Литва готова принять больше военных США, - Шакалиене

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене в разговоре с главой Пентагона Питом Хегсетом сообщила о готовности Литвы разместить дополнительный американский военный контингент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

"Я подчеркнула, что присутствие американских войск в нашей стране имеет особое значение, и Литва готова принять еще больше американских военнослужащих. Новая инфраструктура для них будет открыта осенью", - отметила глава минобороны Литвы.

По словам Шакалиене, Хегсет высоко оценил подход Литвы к защите своей территории и усилия по улучшению условий пребывания военнослужащих США.

"Секретарь подчеркнул, что любые разговоры о выводе войск не соответствуют действительности", - заявила литовский министр.

Во время беседы она также подчеркнула, что США являются единственной силой, способной гарантировать соблюдение Россией соглашения о прекращении огня в Украине, если таковое будет достигнуто.

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Отмечается, что разговор глав военных ведомств двух стран состоялся на фоне сообщений американских СМИ о том, что американская администрация рассматривает вопрос о пересмотре присутствия войск США в Европе.

Напомним, члены Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США от Республиканской и Демократической партий раскритиковали сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает возможность сокращения сил США в Европе.