий, нещасний і в сімейних стосунках і в особистому житті, не вмієш інтегруватися в суспільство, не можеш уникнути помилок та проблем у сьогоденні. Змінюватись тобі треба. Дам пораду. Бери свою подругу і удвох на твоєму мопеді їдьте на рибалку. Там у спокійній обстановці, мирно ні куди не поспішаючи докладно поговоріть про себе. Головне вислухай її. Поговоріть з нею про своїх бабусь і дідусів. Я впевнений, Ви помиритеся і життя у тебе налагодиться.
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14.04.2025 07:13 Ответить
Україна. 1996 рік. 1 до 100.000
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12.04.2025 18:03 Ответить
Брехня. Тоді купоно-карбованці замінювалися на гривню.
Саму гривню НІКОЛИ не деномінували.
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12.04.2025 22:05 Ответить
Задля справедливості, треба сказати, що інфляція і на заході теж не маленька. Особливо енергетична.
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12.04.2025 13:55 Ответить
 
 