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Новости Соцсеть Х умалчивает военные преступления РФ
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Представитель МИД Тихий: Соцсеть X замалчивает военные преступления РФ. С каких пор количество убитых Россией украинских детей считается "шокирующим контентом"?

Атака россиян на Кривой Рог - военное преступление

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий раскритиковал социальную сеть X американского миллиардера Илона Маска за маркировку публикаций о количестве убитых Россией украинских детей как "шокирующий контент".

Об этом Тихий написал на своей странице в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Серьезно, X? С каких пор количество убитых Россией украинских детей считается "шокирующим контентом"? Это не о защите пользователей от жестких изображений. Это - замалчивание военных преступлений России. Это позорно, и это решение должно быть отменено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск заявил о "массированной кибератаке" против соцсети Х: обвинил Украину (обновлено)

X замалчивает военные преступления РФ

Автор: 

дети (6490) МИД (6947) Twitter (134) Маск Илон (225)


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соціальну мережу X не заблокують в Україні, сподіваюся....
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12.04.2025 14:36 Ответить
Нормальные люди давно из X перешли в Threads.
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12.04.2025 14:55 Ответить
Все гораздо хуже. Замалчиваются практически массовые преступления рахи в этой войне. И по пленным и по детям, все конвенции, пытки мирных, геноцид по окупированным местам итд и тп. А вот по балканским событиям было даже слишком громко. Может и сработало так, в Гааге таки был суд по известным тварям. Нет у нас МИДа, сто раз печатал, и красного креста и прочих грантоедов!
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12.04.2025 17:20 Ответить
Та і на ілону за таке можна притягнути, як то в сереснри казали-була б людина, а стаття завжди знайдеться ...
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12.04.2025 18:55 Ответить
 
 