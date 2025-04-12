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Новости Тарифы Трампа
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Администрация Трампа хочет заключить 90 торговых соглашений за 90 дней

трамп

Администрация президента США Дональда Трампа хочет заключить 90 торговых соглашений за 90 дней - на этот срок было отложено введение пошлин в отношении более 75 стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, такое заявление сделал в пятницу советник Трампа по торговле Питер Наварро.

По его словам, с этой задачей могли бы справиться министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель США Джеймисон Грир и министр торговли Говард Лутник.

Итак, мы собираемся заключить 90 соглашений за 90 дней. Это возможно", - сказал он.

Наварро добавил, что Трамп будет "главным переговорщиком", поскольку "ничто не делается без его тщательного изучения".

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Отмечается, что представитель Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович в понедельник приедет в Вашингтон для переговоров по тарифам.

Однако, как отмечает агентство Reuters, в этот день Бессент будет в Буэнос-Айресе, чтобы продемонстрировать поддержку экономических реформ Аргентины. Его отсутствие во время встречи усиливает сомнения среди торговых экспертов относительно того, насколько эффективно администрация президента США сможет вести столько переговоров одновременно, пишет агентство.

По мнению бывшего переговорщика Торгового представительства США Венди Катлера, достижение соглашений, которые удовлетворят и Трампа, и финансовые рынки, является "огромной задачей".

По ее словам, команде Трампа, вероятно, придется предоставить приоритет ключевым странам и продлить 90-дневную паузу для других.

Также читайте: Бессент и министр торговли Лютник убедили Трампа приостановить тарифы из-за ситуации на фондовом рынке, - NBC

Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

Американские тарифы также коснулись Украины - на ее товары США введут 10-процентные пошлины.

Китай объявил, что введет 34-процентные пошлины на все американские товары в ответ.

В то же время в Министерстве экономики Украины считают, что есть шансы договориться с США о других условиях торговли. Кроме того, министр экономики Юлия Свириденко заверила, что пошлина от США не повлияет на курс валют или цены на продукты в Украине.

Автор: 

пошлина (459) соглашение (1313) Трамп Дональд (5187)


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Топ комментарии
+18
ТУРБОРЕЖИМ !!!! Дайте ему іщьо 100 дней , он научіцца !!!! Мільйон дерев , Е бабушка !!!!
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12.04.2025 15:45
+13
Та давай уже одразу 365 угод на 365 днів....
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12.04.2025 15:27
+9
Цікавий науковий факт: 12 квітня 1961 року український вчений вирішив проблему дефіциту мавп у еСеСеСеРі і запустив у космос москаля.
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12.04.2025 15:35
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Правила форума Совет форумчан
Та давай уже одразу 365 угод на 365 днів....
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12.04.2025 15:27 Ответить
ТУРБОРЕЖИМ !!!! Дайте ему іщьо 100 дней , он научіцца !!!! Мільйон дерев , Е бабушка !!!!
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12.04.2025 15:45 Ответить
Маск ще й підскаже про 1 лярд Тесл
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12.04.2025 15:47 Ответить
Сервіс від трампа називатиметься Є-бонутийДєдушка!
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12.04.2025 17:58 Ответить
"це ж було вже" (с)
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12.04.2025 18:00 Ответить
Та ще 365 угод за 365 ночей
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12.04.2025 17:56 Ответить
В хорошей частной психушке бы полежать Трампу и его остальным хотельцам... бо идёт серьёзное весеннее обострение...
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12.04.2025 15:27 Ответить
Друзі Трампа продали акції. Трамп сказав "вводим мито". Ціна акцій впала. Потім, " ми відтерміновуєм мито". Потім хлопає старого пердуна по плечі і каже: " за ці дні мій друг заробив 5 мільярдів".
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12.04.2025 17:41 Ответить
П'ятерічку за три роки!
І там СОВОК?!
А на біржі Трампон з манагерами аля венс Волтц тощо міліарди заробили тарифами. Визнаний судом шахрай у Овальному кабінеті.
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12.04.2025 15:32 Ответить
Хай краще Тампон укладе одну угоду з Кобзоном і весь світ вдихне з полегшенням
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12.04.2025 15:35 Ответить
Цікавий науковий факт: 12 квітня 1961 року український вчений вирішив проблему дефіциту мавп у еСеСеСеРі і запустив у космос москаля.
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12.04.2025 15:35 Ответить
сьогодні ввечері потрібно літати на F-16 - всі москальські пілоти (і космонавти на орбіті) будуть уже "готові" після святкування авіації і космонавтики
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12.04.2025 15:46 Ответить
- А где тут руль? - спросил Гагарин.
- Деревня! - буркнул Королёв, - Ещё спроси: а где тут вожжи, ещё "поехали!" скажи...
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12.04.2025 19:07 Ответить
тобто 90 засосів у руду сраку?
на справді, мені подобається.
список, кожного ранку, будь ласка!
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12.04.2025 15:39 Ответить
Адміністрація трампона-це таке аморфне тіло,як амеба. Сьогодні зранку вони хочуть одне, по обіді від цього відхрещуються,ввечері несуть протилежне ранішньому. Звертати увагу на заяви балаболів собі дорожче. Вони вже закінчували війну за 24 години,вводили безглузді мита,анексували Гренландію та Канаду,перенесли виробництво на територію США. Але караван іде. Єдине,що чекає американців- стати гарматним м'ясом у війні. Їх роблять безробітними жебраками,з подальшою мобілізацією. Кацапєтовка 2.0.
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12.04.2025 15:45 Ответить
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12.04.2025 15:51 Ответить
Прям як моносброд в 19 р "

Перший місяць роботи нової Верховної Ради, де конституційною більшістю володіє партія президента Володимира Зеленського Слуга народу, пройшов у так званому турборежимі: за вісім пленарних днів нардепи розглянули 523 законопроекти, 465 з яких були підтримані.



Але режим принтера нового парламенту запам'ятався не тільки законодавчою активністю, а й негативними моментами: кнопкодавством, порушенням регламенту і осічками монобільшості - фракція Слуга народу провалила два голосування за президентські законопроекти. Корреспондент.net розповідає подробиці.
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12.04.2025 16:03 Ответить
"Можно насрать большую кучу, но, даже Трамп не может насрать больше самого себя !"
китайский министр Ху Ю
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12.04.2025 16:20 Ответить
Яке марення !
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12.04.2025 16:41 Ответить
Почне з рашки? Там можна і всі 90 за один день в турборежимі.
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12.04.2025 16:42 Ответить
Комунізм до 1980 го року.
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12.04.2025 16:48 Ответить
Що ще хоче цей рудий клоун?
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12.04.2025 16:59 Ответить
... воно пройде, головне дати дідові таблетки...
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12.04.2025 17:21 Ответить
Дєдушка американської корупції пішов вразнос- обсирон з тарифами і поцелуї взад хоче видати частиною плану перемоги ідіотії над здоровим глуздом.
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12.04.2025 17:37 Ответить
Його попердолило і покусано зермаком??
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12.04.2025 17:39 Ответить
"Имею желание купить дом...".(с)
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12.04.2025 19:09 Ответить
ржавый в своем репертуаре

нет дурных олигархов кидаться открывать производства, когда у дони тараканы в голове на барабанах играют
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12.04.2025 20:06 Ответить
90 торговельних угод за 90 днів, а потім за 90 сек. їх скасувати
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12.04.2025 21:00 Ответить
мaстерство грaбежa 401к aккaунтов в прямом эфире
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12.04.2025 21:13 Ответить
Конкурс. Кто первій вілежет Трампу зад.
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12.04.2025 23:57 Ответить
 
 