Представитель МИД Тихий: Соцсеть X замалчивает военные преступления РФ. С каких пор количество убитых Россией украинских детей считается "шокирующим контентом"?
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий раскритиковал социальную сеть X американского миллиардера Илона Маска за маркировку публикаций о количестве убитых Россией украинских детей как "шокирующий контент".
Об этом Тихий написал на своей странице в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Серьезно, X? С каких пор количество убитых Россией украинских детей считается "шокирующим контентом"? Это не о защите пользователей от жестких изображений. Это - замалчивание военных преступлений России. Это позорно, и это решение должно быть отменено".
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Luk Viktor
показать весь комментарий12.04.2025 14:36 Ответить Мне нравится 0
pacerhard melina
показать весь комментарий12.04.2025 14:55 Ответить Мне нравится 3
Борис Дородный #516688
показать весь комментарий12.04.2025 17:20 Ответить Мне нравится 1
Юрист Правильный
показать весь комментарий12.04.2025 18:55 Ответить Мне нравится 0
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