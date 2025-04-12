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Новости Вывод войск США из Европы
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Литва готова принять больше военных США, - Шакалиене

Довиле Шакалиене о размещении военных США

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене в разговоре с главой Пентагона Питом Хегсетом сообщила о готовности Литвы разместить дополнительный американский военный контингент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

"Я подчеркнула, что присутствие американских войск в нашей стране имеет особое значение, и Литва готова принять еще больше американских военнослужащих. Новая инфраструктура для них будет открыта осенью", - отметила глава минобороны Литвы.

По словам Шакалиене, Хегсет высоко оценил подход Литвы к защите своей территории и усилия по улучшению условий пребывания военнослужащих США.

"Секретарь подчеркнул, что любые разговоры о выводе войск не соответствуют действительности", - заявила литовский министр.

Во время беседы она также подчеркнула, что США являются единственной силой, способной гарантировать соблюдение Россией соглашения о прекращении огня в Украине, если таковое будет достигнуто.

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Отмечается, что разговор глав военных ведомств двух стран состоялся на фоне сообщений американских СМИ о том, что американская администрация рассматривает вопрос о пересмотре присутствия войск США в Европе.

Напомним, члены Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США от Республиканской и Демократической партий раскритиковали сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает возможность сокращения сил США в Европе.

Автор: 

Литва (2459) США (26598) Пит Хегсет (56)


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Литва готується до великої війни.
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12.04.2025 13:17 Ответить
Литва готується у першу чергу захистити себе!!!?
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12.04.2025 13:42 Ответить
Вона готова, та хто ж їй дасть. В трампона в голові таргани та мухи дружби з путєним, а не питання безпеки.
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12.04.2025 13:57 Ответить
тенденції такі, що Литві незабароом доведеться брати під захист певну кількість американських солдат в Пенсильванії
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12.04.2025 14:09 Ответить
Американців не буде... Вони скажуть, що боліт литовських бояться... Тому стануть на захист Гренландії від... китайців...
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12.04.2025 14:14 Ответить
Збирайте коаліцію чи саміт. Може допоможе
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12.04.2025 14:26 Ответить
Литва, ви не шуткуєте?
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12.04.2025 15:13 Ответить
А для чего Лукашенка накапливает армию под видом учений и после учений остаются .
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12.04.2025 18:58 Ответить
 
 