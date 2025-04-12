Администрация Трампа хочет заключить 90 торговых соглашений за 90 дней

Администрация президента США Дональда Трампа хочет заключить 90 торговых соглашений за 90 дней - на этот срок было отложено введение пошлин в отношении более 75 стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, такое заявление сделал в пятницу советник Трампа по торговле Питер Наварро.



По его словам, с этой задачей могли бы справиться министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель США Джеймисон Грир и министр торговли Говард Лутник.

Итак, мы собираемся заключить 90 соглашений за 90 дней. Это возможно", - сказал он.

Наварро добавил, что Трамп будет "главным переговорщиком", поскольку "ничто не делается без его тщательного изучения".

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Отмечается, что представитель Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович в понедельник приедет в Вашингтон для переговоров по тарифам.

Однако, как отмечает агентство Reuters, в этот день Бессент будет в Буэнос-Айресе, чтобы продемонстрировать поддержку экономических реформ Аргентины. Его отсутствие во время встречи усиливает сомнения среди торговых экспертов относительно того, насколько эффективно администрация президента США сможет вести столько переговоров одновременно, пишет агентство.



По мнению бывшего переговорщика Торгового представительства США Венди Катлера, достижение соглашений, которые удовлетворят и Трампа, и финансовые рынки, является "огромной задачей".

По ее словам, команде Трампа, вероятно, придется предоставить приоритет ключевым странам и продлить 90-дневную паузу для других.

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Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

Американские тарифы также коснулись Украины - на ее товары США введут 10-процентные пошлины.

Китай объявил, что введет 34-процентные пошлины на все американские товары в ответ.

В то же время в Министерстве экономики Украины считают, что есть шансы договориться с США о других условиях торговли. Кроме того, министр экономики Юлия Свириденко заверила, что пошлина от США не повлияет на курс валют или цены на продукты в Украине.