Представитель МИД Тихий: Соцсеть X замалчивает военные преступления РФ. С каких пор количество убитых Россией украинских детей считается "шокирующим контентом"?

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий раскритиковал социальную сеть X американского миллиардера Илона Маска за маркировку публикаций о количестве убитых Россией украинских детей как "шокирующий контент".

Об этом Тихий написал на своей странице в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Серьезно, X? С каких пор количество убитых Россией украинских детей считается "шокирующим контентом"? Это не о защите пользователей от жестких изображений. Это - замалчивание военных преступлений России. Это позорно, и это решение должно быть отменено".

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